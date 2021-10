L.A. Dodgers 7, San Francisco 2

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 7 2 2 6 La Stella 2b 3 0 1 0 0 0 .375 f-Slater ph-cf 1 0 1 0 0 0 .667 Ruf 1b 4 0 0 1 0 2 .000 Crawford ss 4 1 1 0 0 1 .250 Posey c 4 0 0 0 0 0 .313 Bryant rf-lf 3 0 2 1 1 0 .462 Wade Jr. lf 2 0 1 0 0 0 .111 Leone p 0 0 0 0 0 0 — Rogers p 0 0 0 0 0 0 — d-Flores ph 1 0 0 0 0 0 .000 Littell p 0 0 0 0 0 0 — g-Casali ph 1 0 0 0 0 1 .000 McGee p 0 0 0 0 0 0 — Longoria 3b 4 1 1 0 0 1 .143 Yastrzemski cf-rf 4 0 0 0 0 0 .000 DeSclafani p 0 0 0 0 0 0 — Álvarez p 0 0 0 0 0 0 — a-Dickerson ph 1 0 0 0 0 1 .000 Castro p 0 0 0 0 0 0 — García p 0 0 0 0 0 0 — Duggar cf 0 0 0 0 1 0 .000 e-Solano ph-2b 2 0 0 0 0 0 .000

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 7 12 7 5 7 Betts rf 4 1 2 3 0 1 .313 Seager ss 5 2 2 0 0 0 .235 T.Turner 2b 5 0 2 1 0 1 .167 Smith c 4 1 2 2 1 1 .400 J.Turner 3b 4 0 0 0 1 1 .059 Lux cf 2 1 2 0 2 0 .400 Vesia p 0 0 0 0 0 0 — Treinen p 0 0 0 0 0 0 — h-Pujols ph 1 0 0 0 0 0 .667 Bickford p 0 0 0 0 0 0 — Bellinger 1b-cf 4 1 2 0 0 0 .273 Taylor lf 3 0 0 1 0 1 .200 Buehler p 2 1 0 0 0 1 .000 Kelly p 0 0 0 0 0 0 — b-Beaty ph 0 0 0 0 0 0 .250 c-Souza Jr. ph 0 0 0 0 1 0 1.000 Graterol p 0 0 0 0 0 0 — McKinney 1b 1 0 0 0 0 1 .000

San Francisco 000 010 010_2 7 1 Los Angeles 110 210 02x_7 12 0

a-struck out for Álvarez in the 3rd. b- for Kelly in the 5th. c-walked for Beaty in the 5th. d-grounded out for Rogers in the 6th. e-popped out for Duggar in the 7th. f-singled for La Stella in the 7th. g-struck out for Littell in the 8th. h-lined out for Treinen in the 8th.

E_García (1). LOB_San Francisco 7, Los Angeles 11. 2B_Crawford (1), T.Turner (2), Smith (2). HR_Betts (1), off García; Smith (2), off McGee. RBIs_Ruf (1), Bryant (2), T.Turner (1), Taylor (1), Betts 3 (4), Smith 2 (3). SF_Taylor, Betts.

Runners left in scoring position_San Francisco 4 (Yastrzemski, Crawford 2, Longoria); Los Angeles 8 (J.Turner 2, Seager 3, Taylor 2, Bellinger). RISP_San Francisco 1 for 8; Los Angeles 1 for 11.

Runners moved up_Ruf, Flores, Posey, Bryant.

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, L, 0-1 1 2-3 5 2 2 0 2 28 10.80 Álvarez 1-3 0 0 0 0 0 3 0.00 Castro 1-3 0 0 0 2 0 12 0.00 García 1 1 2 1 1 0 27 6.75 Leone 1 2 1 1 1 1 22 16.20 Rogers 2-3 0 0 0 1 0 7 0.00 Littell 2 2 0 0 0 4 35 10.13 McGee 1 2 2 2 0 0 9 6.75

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler 4 1-3 3 1 1 2 4 71 3.38 Kelly, W, 1-0 2-3 1 0 0 0 0 14 5.40 Graterol 1 1 0 0 0 0 9 0.00 Vesia 2-3 1 0 0 0 0 13 6.75 Treinen 1 1-3 1 1 1 0 2 20 3.86 Bickford 1 0 0 0 0 0 11 0.00

Inherited runners-scored_Álvarez 2-0, García 2-0, Rogers 2-1, Kelly 2-1, Treinen 1-0.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Doug Eddings; Second, Gabe Morales; Third, Carlos Torres; Right, Ted Barrett; Left, Angel Hernandez.

T_3:38. A_52,935 (56,000).

