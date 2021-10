LPGA Money Leaders

Through Oct. 11

Trn Money 1. Nelly Korda 15 $1,974,657 2. Jin Young Ko 16 $1,656,415 3. Yuka Saso 8 $1,474,010 4. Nasa Hataoka 19 $1,412,903 5. Minjee Lee 16 $1,363,781 6. Patty Tavatanakit 17 $1,322,827 7. Lydia Ko 17 $1,233,495 8. Anna Nordqvist 18 $1,196,052 9. Ariya Jutanugarn 20 $1,173,275 10. Lizette Salas 19 $1,139,723 11. Inbee Park 16 $1,105,105 12. Lexi Thompson 17 $1,032,787 13. Jeongeun Lee6 21 $987,610 14. Brooke M. Henderson 21 $944,016 15. Moriya Jutanugarn 20 $893,228 16. Hyo Joo Kim 14 $827,654 17. Georgia Hall 19 $820,553 18. Leona Maguire 17 $804,369 19. Danielle Kang 18 $801,063 20. Sei Young Kim 17 $737,527 21. Celine Boutier 20 $732,852 22. Jessica Korda 15 $722,840 23. Madelene Sagstrom 20 $706,783 24. Yealimi Noh 20 $669,997 25. Pajaree Anannarukarn 22 $663,169 26. So Yeon Ryu 17 $623,636 27. In Gee Chun 20 $609,430 28. Ally Ewing 20 $605,336 29. Matilda Castren 14 $596,365 30. Austin Ernst 19 $585,588 31. Megan Khang 18 $575,307 32. Nanna Koerstz Madsen 17 $565,220 33. Jennifer Kupcho 20 $548,048 34. Amy Yang 19 $528,834 35. Mina Harigae 19 $523,100 36. Shanshan Feng 8 $520,964 37. Hannah Green 16 $515,394 38. Elizabeth Szokol 20 $510,203 39. Ryann O’Toole 20 $495,417 40. Angel Yin 20 $494,539 41. Caroline Masson 20 $492,964 42. Gaby Lopez 19 $468,574 43. Xiyu Lin 15 $447,569 44. Brittany Altomare 21 $439,626 45. Jenny Shin 19 $417,911 46. Stacy Lewis 20 $411,647 47. Amy Olson 20 $399,462 48. Esther Henseleit 16 $394,349 49. Eun-Hee Ji 18 $392,616 50. Lauren Stephenson 20 $374,881

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.