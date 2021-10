Mallorca Golf Open Scores

Sunday

At Golf Santa Ponsa I

Balearic Islands, Spain

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,156; Par: 70

Final Round

Jeff Winther, Denmark (335), $175,543 62-71-62-70—265 Pep Angles, Spain (149), $77,412 65-70-64-67—266 Jorge Campillo, Spain (149), $77,412 64-69-64-69—266 Sebastian Soderberg, Sweden (149), $77,412 66-68-64-68—266 Laurie Canter, England (77), $40,860 68-66-70-64—268 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (77), $40,860 66-67-67-68—268 Bryce Easton, South Africa (48), $26,141 63-67-70-70—270 Andrew Johnston, England (48), $26,141 66-71-67-66—270 Niklas Lemke, Sweden (48), $26,141 63-71-69-67—270 Jack Senior, England (48), $26,141 68-67-66-69—270 Joachim B. Hansen, Denmark (32), $17,924 67-72-65-67—271 Renato Paratore, Italy (32), $17,924 68-71-64-68—271 Alvaro Quiros, Spain (32), $17,924 64-69-65-73—271 Matthias Schmid, Germany (32), $17,924 64-70-66-71—271 Oliver Wilson, England (32), $17,924 68-71-65-67—271 Wu Ashun, China (26), $14,728 66-69-70-68—273 Alejandro Canizares, Spain (26), $14,728 67-71-66-69—273 Jacques Kruyswijk, South Africa (26), $14,728 67-71-69-66—273 Thomas Pieters, Belgium (26), $14,728 68-68-69-68—273 Nino Bertasio, Italy (22), $12,617 65-73-67-69—274 John Catlin, United States (22), $12,617 67-73-69-65—274 Victor Dubuisson, France (22), $12,617 67-70-67-70—274 Scott Hend, Australia (22), $12,617 71-68-66-69—274 Jazz Janewattananond, Thailand (22), $12,617 65-70-68-71—274 Matthieu Pavon, France (22), $12,617 66-71-67-70—274 Aaron Cockerill, Canada (18), $10,446 66-68-68-73—275 Louis De Jager, South Africa (18), $10,446 69-71-68-67—275 Pedro Figueiredo, Portugal (18), $10,446 71-70-68-66—275 Jean-Baptiste Gonnet, France (18), $10,446 67-67-70-71—275 Zander Lombard, South Africa (18), $10,446 65-72-67-71—275 Adrian Otaegui, Spain (18), $10,446 67-68-71-69—275 Robin Roussel, France (18), $10,446 68-67-69-71—275 Connor Syme, Scotland (18), $10,446 66-73-70-66—275 Bobby Bai, China (15), $8,395 66-75-69-66—276 Oliver Farr, Wales (15), $8,395 68-73-68-67—276 Martin Kaymer, Germany (15), $8,395 68-68-69-71—276 Romain Langasque, France (15), $8,395 67-70-72-67—276 Joost Luiten, Netherlands (15), $8,395 70-70-68-68—276 Garrick Porteous, England (15), $8,395 69-71-69-67—276 Josh Geary, New Zealand (12), $7,215 67-71-71-68—277 Rikard Karlberg, Sweden (12), $7,215 67-73-70-67—277 Richard Mansell, England (12), $7,215 70-64-71-72—277 Eddie Pepperell, England (12), $7,215 66-73-70-68—277 Damien Perrier, France (12), $7,215 70-68-69-70—277 Lucas Bjerregaard, Denmark (11), $6,292 67-73-67-71—278 Sean Crocker, United States (11), $6,292 67-72-69-70—278 Ondrej Lieser, Czech Republic (11), $6,292 70-71-69-68—278 Clement Sordet, France (11), $6,292 73-66-67-72—278 Nacho Elvira, Spain (9), $5,368 67-70-72-70—279 Soren Kjeldsen, Denmark (9), $5,368 69-71-70-69—279 Dale Whitnell, England (9), $5,368 68-73-68-70—279 Jordan Wrisdale, England (9), $5,368 68-73-66-72—279 Jacobo Pastor, Spain (0), $5,368 66-71-72-70—279 Adri Arnaus, Spain (6), $4,445 71-70-68-71—280 Gavin Green, Malaysia (6), $4,445 68-69-70-73—280 David Howell, England (6), $4,445 71-70-70-69—280 Adrien Saddier, France (6), $4,445 66-71-69-74—280 Joel Stalter, France (6), $4,445 70-71-69-70—280 Lars Van Meijel, Netherlands (6), $4,445 68-70-72-70—280 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (6), $4,445 71-70-66-73—280 Rhys Enoch, Wales (5), $3,881 66-73-69-73—281 Ross McGowan, England (5), $3,881 70-71-69-71—281 Carlos Pigem, Spain (5), $3,881 67-73-68-73—281 Cormac Sharvin, Northern Ireland (5), $3,881 71-70-72-68—281 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain (4), $3,523 65-74-73-70—282 Sihwan Kim, United States (4), $3,523 70-70-71-71—282 Matthew Southgate, England (4), $3,523 70-71-72-69—282 Gaganjeet Bhullar, India (4), $3,215 72-69-70-72—283 Matthew Jordan, England (4), $3,215 69-70-71-73—283 Joel Sjoholm, Sweden (4), $3,215 65-73-74-71—283 Thomas Aiken, South Africa (3), $2,702 67-72-73-73—285 Jonathan Caldwell, Northern Ireland (3), $2,698 66-71-69-80—286

Missed Cut

Ashley Chesters, England 71-71—142 Oliver Fisher, England 69-73—142 Benjamin Hebert, France 69-73—142 Niall Kearney, Ireland 71-71—142 Richie Ramsay, Scotland 69-73—142 Kristoffer Reitan, Norway 70-72—142 Bernd Ritthammer, Germany 64-78—142 Robin Sciot-Siegrist, France 72-70—142 Lee Slattery, England 71-71—142 Toby Tree, England 70-72—142 Alexander Bjork, Sweden 71-72—143 Eduardo De La Riva, Spain 68-75—143 Paul Dunne, Ireland 67-76—143 Gregory Havret, France 72-71—143 Marcus Kinhult, Sweden 68-75—143 Mike Lorenzo-Vera, France 70-73—143 James Morrison, England 70-73—143 Ricardo Santos, Portugal 72-71—143 Max Schmitt, Germany 69-74—143 Jordan L. Smith, England 71-72—143 Darius Van Driel, Netherlands 72-71—143 Maverick Antcliff, Australia 72-72—144 Gregory Bourdy, France 69-75—144 Daniel Young, Scotland 71-73—144 Ryan Fox, New Zealand 70-75—145 Richard McEvoy, England 75-70—145 Romain Wattel, France 72-73—145 Dave Coupland, England 73-73—146 Emilio Cuartero Blanco, Spain 73-73—146 Pablo Larrazabal, Spain 74-72—146 Marcel Siem, Germany 70-76—146 Jens Fahrbring, Sweden 74-73—147 Matt Ford, England 74-73—147 Tyler Koivisto, United States 74-73—147 Wilco Nienaber, South Africa 71-76—147 Samuel Del Val, Spain 74-74—148 Ben Evans, England 70-78—148 Lorenzo Gagli, Italy 70-79—149 Liam Johnston, Scotland 74-75—149 Toni Ferrer, Spain 73-77—150 Frank Kennedy, England 73-77—150 Philip Eriksson, Sweden 75-76—151 Benjamin Poke, Denmark 74-77—151 Gavin Moynihan, Ireland 77-75—152 Mario Galiano Aguilar, Spain 74-82—156 Haydn Porteous, South Africa 82-74—156 Victor Miron, Spain 77-80—157

