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MLS Leaders

The Associated Press
October 18, 2021 10:41 am
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Through Sunday, October 17

Goals
Ola Kamara, DC 17
Raul Ruidiaz, SEA 16
Daniel Salloi, KC 16
Gustavo Bou, NE 14
Damir Kreilach, RSL 14
Adam Buksa, NE 13
Valentin Castellanos, NYC 13
Javier Hernandez, LA 13
Hany Mukhtar, NSH 13
Ricardo Pepi, DAL 13
Assists
Carles Gil, NE 17
Djordje Mihailovic, MTL 14
Julian Gressel, DC 11
Jack Price, COL 11
Albert Rusnak, RSL 11
Aaron Herrera, RSL 10
Joao Paulo, SEA 10
Mauricio Pereyra, ORL 10
Yeferson Soteldo, TOR 10
Luciano Acosta, CIN 9
Maximiliano Moralez, NYC 9
Hany Mukhtar, NSH 9

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Shots
Valentin Castellanos, NYC 113
Adam Buksa, NE 97
Raul Ruidiaz, SEA 86
Hany Mukhtar, NSH 80
Patryk Klimala, NYR 78
Emanuel Reynoso, MIN 78
Daniel Salloi, KC 78
Maximiliano Urruti, HOU 75
Fabio, NYR 74
Marcelino Moreno, ATL 72

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Shots on Goal
Valentin Castellanos, NYC 49
Hany Mukhtar, NSH 38
Adam Buksa, NE 37
Raul Ruidiaz, SEA 36
Daniel Salloi, KC 36
Damir Kreilach, RSL 33
Ricardo Pepi, DAL 31
Gustavo Bou, NE 30
Cecilio Dominguez, ATX 30
CJ Sapong, NSH 30

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Cautions
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 12
Eric Remedi, SJ 12
Gregore, MCF 11
Kyle Duncan, NYR 10
Fafa Picault, HOU 9
Valentin Castellanos, NYC 8
Chase Gasper, MIN 8
Judson, SJ 8
Damir Kreilach, RSL 8
Eduardo Lopez, SJ 8
Jesus Murillo, LFC 8
Santiago Sosa, ATL 8
Matias Vera, HOU 8
Victor Wanyama, MTL 8

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        Insight by Citrix: During this webinar executives from the Department of the Navy, U.S. Army Corps of Engineers, Census Bureau and Citrix Systems will discuss how federal leaders can use their experience over the last 20 months to continue to reduce costs and complexities and move further into the cloud and other modern approaches to technology.

Cards
Y R TOTAL
Gregore, MCF 11 2 13
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 12 0 12
Eric Remedi, SJ 12 0 12
Kyle Duncan, NYR 10 0 10
Rudy Camacho, MTL 7 2 9
Judson, SJ 8 1 9
Fafa Picault, HOU 9 0 9
Victor Wanyama, MTL 8 1 9

11 players tied with 8

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Goals-Allowed Avg.
Stefan Frei, SEA 0.67
Joe Willis, NSH 0.90
Andre Blake, PHI 0.91
Bill Hamid, DC 0.99
Tyler Miller, MIN 1.00
William Yarbrough, COL 1.00
Carlos Miguel Coronel, NYR 1.03
Brad Guzan, ATL 1.04
Tim Melia, KC 1.08
Stefan Cleveland, SEA 1.13

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Shutouts
Joe Willis, NSH 13
Carlos Miguel Coronel, NYR 11
Tyler Miller, MIN 11
William Yarbrough, COL 11
Andre Blake, PHI 10
Brad Guzan, ATL 9
Bill Hamid, DC 7
Sean Johnson, NYC 7
Tim Melia, KC 7
Maxime Crepeau, VAN 6
Pedro Gallese, ORL 6
Eloy Room, CLB 6

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Saves
Brad Stuver, ATX 116
JT Marcinkowski, SJ 107
Jonathan Bond, LA 105
Tyler Miller, MIN 85
William Yarbrough, COL 85
Matt Turner, NE 84
Joe Willis, NSH 84
Carlos Miguel Coronel, NYR 79
Alex Bono, TOR 78
Brad Guzan, ATL 78

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