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MLS Leaders

The Associated Press
October 22, 2021 11:05 am
2 min read
      

Through Wednesday, October 20

Goals
Ola Kamara, DC 17
Raul Ruidiaz, SEA 16
Daniel Salloi, KC 16
Gustavo Bou, NE 15
Adam Buksa, NE 14
Damir Kreilach, RSL 14
Hany Mukhtar, NSH 14
Valentin Castellanos, NYC 13
Javier Hernandez, LA 13
Ricardo Pepi, DAL 13
Assists
Carles Gil, NE 17
Djordje Mihailovic, MTL 15
Jack Price, COL 12
Julian Gressel, DC 11
Albert Rusnak, RSL 11
Aaron Herrera, RSL 10
Joao Paulo, SEA 10
Mauricio Pereyra, ORL 10
Emanuel Reynoso, MIN 10
Yeferson Soteldo, TOR 10

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Shots
Valentin Castellanos, NYC 116
Adam Buksa, NE 102
Raul Ruidiaz, SEA 86
Hany Mukhtar, NSH 84
Emanuel Reynoso, MIN 81
Patryk Klimala, NYR 78
Daniel Salloi, KC 78
Maximiliano Urruti, HOU 77
Gustavo Bou, NE 75
Marcelino Moreno, ATL 75
Lucas Zelarayan, CLB 75

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Shots on Goal
Valentin Castellanos, NYC 49
Adam Buksa, NE 40
Hany Mukhtar, NSH 39
Raul Ruidiaz, SEA 36
Daniel Salloi, KC 36
Damir Kreilach, RSL 33
Gustavo Bou, NE 31
Ricardo Pepi, DAL 31
Cecilio Dominguez, ATX 30
Gonzalo Higuain, MCF 30
CJ Sapong, NSH 30

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Cautions
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 13
Eric Remedi, SJ 12
Gregore, MCF 11
Kyle Duncan, NYR 10
Fafa Picault, HOU 9
Valentin Castellanos, NYC 8
Chase Gasper, MIN 8
Judson, SJ 8
Damir Kreilach, RSL 8
Eduardo Lopez, SJ 8
Jesus Murillo, LFC 8
Nathan, SJ 8
Santiago Sosa, ATL 8
Matias Vera, HOU 8
Victor Wanyama, MTL 8

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        Insight by Carahsoft: Learn from IT experts as they outline the significant impacts cloud and 5G have on implementing zero trust architecture in this exclusive executive briefing.
Cards
Y R TOTAL
Leandro Gonzalez Pirez, MCF 13 0 13
Gregore, MCF 11 2 13
Eric Remedi, SJ 12 0 12
Kyle Duncan, NYR 10 0 10
Rudy Camacho, MTL 7 2 9
Judson, SJ 8 1 9
Nathan, SJ 8 1 9
Fafa Picault, HOU 9 0 9
Victor Wanyama, MTL 8 1 9

13 players tied with 8

___

Goals-Allowed Avg.
Stefan Frei, SEA 0.69
Joe Willis, NSH 0.90
Andre Blake, PHI 1.00
William Yarbrough, COL 1.00
Carlos Miguel Coronel, NYR 1.03
Tyler Miller, MIN 1.04
Brad Guzan, ATL 1.04
Tim Melia, KC 1.08
Bill Hamid, DC 1.11
Stefan Cleveland, SEA 1.13

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Shutouts
Joe Willis, NSH 13
Carlos Miguel Coronel, NYR 11
Tyler Miller, MIN 11
William Yarbrough, COL 11
Andre Blake, PHI 10
Brad Guzan, ATL 9
Bill Hamid, DC 7
Sean Johnson, NYC 7
Tim Melia, KC 7
Maxime Crepeau, VAN 6
Pedro Gallese, ORL 6
Eloy Room, CLB 6

___

Saves
Brad Stuver, ATX 121
Jonathan Bond, LA 112
JT Marcinkowski, SJ 111
Matt Turner, NE 91
Tyler Miller, MIN 89
Joe Willis, NSH 89
William Yarbrough, COL 88
Alex Bono, TOR 82
Brad Guzan, ATL 81
Carlos Miguel Coronel, NYR 79

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