NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg B.Zappe, W. Kentucky 7 376 3037 433.9 B.Armstrong, Virginia 8 442 3397 424.6 T.Mordecai, SMU 7 301 2505 357.9 W.Rogers, Mississippi St. 7 430 2486 355.1 K.Pickett, Pittsburgh 7 299 2431 347.3 M.Corral, Mississippi 7 307 2387 341.0 C.Strong, Nevada 7 332 2365 337.9 G.Wells, Marshall 7 312 2360 337.1 S.Howell, North Carolina 7 307 2345 335.0 C.Stroud, Ohio St. 6 202 1983 330.5 J.Haener, Fresno St. 8 348 2615 326.9 S.Hartman, Wake Forest 7 256 2214 316.3 D.Gabriel, UCF 3 126 939 313.0 S.Henigan, Memphis 7 269 2191 313.0 B.Young, Alabama 8 306 2493 311.6 M.Cunningham, Louisville 7 297 2163 309.0 A.Martinez, Nebraska 8 307 2428 303.5 A.Kendall, Louisiana Tech 6 263 1781 296.8 M.Willis, Liberty 8 301 2326 290.8 C.Garbers, California 7 305 2035 290.7 D.King, Miami 3 162 863 287.7 J.Sims, Georgia Tech 5 171 1409 281.8 T.Tagovailoa, Maryland 7 277 1971 281.6 G.Holmberg, Duke 7 281 1934 276.3 D.Brin, Tulsa 7 271 1931 275.9 C.Brice, Appalachian St. 7 242 1916 273.7 H.Bachmeier, Boise St. 7 288 1914 273.4 C.Bazelak, Missouri 7 292 1914 273.4 J.Daniels, Arizona St. 7 237 1907 272.4 M.Bortenschlager, FIU 7 236 1889 269.9 T.Centeio, Colorado St. 7 287 1874 267.7 C.Cordeiro, Hawaii 6 244 1605 267.5 D.Crum, Kent St. 8 319 2138 267.2 M.Duggan, TCU 7 240 1851 264.4 G.McCall, Coastal Carolina 7 172 1848 264.0 J.Bentley, South Alabama 7 256 1830 261.4 A.Brown, Oregon 7 263 1817 259.6 K.Jefferson, Arkansas 8 259 2076 259.5 J.Hall, BYU 6 211 1553 258.8 N.Perry, FAU 7 251 1811 258.7 D.Leary, NC State 7 278 1810 258.6 F.Harris, UTSA 8 276 2063 257.9 J.de Laura, Washington St. 7 251 1803 257.6 E.Jones, Florida 7 261 1799 257.0 P.Thorne, Michigan St. 7 221 1797 256.7 H.Ahlers, East Carolina 7 306 1794 256.3 S.Clifford, Penn St. 7 261 1792 256.0 B.Purdy, Iowa St. 7 235 1789 255.6 K.Slovis, Southern Cal 7 268 1784 254.9 J.Johnson, New Mexico St. 7 372 1776 253.7 T.McKee, Stanford 7 261 1773 253.3 L.Bonner, Utah St. 7 263 1771 253.0 K.Eleby, W. Michigan 8 293 2007 250.9 M.Johnson, LSU 8 314 2005 250.6 D.Thompson-Robinson, UCLA 8 304 2003 250.4 H.Hooker, Tennessee 8 267 1994 249.2 D.Ridder, Cincinnati 7 240 1744 249.1 C.Reynolds, Charlotte 7 254 1731 247.3 G.Bohanon, Baylor 7 215 1702 243.1 S.Rattler, Oklahoma 6 215 1457 242.8 M.Pratt, Tulane 7 285 1694 242.0 S.Sanders, Oklahoma St. 6 219 1429 238.2 N.Starkel, San Jose St. 4 147 948 237.0 M.McDonald, Bowling Green 8 340 1885 235.6 B.McBride, Texas State 7 321 1648 235.4 B.Nix, Auburn 7 251 1647 235.3 J.Doege, West Virginia 7 243 1636 233.7 B.Bryant, E. Michigan 8 271 1857 232.1 D.Morris, Washington 7 265 1617 231.0 C.Rising, Utah 6 186 1376 229.3 D.Mathis, Temple 5 184 1131 226.2 L.Lewis, Louisiana-Lafayette 7 244 1569 224.1 K.Vantrease, Buffalo 8 254 1788 223.5 T.Van Dyke, Miami 5 151 1112 222.4 T.Shough, Texas Tech 4 108 886 221.5 J.Bean, Kansas 7 242 1540 220.0 G.Hardison, UTEP 7 176 1530 218.6 J.Blackman, Arkansas St. 6 216 1295 215.8 W.Levis, Kentucky 7 227 1501 214.4 S.Thompson, Kansas St. 5 138 1069 213.8 N.Vedral, Rutgers 7 265 1468 209.7 B.Burmeister, Virginia Tech 7 255 1467 209.6 H.Colombi, Texas Tech 6 170 1252 208.7 C.Nolan, Oregon St. 7 181 1453 207.6 D.Plitt, Ball St. 8 291 1649 206.1 C.Tune, Houston 7 233 1441 205.9 A.O’Connell, Purdue 6 184 1235 205.8 G.Shrader, Syracuse 8 262 1646 205.8 R.Lombardi, N. Illinois 8 227 1616 202.0 C.Cunningham, Middle Tennessee 7 212 1393 199.0 D.Irons, Akron 6 207 1190 198.3 L.Doty, South Carolina 5 177 986 197.2 C.Thompson, Texas 7 175 1361 194.4 D.Maldonado, New Mexico St. 3 77 581 193.7 L.Hatcher, Arkansas St. 6 162 1157 192.8 D.Uiagalelei, Clemson 7 266 1338 191.1 S.Bennett, Georgia 6 101 1144 190.7 J.Coan, Notre Dame 7 228 1309 187.0 J.McCloud, Arizona 3 91 556 185.3 D.Richardson, Cent. Michigan 8 201 1473 184.1 J.Daniels, Georgia 3 74 552 184.0 S.Chambers, Wyoming 7 242 1283 183.3 M.Penix, Indiana 5 179 915 183.0 T.Wilson, New Mexico 6 224 1086 181.0 K.Rourke, Ohio 6 184 1081 180.2 K.Seals, Vanderbilt 6 241 1079 179.8 T.Powell, Troy 6 199 1076 179.3 S.Petras, Iowa 7 236 1249 178.4 C.Williams, Oklahoma 6 106 1060 176.7 T.McClain, South Florida 7 204 1217 173.9 C.Rogers, Louisiana-Monroe 7 202 1212 173.1 S.Krajewski, Uconn 6 198 1037 172.8 B.Gabbert, Miami (Ohio) 6 139 1036 172.7 D.Mack, Old Dominion 6 239 1036 172.7 Z.Calzada, Texas A&M 8 235 1374 171.8 C. Brewer, Utah 3 91 500 166.7 D.Hopkins, UAB 8 179 1323 165.4 D.Grainger, Georgia St. 7 164 1155 165.0 D.Grosel, Boston College 7 215 1155 165.0 G.Watson, Troy 3 77 493 164.3 J.Yates, Georgia Tech 4 116 656 164.0 B.Olson, Umass 6 187 983 163.8 J.Travis, Florida St. 6 149 980 163.3 C.Friel, UNLV 5 147 814 162.8 T. DeVito, Syracuse 3 73 478 159.3 J.Lange, Southern Miss. 3 97 476 158.7 C.McNamara, Michigan 7 161 1103 157.6 T.Morgan, Minnesota 7 156 1061 151.6 A.Mayer, Miami (Ohio) 7 151 1035 147.9 A.Sitkowski, Illinois 5 174 735 147.0 N.Nash, San Jose St. 7 145 1014 144.9 R.Hilinski, Northwestern 5 141 716 143.2 A.Aune, North Texas 7 195 1000 142.9 J.Plummer, Purdue 6 152 855 142.5 K.Walker, Michigan St. 7 152 997 142.4 H.Daniels, Air Force 8 166 1137 142.1 T.Phommachanh, Uconn 3 96 413 137.7 M.Milton, Florida St. 4 113 548 137.0 J.Sirmon, Cent. Michigan 5 146 681 136.2 D.Finn, Toledo 8 179 1075 134.4 H.Johnson, Northwestern 3 99 402 134.0 B.Schager, Hawaii 4 112 536 134.0 B.Hockman, Middle Tennessee 3 75 401 133.7 G.Mertz, Wisconsin 7 178 928 132.6 S.Tucker, Syracuse 8 175 1060 132.5 C.Bradley, Toledo 7 154 925 132.1 B.Robinson, Texas 7 146 924 132.0 Z.Gibson, Akron 4 80 527 131.8 C.Anderson, Army 5 75 653 130.6 B.Lewis, Colorado 7 183 913 130.4 G.Cruz, Arizona 4 112 515 128.8 J.Tomlin, Georgia Southern 5 147 637 127.4 M.Keene, UCF 5 124 630 126.0 J.Brookshire, San Diego St. 5 113 628 125.6 M.Durant, Duke 7 166 870 124.3 D.Torrey, North Texas 7 164 853 121.9 J.Ruder, North Texas 5 118 605 121.0 L.Nichols, Cent. Michigan 8 169 958 119.8 B.Baylor, Oregon St. 7 118 830 118.6 B.Hall, Iowa St. 7 155 818 116.9 H.Waylee, N. Illinois 5 101 574 114.8 J.Ford, Cincinnati 7 117 799 114.1 A.Smith, Baylor 7 105 785 112.1 J.Zergiotis, Uconn 2 81 224 112.0 J.Warren, Oklahoma St. 7 166 781 111.6 S.McCormick, UTSA 8 192 891 111.4 C.Rodriguez, Kentucky 7 127 775 110.7 J.Constantine, Rice 5 81 551 110.2 Z.Evans, TCU 6 92 648 108.0 T.Allgeier, BYU 8 168 861 107.6 C.Brown, Illinois 6 93 637 106.2 B.Roberts, Air Force 8 185 845 105.6 T.Badie, Missouri 7 126 735 105.0 B.Corum, Michigan 7 116 729 104.1 C.Williams, UNLV 7 145 719 102.7 T.Keyes, Southern Miss. 4 105 410 102.5 A.Rogers, Ohio 8 116 809 101.1 B.Robinson, Alabama 7 142 706 100.9 T.Henderson, Ohio St. 7 79 693 99.0 C.Mellusi, Wisconsin 7 139 692 98.9 J.Corbin, Florida St. 7 86 683 97.6 I.Spiller, Texas A&M 8 124 778 97.2 K.Mitchell, East Carolina 7 88 677 96.7 R.Ali, Marshall 7 123 675 96.4 K.Brooks, Oklahoma 8 123 767 95.9 J.Lynch, Temple 6 94 575 95.8 M.Wright, Vanderbilt 6 106 557 92.8 W.Plummer, Arizona 5 105 464 92.8 T.Potts, Minnesota 6 112 552 92.0 E.Hull, Northwestern 7 101 643 91.9 Z.Charbonnet, UCLA 8 125 732 91.5 N.Noel, Appalachian St. 7 113 633 90.4 T.Lavatai, Navy 5 135 451 90.2 B.Watson, Old Dominion 5 89 443 88.6 P.Garwo, Boston College 7 98 606 86.6 C.Brown, Georgia St. 5 112 432 86.4 G.Bell, San Diego St. 7 123 603 86.1 T.Evans, Tennessee 6 80 516 86.0 H.Haskins, Michigan 7 124 602 86.0 T.Chandler, North Carolina 7 106 588 84.0

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.