NFL Injury Report

NEW YORK (AP) — The National Football League injury report, as provided by the league (DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

THUSDAY

DENVER BRONCOS at CLEVELAND BROWNS — DENVER: OUT: LB Baron Browning (concussion), LB Aaron Patrick (ankle). QUESTIONABLE: T Garett Bolles (knee), QB Teddy Bridgewater (foot, quadricep), S Caden Sterns (illness). FULL: TE Noah Fant (foot), RB Melvin Gordon (hip), DE Shelby Harris (wrist), S Justin Simmons (hand). CLEVELAND: OUT: RB Nick Chubb (calf), CB A.J. Green (shoulder, groin), QB Baker Mayfield (left shoulder). QUESTIONABLE: WR Odell Beckham (shoulder), DE Jadeveon Clowney (ankle, chest), T Jack Conklin (knee), DT Malik Jackson (knee), LB Malcolm Smith (abdomen), C J.C. Tretter (knee), T Jedrick Wills (ankle), LB Mack Wilson (calf). LIMITED: TE David Njoku (knee). FULL: DT Jordan Elliott (neck), DE Myles Garrett (knee, ankle), DT Malik McDowell (elbow, foot), DE Takkarist McKinley (ankle), CB Greg Newsome (calf), CB Denzel Ward (neck), CB Greedy Williams (knee).

SUNDAY

ATLANTA FALCONS at MIAMI DOLPHINS — ATLANTA: DNP: OLB Dante Fowler Jr. (knee), S Jaylinn Hawkins (illness). LIMITED: CB Avery Williams (hamstring). MIAMI: LIMITED: QB Jacoby Brissett (hamstring), RB Malcolm Brown (ribs), CB Xavien Howard (shoulder/groin), G/T Austin Jackson (shoulder), DT John Jenkins (knees), S Brandon Jones (ankle), CB Byron Jones (achilles/groin), C Greg Mancz (groin), LB Jaelan Phillips (ankle), QB Tua Tagovailoa (ribs), WR Preston Williams (Groin). FULL: LB Elandon Roberts (throat), TE Adam Shaheen (knee).

CAROLINA PANTHERS at NEW YORK GIANTS — CAROLINA: DNP: WR Alex Erickson (concussion), WR Terrance Marshall Jr. (concussion), FB Giovanni Ricci (concussion), LB Shaq Thompson (foot). LIMITED: LB Frankie Luvu (bicep). FULL: CB C.J. Henderson (shoulder). NEW YORK GIANTS: DNP: RB Saquon Barkley (ankle), WR Kenny Golladay (knee), LB Azeez Ojulari (NIR), WR John Ross (hamstring), TE Kaden Smith (knee), WR Kadarius Toney (ankle). LIMITED: OL Ben Bredeson (hand), DL Danny Shelton (pectoral), WR Darius Slayton (hamstring).

CHICAGO BEARS at TAMPA BAY BUCCANEERS — CHICAGO: DNP: TE Jimmy Graham (not injury related – resting player), WR Jakeem Grant (ankle), DT Akiem Hicks (groin), LB Caleb Johnson (knee), LB Khalil Mack (foot), WR Allen Robinson (ankle). LIMITED: S Tashaun Gipson (hip), TE J.P. Holtz (quadricep), WR Darnell Mooney (groin). FULL: CB Xavier Crawford (back), RB Khalil Herbert (shoulder). TAMPA BAY: DNP: WR Antonio Brown (ankle), LB Lavonte David (ankle), TE Rob Gronkowski (ribs), TE O.J. Howard (ankle), LB Jason Pierre-Paul (shoulder, hand), CB Richard Sherman (hamstring). FULL: RB Giovani Bernard (knee, chest), QB Tom Brady (right thumb), K Ryan Succop (back), S Antoine Winfield (concussion).

CINCINNATI BENGALS at BALTIMORE RAVENS — CINCINNATI: DNP: CB Jalen Davis (ankle), C Trey Hopkins (knee), DT Josh Tupou (knee). LIMITED: S Ricardo Allen (ankle), G Jackson Carman (NIR-resting player), HB Chris Evans (hamstring), LS Clark Harris (knee), DE Trey Hendrickson (shoulder). FULL: QB Joe Burrow (throat), WR Mike Thomas (ankle). BALTIMORE: DNP: C Bradley Bozeman (back), OLB Justin Houston (NIR-resting player), RB Latavius Murray (ankle), CB Jimmy Smith (NIR-resting player), T Alejandro Villanueva (knee), WR Sammy Watkins (thigh), CB Tavon Young (knee). LIMITED: LB Patrick Queen (thigh).

DETROIT LIONS at LOS ANGELES RAMS — DETROIT: DNP: RB Jason Cabinda (hip), TE T.J. Hockenson (knee), DE Nicholas Williams (knee). LIMITED: DE Michael Brockers (shoulder), LB Trey Flowers (knee), LB Charles Harris (hip, oblique), S Will Harris (rib), RB D’Andre Swift (groin). LOS ANGELES RAMS: DNP: RB Sony Michel (shoulder), OL Andrew Whitworth (NIR-resting player, OLB Terrell Lewis (NIR-resting player.

HOUSTON TEXANS at ARIZONA CARDINALS — HOUSTON: DNP: OL Justin Britt (knee), DB Terrence Brooks (chest), WR Brandin Cooks (NIR), DL Jaleel Johnson (back), QB Deshaun Watson (NIR). LIMITED: WR Chris Conley (neck). FULL: WR Danny Amendola (thigh). ARIZONA: DNP: T Kelvin Beachum (ribs), TE Darrell Daniels (hamstring), LB Kylie Fitts (concussion), LB Jordan Hicks (toe, ankle), WR DeAndre Hopkins (not injury related – resting player), LB Devon Kennard (shoulder), DT Rashard Lawrence (calf), G Justin Pugh (back). LIMITED: LB Zaven Collins (shoulder), RB Chase Edmonds (shoulder), LB Tanner Vallejo (hand). FULL: DT Leki Fotu (elbow), LB Dennis Gardeck (hand, elbow).

INDIANAPOLIS COLTS at SAN FRANCISCO 49ERS — INDIANAPOLIS: DNP: WR T.Y. Hilton (quadricep), LB Darius Leonard (ankle, knee), DE Tyquan Lewis (elbow), DE Kwity Paye (hamstring), T Braden Smith (foot, thumb), DE Kemoko Turay (groin), RB Jordan Wilkins (non-football illness), CB Rock Ya-Sin (ankle). LIMITED: S Julian Blackmon (Achilles), S Andrew Sendejo (concussion). SAN FRANCISCO: DNP DT Javon Kinlaw (knee), QB Trey Lance (knee), T Trent Williams (ankle/elbow). LIMITED: QB Jimmy Garoppolo (calf), LB Marcell Harris (thumb). FULL: CB K’Waun Williams (calf).

KANSAS CITY CHIEFS at TENNESSEE TITANS — KANSAS CITY: DNP: FB Michael Burton (pectoral), TE Jody Fortson (achilles), WR Tyrek Hill (quadricep), LB Anthony Hitchens (tricep), OL Joe Thuney (hand). LIMITED: DT Chris Jones (hand), TE Travis Kelce (neck), S Tyrann Mathieu (thumb/toe), DT Jarran Reed (back), CB Chavarius Ward (quadricep), OL Trey Smith (ankle). FULL: TE Blake Bell (back), T Orlando Brown (groin), CB Chris Lammons (shin), DT Khalen Saunders (ankle), CB L’Jarius Sneed (wrist). TENNESSEE: DNP: WR A.J. Brown (illness), K Randy Bullock (shoulder), DB Chris Jackson (ankle), WR Julio Jones (hamstring), T Taylor Lewan (concussion), RB Jeremy McNichols (ankle), WR Chester Rogers (groin). LIMITED: FB Khari Blasingame (shoulder), LB Monry Rice (groin), G Rodger Saffold III (shoulder).

NEW YORK JETS at NEW ENGLAND PATRIOTS — NEW YORK JETS: DNP: TE Tyler Kroft (back), LB C.J. Mosley (hamstring). LIMITED: S Marcus Maye (ankle). FULL: S Adrian Colbert (concussion), DT Nathan Shephard (knee), WR Jeff Smith (Concussion). NEW ENGLAND: DNP: DL Davon Godchaux (finger), LB Dant’a Hightower (elbow/ankle), CB Jonathan Jones (shoulder), CB Shaun Wade (concussion), DL Deatrich Wise Jr. (knee). LIMITED: DL Christian Barmore (shoulder), LB Ja’Whaun Bentley (ribs), RB Brandon Bolden (thigh), S Kyle Dugger (knee), K Nick Folk (left knee), LB Brandon King (thigh), G Shaq Mason (abdomen), DB Jalen Mills (hamstring), DB Adrian Phillips (back), LB Josh Uche (shoulder), LB Kyle Van Noy (groin).

PHILADELPHIA EAGLES at LAS VEGAS RAIDERS — PHILADELPHIA: DNP: S Anthony Harris (hands). LIMITED: DE Derek Barnett (foot), T Lane Johnson (not injury related – resting player), C Jason Kelce (foot, not injury related – resting player), LS Rick Lovato (hamstring). LAS VEGAS: DNP: TE Nick Bowers (neck), DB Quinton Jefferson (NIR-personal), S Dallin Leavitt (qaudricep), TE Darren Waller (NIR-resting player). LIMITED: WR Bryan Edwards (hamstring), DT Johnathan Hankins (hip), LB Nick Kwiatkoski (toe), T Kolton Miller (pectoral),WR Henry Ruggs III (knee). FULL: QB Derek Carr (finger), DE Maxx Crosby (hip), CB Brandon Facyson (hip), DE Carl Nassib (ribs), DE Yannick Ngakoue (knee), LB Denzel Perryman (thumb), G John Simpson (elbow), DT Solomon Thomas (Wrist).

WASHINGTON FOOTBALL TEAM at GREEN BAY PACKERS — WASHINGTON: DNP: T Samuel Cosmi (ankle), RB Antonio Gibson (shin), T Charles Leno (not injury related – resting player), WR Terry McLaurin (hamstring), WR Curtis Samuel (groin), G Brandon Scherff (knee), TE Ricky Seals-Jones (quadricep), WR Cam Sims (hamstring). LIMITED: DT Jonathan Allen (knee), WR Dyami Brown (knee), CB William Jackson (knee). GREEN BAY: DNP: T Dennis Kelly (back), C Josh Myers (knee), S Darnell Savage (concussion), LB Preston Smith (oblique). LIMITED: CB Kevin King (shoulder). FULL: WR Equanimeous St. Brown (shoulder).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.