NHRA Thunder Valley Nationals Pairings

Friday At Bristol Dragway Bristol, Tenn.

Pairings based on results in qualifying, which ended Saturday. DNQs listed below pairings.

Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.667 seconds, 331.28 mph vs. 14. Cameron Ferre, 11.398, 70.10; 2. Mike Salinas, 3.668, 329.83 vs. 13. Antron Brown, 4.572, 172.45; 3. Brittany Force, 3.672, 333.58 vs. 12. Lex Joon, 4.271, 199.64; 4. Billy Torrence, 3.672, 329.58 vs. 11. Doug Kalitta, 4.203, 221.78; 5. Justin Ashley, 3.688, 330.80 vs. 10. Shawn Langdon, 3.763, 329.91; 6. Leah Pruett, 3.691, 327.11 vs. 9. Spencer Massey, 3.761, 322.19; 7. Josh Hart, 3.696, 330.88 vs. 8. Clay Millican, 3.711, 326.87.

Funny Car

1. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.907, 326.79 vs. 14. Paul Lee, Dodge Charger, 6.006, 112.69; 2. Ron Capps, Charger, 3.945, 325.61 vs. 13. Blake Alexander, Ford Mustang, 5.732, 139.11; 3. Matt Hagan, Charger, 3.958, 330.31 vs. 12. J.R. Todd, Camry, 5.703, 122.17; 4. Tim Wilkerson, Mustang, 3.965, 295.27 vs. 11. Bob Tasca III, Mustang, 5.653, 124.13; 5. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.968, 323.50 vs. 10. Cory Lee, Mustang, 4.195, 282.95; 6. John Force, Camaro, 3.968, 322.73 vs. 9. Jim Campbell, Charger, 4.004, 303.16; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.975, 320.13 vs. 8. Dave Richards, Mustang, 3.983, 315.27.

Pro Stock Motorcycle

1. Scotty Pollacheck, EBR, 6.859, 197.80 vs. Bye; 2. Matt Smith, EBR, 6.865, 197.54 vs. 15. Angie Smith, EBR, 8.952, 102.32; 3. Karen Stoffer, Suzuki, 6.867, 194.41 vs. 14. Lance Bonham, Buell, 7.313, 183.74; 4. Andrew Hines, Buell, 6.906, 195.56 vs. 13. Angelle Sampey, Suzuki, 7.262, 169.66; 5. Chris Bostick, Suzuki, 6.913, 193.27 vs. 12. Charles Poskey, Suzuki, 7.175, 190.83; 6. Steve Johnson, Suzuki, 6.942, 193.60 vs. 11. Ron Tornow, Victory, 7.084, 189.58; 7. Kelly Clontz, Suzuki, 6.965, 191.13 vs. 10. Ryan Oehler, EBR, 7.042, 193.13; 8. Eddie Krawiec, Buell, 6.966, 196.36 vs. 9. Joey Gladstone, Suzuki, 6.966, 193.35.

