Pittsburgh 27, Denver 19

Denver 3 3 0 13 — 19 Pittsburgh 7 10 7 3 — 27

First Quarter

Pit_D.Johnson 50 pass from Roethlisberger (Boswell kick), 12:02.

Den_FG McManus 39, 1:43.

Second Quarter

Pit_FG Boswell 48, 12:42.

Den_FG McManus 29, 5:47.

Pit_N.Harris 1 run (Boswell kick), 2:12.

Third Quarter

Pit_Claypool 18 pass from Roethlisberger (Boswell kick), 2:41.

Fourth Quarter

Den_Hinton 2 pass from Bridgewater (McManus kick), 10:15.

Den_Co.Sutton 39 pass from Bridgewater (pass failed), 5:46.

Pit_FG Boswell 43, 2:29.

A_59,841.

Den Pit First downs 17 19 Total Net Yards 374 391 Rushes-yards 18-106 35-147 Passing 268 244 Punt Returns 2-26 1-0 Kickoff Returns 2-40 2-35 Interceptions Ret. 0-0 1-0 Comp-Att-Int 24-38-1 15-25-0 Sacked-Yards Lost 2-20 1-9 Punts 4-44.0 2-59.5 Fumbles-Lost 0-0 1-1 Penalties-Yards 7-67 8-59 Time of Possession 26:58 33:02

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Denver, J.Williams 8-61, Gordon 9-34, Bridgewater 1-11. Pittsburgh, Harris 23-122, Snell 5-20, Smith-Schuster 2-6, Ballage 4-0, Roethlisberger 1-(minus 1).

PASSING_Denver, Bridgewater 24-38-1-288. Pittsburgh, Roethlisberger 15-25-0-253.

RECEIVING_Denver, Sutton 7-120, T.Patrick 7-89, J.Williams 3-25, Fant 3-20, Hinton 2-25, Gordon 2-9. Pittsburgh, Claypool 5-130, D.Johnson 2-72, Harris 2-20, Ebron 2-10, Freiermuth 2-7, Gentry 1-13, McCloud 1-1.

MISSED FIELD GOALS_None.

