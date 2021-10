Texas NHRA FallNationals Qualifying

Friday At Texas Motorplex Ennis, Texas First-round Qualifying Qualifying will continue Saturday for Sunday’s final eliminations Top Fuel

1. Brittany Force, 3.637 seconds, 335.32 mph; 2. Steve Torrence, 3.678, 326.48; 3. Mike Salinas, 3.680, 330.47; 4. Justin Ashley, 3.687, 329.58; 5. Billy Torrence, 3.715, 327.98; 6. Josh Hart, 3.728, 325.14; 7. Antron Brown, 3.743, 326.79; 8. Shawn Langdon, 3.754, 321.88; 9. Doug Kalitta, 3.795, 321.88; 10. Alex Laughlin, 3.796, 320.66; 11. Clay Millican, 3.809, 287.23; 12. Leah Pruett, 3.897, 268.81; 13. Krista Baldwin, 3.998, 307.79; 14. Buddy Hull, 4.220, 283.79; 15. Joe Morrison, 4.328, 215.20; 16. Keith Murt, 4.832, 164.29. Not Qualified: 17. Mitch King, 7.243, 83.68.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.878, 331.94; 2. Ron Capps, Dodge Charger, 3.882, 329.34; 3. Cruz Pedregon, Charger, 3.892, 325.14; 4. Matt Hagan, Charger, 3.897, 332.34; 5. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.911, 330.80; 6. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.917, 327.51; 7. Tim Wilkerson, Mustang, 3.936, 327.27; 8. Jim Campbell, Charger, 3.974, 316.08; 9. Blake Alexander, Mustang, 3.986, 320.05; 10. Terry Haddock, Mustang, 4.061, 310.55; 11. John Force, Camaro, 4.122, 248.43; 12. Jeff Arend, Chevy Monte Carlo, 4.183, 248.75; 13. Paul Lee, Charger, 4.183, 247.43; 14. Dale Creasy Jr., Charger, 4.227, 273.05; 15. Jeff Diehl, Camry, 4.298, 231.87; 16. J.R. Todd, Camry, 4.537, 293.28. Not Qualified: 17. Todd Simpson, 7.199, 95.93; 18. Jack Wyatt, broke.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.553, 209.23; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.567, 209.14; 3. Erica Enders, Camaro, 6.571, 206.67; 4. Rodger Brogdon, Camaro, 6.580, 209.56; 5. Aaron Stanfield, Camaro, 6.591, 207.24; 6. Chris McGaha, Camaro, 6.602, 208.94; 7. Kyle Koretsky, Camaro, 6.603, 208.01; 8. Vincent Nobile, Camaro, 6.604, 206.26; 9. Matt Hartford, Camaro, 6.611, 208.62; 10. Mason McGaha, Camaro, 6.614, 208.33; 11. Kenny Delco, Camaro, 6.619, 208.52; 12. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.623, 206.42; 13. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.632, 205.69; 14. Deric Kramer, Camaro, 6.643, 207.46; 15. Fernando Cuadra, Ford Mustang, 6.662, 208.10; 16. Richie Stevens, Camaro, 6.680, 205.47. Not Qualified: 17. Cristian Cuadra, 6.688, 206.35; 18. Fernando Cuadra Jr., 6.746, 205.32; 19. John Callahan, 9.254, 101.19; 20. Marty Robertson, 11.061, 99.40.

Pro Stock Motorcycle

1. Steve Johnson, Suzuki, 6.756, 198.44; 2. Matt Smith, EBR, 6.772, 200.83; 3. Angelle Sampey, Suzuki, 6.809, 197.74; 4. Hector Arana Jr, EBR, 6.854, 198.73; 5. Chris Bostick, 6.878, 197.22; 6. Karen Stoffer, Suzuki, 6.890, 196.02; 7. Jim Underdahl, Suzuki, 6.890, 195.73; 8. Jerry Savoie, Suzuki, 6.894, 194.32; 9. Scotty Pollacheck, EBR, 6.896, 196.24; 10. Angie Smith, EBR, 6.898, 197.08; 11. Joey Gladstone, Suzuki, 6.907, 195.70; 12. Andrew Hines, Buell, 6.924, 193.77; 13. Eddie Krawiec, Buell, 6.940, 198.76; 14. Jianna Salinas, Suzuki, 6.949, 193.13; 15. Ryan Oehler, EBR, 6.962, 195.25; 16. Michael Phillips, Suzuki, 6.991, 192.41. Not Qualified: 17. Kelly Clontz, 6.992, 191.24; 18. David Barron, 7.189, 180.19; 19. Michael Ray, 17.121, 33.31.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.