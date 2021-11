Breeders’ Cup Opening Odds

At Del Mar Del Mar, Calif. Purses do not include supplemental fees All Times EDT FRIDAY, NOV. 5 JUVENILE TURF SPRINT 6th Race, Post Time: 5:50 p.m. 5 furlongs (Turf), 2YO Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Twilight Jet (IRE) Leigh Roche 15-1 2. Kaufymaker Jose Ortiz 15-1 3. Go Bears Go (IRE) John Velazquez 15-1 4. Vertiginous (IRE) Javier Castellano 20-1 5. Hierarchy (IRE) Oisin Murphy 12-1 6. Twilight Gleaming (IRE) Irad Ortiz, Jr. 4-1 7. Armor (GB) Ryan Moore 7-2 8. Averly Jane Tyler Gaffalione 5-2 9. One Timer E.T. Baird 4-1 10. Time to Party Flavien Prat 15-1 11. Derrynane Joel Rosario 12-1 12. Run Curtis Run Luis Saez 20-1 13. Thunder Love (GB) John Velazquez 30-1 14. Sumter Joel Rosario 30-1

JUVENILE FILLIES 7th Race, Post Time: 6:30 p.m. 1 1/16 miles, 2YO Fillies Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Desert Dawn Ricardo Gonzalez 20-1 2. Hidden Connection Reylu Gutierrez 5-2 3. Sequist Junior Alvarado 15-1 4. Tarabi Javier Castellano 12-1 5. Juju’s Map Florent Geroux 5-2 6. Echo Zulu Joel Rosario 4-5

JUVENILE FILLIES TURF 8th Race, Post Time: 7:10 p.m. 1 mile (Turf), 2YO Fillies Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Pizza Bianca Jose Ortiz 5-1 2. Cairo Memories Kent Desormeaux 12-1 3. Cachet (IRE) Luis Saez 12-1 4. Turnerloose Florent Geroux 12-1 5. Bubble Rock Irad Ortiz, Jr. 8-1 6. Hello You (IRE) John Velazquez 10-1 7. Consumer Spending Flavien Prat 8-1 8. Sail By Junior Alvarado 20-1 9. Koala Princess Joel Rosario 6-1 10. Helens Well (IRE) Umberto Rispoli 30-1 11. Haughty Tyler Gaffalione 10-1 12. Malavath (IRE) Ryan Moore 8-1 13. Mise En Scene (GB) Oisin Murphy 6-1 14. California Angel Rafael Bejarano 8-1

JUVENILE 9th Race, Post Time: 7:50 p.m. 1 1/16 miles, 2YO colts and geldings Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Jack Christopher Jose Ortiz 9-5 2. Jasper Great Yuichi Fukunaga 15-1 3. Oviatt Class Kent Desormeaux 20-1 4. Pappacap Joe Bravo 15-1 5. Double Thunder Flavien Prat 20-1 6. American Sanctuary Florent Geroux 30-1 7. Giant Game Joseph Talamo 30-1 8. Barossa Juan Hernandez 10-1 9. Pinehurst John Velazquez 8-1 10. Commandperformance Irad Ortiz, Jr. 5-1 11. Tough to Tame Sophie Doyle 30-1 12. Corniche Mike Smith 5-2

JUVENILE TURF 10th Race, Post Time: 8:30 p.m. 1 mile (Turf), 2YO colts and geldings Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Modern Games (IRE) William Buick 5-1 2. Albahr (GB) Lanfranco Dettori 6-1 3. Dakota Gold Luis Saez 8-1 4. Tiz the Bomb Brian Hernandez, Jr. 8-1 5. Slipstream Joel Rosario 12-1 6. Mackinnon Juan Hernandez 8-1 7. Great Max (IRE) John Velazquez 20-1 8. Glounthaune (IRE) Ryan Moore 12-1 9. Stolen Base Umberto Rispoli 20-1 10. Portfolio Company Flavien Prat 6-1 11. Grafton Street Tyler Gaffalione 15-1 12. Credibility Mike Smith 30-1 13. Coinage Florent Geroux 15-1 14. Dubawi Legend (IRE) James Doyle 4-1 15. Ready to Purrform Irad Ortiz, Jr. 20-1 16. Detroit City Jose Lezcano 30-1

SATURDAY, NOV. 6 FILLY & MARE SPRINT 4th Race, Post Time: 3:05 p.m. 7 furlongs, 3YO&up fillies & mares Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Proud Emma Flavien Prat 20-1 2. Estilo Talentoso Jose Ortiz 12-1 3. Edgeway Joel Rosario 12-1 4. Ce Ce Victor Espinoza 4-1 5. Gamine John Velazquez 3-5 6. Bella Sofia Luis Saez 5-2

TURF SPRINT 5th Race, Post Time: 3:40 p.m. 5 furlongs (Turf), 3YO&up Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Glass Slippers (GB) Tom Eaves 6-1 2. Emaraaty Ana (GB) Andrea Atzeni 5-1 3. Golden Pal Irad Ortiz Jr. 7-2 4. Lieutenant Dan Geovanni Franco 6-1 5. Arrest Me Red John Velazquez 12-1 6. A Case of You (IRE) R Whelan 8-1 7. Charmaine’s Mia Flavien Prat 30-1 8. Caravel Jose Ortiz 20-1 9. Kimari Joel Rosario 6-1 10. Gear Jockey Jose Lezcano 5-1 11. Fast Boat Tyler Gaffalione 12-1 12. Extravagant Kid Ryan Moore 12-1

DIRT MILE 6th Race, Post Time: 4:19 p.m. 1 mile, 3YO&up Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Silver State Ricardo Santana, Jr. 7-2 2. Pingxiang Yuga Kawada 12-1 3. Ginobili Drayden Van Dyke 4-1 4. Jasper Prince Yuichi Fukunaga 30-1 5. Life Is Good Irad Ortiz Jr. 4-5 6. Restrainedvengence Edwin Maldonado 20-1 7. Snapper Sinclair Joel Rosario 12-1 8. Eight Rings Juan Hernandez 10-1

FILLY & MARE TURF 7th Race, Post Time: 4:59 p.m. 1 3/8 miles (Turf), 3YO&up fillies & mares Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Going to Vegas Umberto Rispoli 12-1 2. Pocket Square (GB) Irad Ortiz Jr. 15-1 3. Acanella (GB) Colin Keane 12-1 4. Rougir (FR) Maxime Guyon 6-1 5. Queen Supreme (IRE) James Doyle 20-1 6. Love (IRE) Ryan Moore 4-1 7. War Like Goddess Julien Leparoux 7-2 8. Loves Only You (JPN) Yuga Kawada 4-1 9. My Sister Nat (FR) Jose Ortiz 15-1 10. Ocean Road (IRE) Oisin Murphy 20-1 11. Dogtag Flavien Prat 30-1 12. Audarya (FR) William Buick 5-1

SPRINT 8th Race, Post Time: 5:38 p.m. 6 furlongs, 3YO&up Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Following Sea John Velazquez 6-1 2. Jackie’s Warrior Joel Rosario 6-5 3. C Z Rocket Florent Geroux 12-1 4. Matera Sky Yuga Kawada 20-1 5. Aloha West Jose Ortiz 8-1 6. Firenze Fire Tyler Gaffalione 10-1 7. Lexitonian Jose Lezcano 20-1 8. Special Reserve Irad Ortiz Jr. 6-1 9. Dr. Schivel Flavien Prat 4-1

MILE 9th Race, Post Time: 6:20 p.m. 1 mile (Turf), 3YO&up Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Master Of The Seas James Doyle 12-1 2. Smooth Like Strait Umberto Rispoli 10-1 3. Space Blues William Buick 3-1 4. Raging Bull Irad Ortiz Jr. 15-1 5. Vin De Garde Yuichi Fukunaga 20-1 6. Mo Forza Flavien Prat 5-1 7. In Love Alex Achard 8-1 8. Hit the Road John Velazquez 15-1 9. Mother Earth Rayn Moore 8-1 10. Blowout Joel Rosario 8-1 11. Got Stormy Tyler Gaffalione 10-1 12. Pearls Galore William Lee 12-1 13. Casa Creed Junior Alvarado 15-1 14. Ivar Joseph Talamo 12-1

DISTAFF 10th Race, Post Time: 7 p.m. 1 1/8 miles, 3YO&up Fillies & Mares Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Private Mission Flavien Prat 8-1 2. Royal Flag Joel Rosario 8-1 3. Malathaat John Velazquez 4-1 4. Blue Stripe (ARG) Lanfranco Dettori 30-1 5. Clairiere Ricardo Santana, Jr. 8-1 6. Letruska Irad Ortiz Jr. 8-5 7. Horologist Junior Alvarado 30-1 8. Shedaresthedevil Florent Geroux 4-1 9. As Time Goes By Luis Saez 15-1 10. Marche Lorraine (JPN) Oisin Murphy 30-1 11. Dunbar Road Jose Ortiz 15-1

TURF 11th Race, Post Time: 7:40 p.m. 1 1/2 mile (Turf), 3YO&up Purse: $4 million PP Horse Jockey Odds 1. Rockemperor (IRE) Javier Castellano 15-1 2. United John Velazquez 20-1 3. Domestic Spending (GB) Flavien Prat 4-1 4. Astronaut Victor Espinoza 20-1 5. Tribhuvan (FR) Jose Ortiz 20-1 6. Acclimate Ricardo Gonzalez 20-1 7. Walton Street (GB) James Doyle 8-1 8. Broome (IRE) Lanfranco Dettori 20-1 9. Sisfahan (FR) Cristian Demuro 12-1 10. Yibir (GB) William Buick 12-1 11. Gufo Joel Rosario 8-1 12. Teona (IRE) David Egan 6-1 13. Tarnawa (IRE) Colin Keane 9-5 14. Japan (GB) Ryan Moore 20-1

CLASSIC 12th Race, Post Time: 8:40 p.m. 1 1/4 miles, 3YO&up Purse: $6 million PP Horse Jockey Odds 1. Tripoli Irad Ortiz, Jr. 15-1 2. Express Train Victor Espinoza 20-1 3. Hot Rod Charlie Flavien Prat 4-1 4. Essential Quality Luis Saez 3-1 5. Knicks Go Joel Rosario 5-2 6. Art Collector Mike Smith 8-1 7. Stilleto Boy Kent Desormeaux 30-1 8. Medina Spirit John Velazquez 4-1 9. Max Player Ricardo Santana, Jr. 8-1

