BYU 55, Arizona St. 44

ARIZONA ST. (1-2)

Besselink 0-5 0-2 0, Gilles 4-9 0-0 8, Hanson 3-9 0-0 8, Loville 2-8 0-2 4, Simmons 2-9 3-6 8, Levings 1-7 0-0 2, Greenslade 3-3 0-0 6, Bosquez 2-7 2-2 6, Erikstrup 1-4 0-0 2, Team 0-0 0-0 0, Totals 18-61 5-12 44

BYU (3-0)

Gustin 5-11 0-0 10, Albiero 0-2 0-0 0, Gonzales 4-11 4-4 13, Graham 1-5 0-0 3, Harding 8-15 7-9 25, Hamson 1-2 0-0 2, Smiler 0-1 0-0 0, Falatea 0-1 0-0 0, Mackey-Williams 0-0 2-2 2, Vorwaller 0-0 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 19-48 13-15 55

Arizona St. 10 10 8 16 — 44 BYU 14 15 16 10 — 55

3-Point Goals_Arizona St. 3-24 (Besselink 0-1, Gilles 0-2, Hanson 2-7, Loville 0-4, Simmons 1-2, Levings 0-2, Bosquez 0-4, Erikstrup 0-2), BYU 4-11 (Gonzales 1-3, Graham 1-3, Harding 2-5). Assists_Arizona St. 7 (Gilles 2), BYU 11 (Albiero 3). Fouled Out_None. Rebounds_Arizona St. 39 (Besselink 3-7), BYU 39 (Gustin 4-16). Total Fouls_Arizona St. 18, BYU 12. Technical Fouls_None. A_3,700.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.