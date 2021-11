DP World Tour Championship Dubai Scores

Wednesday

At Earth Course

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $10.2 million

Yardage: 7,675; Par: 72

First Round

Rory McIlroy, Northern Ireland 31-34—65 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 34-33—67 Joachim B. Hansen, Denmark 34-33—67 Tapio Pulkkanen, Finland 34-33—67 Marcus Armitage, England 34-34—68 Alexander Bjork, Sweden 35-33—68 Sergio Garcia, Spain 35-33—68 Nicolai Hojgaard, Denmark 35-33—68 Sam Horsfield, England 36-32—68 Martin Kaymer, Germany 35-33—68 Robert Macintyre, Scotland 34-34—68 Adrian Meronk, Poland 37-31—68 Collin Morikawa, United States 33-35—68 Johannes Veerman, United States 34-34—68 Dean Burmester, South Africa 35-34—69 John Catlin, United States 34-35—69 Sean Crocker, United States 34-35—69 Thomas Detry, Belgium 34-35—69 Shane Lowry, Ireland 35-34—69 Rafa Cabrera Bello, Spain 34-36—70 Paul Casey, England 34-36—70 Jamie Donaldson, Wales 34-36—70 Matt Fitzpatrick, England 35-35—70 Tommy Fleetwood, England 36-34—70 Grant Forrest, Scotland 35-35—70 Tyrrell Hatton, England 36-34—70 Rasmus Hojgaard, Denmark 36-34—70 Maximilian Kieffer, Germany 35-35—70 Joakim Lagergren, Sweden 36-34—70 Jeff Winther, Denmark 35-35—70 Will Zalatoris, United States 35-35—70 Justin Harding, South Africa 35-36—71 Francesco Laporta, Italy 35-36—71 James Morrison, England 35-36—71 Jason Scrivener, Australia 36-35—71 Abraham Ancer, Mexico 37-35—72 Lucas Herbert, Australia 35-37—72 Min Woo Lee, Australia 36-36—72 Patrick Reed, United States 34-38—72 Richard Bland, England 38-35—73 Garrick Higgo, South Africa 38-35—73 Guido Migliozzi, Italy 37-36—73 Thomas Pieters, Belgium 40-33—73 Ian Poulter, England 36-37—73 Laurie Canter, England 36-38—74 Billy Horschel, United States 36-38—74 Masahiro Kawamura, Japan 39-35—74 Victor Perez, France 37-37—74 Antoine Rozner, France 40-34—74 Adri Arnaus, Spain 38-37—75 Calum Hill, Scotland 37-38—75 Danny Willett, England 37-38—75 Bernd Wiesberger, Austria 39-37—76

