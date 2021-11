E. Washington 67, CS Northridge 64, OT

E. WASHINGTON (2-2)

Acliese 6-12 4-4 20, Allegri 3-12 1-2 8, Price 2-8 2-2 7, Bergersen 3-5 1-4 8, Venters 4-11 5-7 15, George 2-6 0-0 6, Landdeck 1-3 0-0 3, Magnuson 0-0 0-0 0. Totals 21-57 13-19 67.

CS NORTHRIDGE (0-3)

Brookins 0-0 0-0 0, Gray 4-8 4-4 12, Brown 1-7 0-0 2, Rains 1-2 0-0 3, Wright 1-9 3-3 5, Hardy 7-16 1-2 18, James 5-9 0-0 11, Okereke 1-3 1-2 3, Beane 0-5 0-0 0, Eyisi 4-7 2-2 10, Harrick 0-4 0-0 0. Totals 24-70 11-13 64.

Halftime_CS Northridge 31-26. 3-Point Goals_E. Washington 12-31 (Acliese 4-7, George 2-5, Venters 2-6, Bergersen 1-2, Landdeck 1-2, Price 1-3, Allegri 1-6), CS Northridge 5-21 (Hardy 3-6, Rains 1-2, James 1-3, Brown 0-2, Harrick 0-3, Wright 0-5). Rebounds_E. Washington 40 (Allegri 10), CS Northridge 44 (Hardy 10). Assists_E. Washington 16 (Bergersen 6), CS Northridge 11 (Brown 3). Total Fouls_E. Washington 15, CS Northridge 21. A_483 (2,400).

