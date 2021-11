Fairfield 110, Medgar Evers College 55

MEDGAR EVERS COLLEGE (0-1)

Evans 3-10 3-4 11, Julien 1-5 0-0 3, McIntosh 9-17 0-0 26, Pierre 2-5 0-0 4, Sinera 1-18 0-0 3, Reid 0-5 1-4 1, Edosomwan 0-0 0-0 0, Simmons 0-6 0-0 0, Cotterel 1-1 0-0 2, Johnson 0-1 0-0 0, Bassiouni 1-1 0-0 3, Silverio 0-0 2-2 2, Williams 0-0 0-0 0. Totals 18-69 6-10 55.

FAIRFIELD (1-2)

Cook 2-2 0-1 4, Crisler 0-3 0-0 0, Benning 4-5 0-0 11, Green 2-2 2-2 7, Wojcik 5-7 0-0 13, Leach 5-8 0-0 14, Cevis 0-1 0-0 0, Long 4-9 1-2 11, Willis 6-9 2-2 14, Jeanne-Rose 3-6 4-4 11, Edokpayi 2-4 0-0 4, Maidoh 6-6 0-0 12, Cruz 2-3 0-0 4, Mullally 1-3 0-0 3, Brown 1-2 0-0 2, Henry 0-2 0-0 0. Totals 43-72 9-11 110.

Halftime_Fairfield 68-20. 3-Point Goals_Medgar Evers College 13-35 (McIntosh 8-15, Evans 2-6, Bassiouni 1-1, Julien 1-4, Sinera 1-4, Simmons 0-2, Reid 0-3), Fairfield 15-34 (Leach 4-6, Benning 3-4, Wojcik 3-5, Long 2-7, Green 1-1, Jeanne-Rose 1-2, Mullally 1-2, Brown 0-1, Cevis 0-1, Cruz 0-1, Henry 0-1, Crisler 0-3). Rebounds_Medgar Evers College 27 (Sinera 12), Fairfield 48 (Willis 8). Assists_Medgar Evers College 10 (Evans, Pierre, Sinera, Reid 2), Fairfield 38 (Jeanne-Rose 8). Total Fouls_Medgar Evers College 8, Fairfield 11. A_1,389 (9,000).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.