Fordham 63, Akron 43

AKRON (2-2)

Ali 2-8 2-4 6, Freeman 4-9 1-2 9, Castaneda 2-6 3-3 8, Trimble 1-8 0-0 2, Walton 2-5 2-3 6, Bandaogo 1-3 1-2 3, Dawson 0-1 0-0 0, Clarke 0-3 0-0 0, Tribble 2-5 0-1 4, Wynn 1-2 1-2 3, Kalle 1-1 0-2 2, Wilson 0-0 0-0 0. Totals 16-51 10-19 43.

FORDHAM (3-2)

Ohams 2-6 0-0 5, Charlton 3-8 0-0 7, Daye 5-8 8-10 19, Navarro 0-2 0-0 0, Rose 3-6 0-0 8, Quisenberry 6-15 4-4 17, Novitskyi 0-0 1-2 1, Harrison 1-4 2-3 4, Tsimbila 1-2 0-2 2, Cunningham 0-0 0-0 0, Evans 0-0 0-0 0. Totals 21-51 15-21 63.

Halftime_Fordham 30-19. 3-Point Goals_Akron 1-18 (Castaneda 1-4, Freeman 0-1, Wynn 0-1, Clarke 0-2, Tribble 0-2, Ali 0-3, Trimble 0-5), Fordham 6-17 (Rose 2-5, Charlton 1-1, Ohams 1-1, Daye 1-2, Quisenberry 1-6, Harrison 0-1, Navarro 0-1). Rebounds_Akron 31 (Freeman 11), Fordham 36 (Charlton, Rose 7). Assists_Akron 4 (Dawson 2), Fordham 7 (Quisenberry 3). Total Fouls_Akron 21, Fordham 20. A_370 (7,186).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.