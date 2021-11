Iowa St. 82, No. 25 Xavier 70

XAVIER (4-0)

J.Hunter 3-12 2-2 8, Miles 2-2 2-3 6, Johnson 3-6 1-2 8, C.Jones 4-7 3-6 11, Scruggs 1-14 0-0 3, Odom 4-5 2-2 10, Nunge 9-11 5-6 24, Stanley 0-3 0-0 0, Tandy 0-0 0-0 0. Totals 26-60 15-21 70.

IOWA ST. (5-0)

Conditt 5-7 0-0 10, Brockington 12-19 2-4 30, T.Hunter 8-17 0-1 19, Kalscheur 4-13 2-2 12, Enaruna 2-2 0-0 4, Kunc 1-2 0-0 2, R.Jones 1-3 0-0 2, Jackson 1-2 0-0 3, Grill 0-1 0-0 0. Totals 34-66 4-7 82.

Halftime_Xavier 39-38. 3-Point Goals_Xavier 3-21 (Nunge 1-3, Johnson 1-4, Scruggs 1-5, C.Jones 0-1, Odom 0-1, Stanley 0-1, J.Hunter 0-6), Iowa St. 10-20 (Brockington 4-6, T.Hunter 3-4, Kalscheur 2-6, Jackson 1-2, Grill 0-1, Kunc 0-1). Fouled Out_Conditt. Rebounds_Xavier 34 (C.Jones 12), Iowa St. 31 (Brockington 6). Assists_Xavier 8 (C.Jones, Scruggs 3), Iowa St. 12 (Brockington 3). Total Fouls_Xavier 16, Iowa St. 19.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.