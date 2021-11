Jackie Robinson AL Rookies of the Year and Records

Hitters AB R H HR RBI Avg. 2021 Arozarena, TB 529 94 145 20 69 .274 2020 Lewis, Sea 206 37 54 11 28 .262 2019 Alvarez, Hou 313 58 98 27 78 .313 2018 Ohtani, LA 326 59 93 22 61 .285 2017 Judge, NY 542 128 154 52 114 .284 2015 Correa, Hou 387 52 108 22 68 .279 2014 Abreu, Chi 556 80 176 36 107 .317 2013 Myers, TB 335 50 98 13 53 .293 2012 Trout, LA 559 129 182 30 83 .326 2008 Longoria, TB 448 67 122 27 85 .272 2007 Pedroia, Bos 520 86 165 8 50 .317 2004 Crosby, Oak 545 70 130 22 64 .239 2003 Berroa, KC 567 92 163 17 73 .287 2002 Hinske, Tor 566 99 158 24 84 .279 2001 Suzuki, Sea 692 127 242 8 69 .350 1999 Beltran, KC 663 112 194 22 108 .293 1998 Grieve, Oak 583 94 168 18 89 .288 1997 Garciaparra, Bos 684 122 209 30 98 .306 1996 Jeter, NY 582 104 183 10 78 .314 1995 Cordova, Minn 512 81 142 24 84 .277 1994 Hamelin, KC 312 64 88 24 65 .282 1993 Salmon, Cal 515 93 146 31 95 .283 1992 Listach, Mil 579 93 168 1 47 .290 1991 Knoblauch, Min 565 78 159 1 50 .281 1990 Alomar, Jr., Cle 445 60 129 9 66 .290 1988 Weiss, Oak 452 44 113 3 39 .250 1987 McGwire, Oak 557 97 161 49 118 .289 1986 Canseco, Oak 600 85 144 33 117 .240 1985 Guillen, Chi 491 71 134 1 33 .273 1984 A.Davis, Sea 567 80 161 27 116 .284 1983 Kittle, Chi 520 75 132 35 100 .254 1982 Ripken, Bal 598 90 158 28 93 .264 1980 Charboneau, Cle 453 76 131 23 87 .289 1979 Griffin, Tor 624 81 179 2 31 .287 1979 Castino, Min 393 49 112 5 52 .285 1978 Whitaker, Det 484 71 138 3 58 .285 1977 Murray, Bal 611 81 173 27 88 .283 1975 Lynn, Bos 528 103 175 21 105 .331 1974 Hargrove, Tex 415 57 134 4 66 .323 1973 Bumbry, Bal 356 73 120 7 34 .337 1972 Fisk, Bos 457 74 134 22 61 .293 1971 Chambliss, Cle 415 49 114 9 48 .275 1970 Munson, NY 453 59 137 6 53 .302 1969 Piniella, KC 493 43 139 11 68 .282 1967 Carew, Min 514 66 150 8 51 .292 1966 Agee, Chi 529 98 172 22 86 .273 1965 Blefary, Bal 462 72 120 22 70 .260 1964 Oliva, Min 672 109 217 32 94 .323 1962 Tresh, NY 622 94 178 20 93 .286 1960 R.Hansen, Bal 530 72 135 22 86 .255 1959 Allison, Was 570 83 149 30 85 .261 1958 Pearson, Was 530 63 146 3 33 .275 1957 Kubek, NY 431 56 128 3 39 .297 1956 Aparicio, Chi 533 69 142 3 56 .266 1953 Kuenn, Det 679 94 209 2 48 .308 1951 McDougald, NY 402 72 123 14 63 .306 1950 Dropo, Bos 559 101 180 34 144 .322 1949 Sievers, StL 471 84 144 16 91 .306

___

Pitchers IP W-L BB SO SV ERA 2018 Ohtani, LA 51.2 4-2 22 63 0 3.31 2016 Fulmer, Det 159 11-7 42 132 0 3.06 2011 Hellickson, TB 189 13-10 72 117 0 2.95 2010 Feliz, Tex 69.1 4-3 18 71 40 2.73 2009 Bailey, Oak 83.1 6-3 24 91 26 1.84 2006 Verlander, Det 186.1 17-9 60 124 0 3.63 2005 Street, Oak 78.1 5-1 26 72 23 1.72 2000 Sasaki, Sea 62.2 2-5 31 78 37 3.16 1989 Olson, Bal 85 5-2 46 90 27 1.69 1981 Righetti, NY 105 8-4 38 89 0 2.06 1976 Fidrych, Det 250 19-9 53 97 0 2.34 1968 Bahnsen, NY 267.1 17-12 68 162 0 2.05 1963 Peters, Chi 243 19-8 68 189 1 2.33 1961 Schwall, Bos 178.2 15-7 110 91 0 3.22 1955 Score, Cle 227 16-10 154 245 0 2.85 1954 Grim, NY 199 20-6 85 108 0 3.26 1952 Byrd, Phi 228 15-15 98 116 2 3.31

___

NOTE: Two players won the award in 1979. One player was selected as Major League Rookie of the Year in 1947 and 1948. The policy of naming a player from each league was inaugurated in 1949.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.