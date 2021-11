Kent St. 77, George Washington 69

KENT ST. (2-1)

Beck 5-6 0-0 10, Hamilton 3-7 1-1 7, Carry 6-11 4-4 20, Jacobs 4-8 4-6 12, Santiago 4-11 2-3 12, Johnson 3-6 0-0 9, Sullinger 3-5 0-0 7, Hornbeak 0-0 0-0 0. Totals 28-54 11-14 77.

GEORGE WASHINGTON (2-5)

Lindo 2-3 0-0 4, Brown 1-1 3-4 5, Adams 3-7 0-0 7, Bamisile 6-14 0-0 15, Bishop 7-11 4-5 19, Freeman 3-7 4-4 11, Dean 4-7 0-1 8, Harris 0-0 0-0 0, Samuels 0-0 0-0 0. Totals 26-50 11-14 69.

Halftime_Kent St. 33-26. 3-Point Goals_Kent St. 10-24 (Carry 4-7, Johnson 3-6, Santiago 2-7, Sullinger 1-2, Jacobs 0-2), George Washington 6-20 (Bamisile 3-9, Freeman 1-2, Adams 1-3, Bishop 1-4, Dean 0-1, Lindo 0-1). Rebounds_Kent St. 25 (Jacobs 7), George Washington 21 (Adams 6). Assists_Kent St. 15 (Jacobs 7), George Washington 11 (Bishop 5). Total Fouls_Kent St. 14, George Washington 15.

