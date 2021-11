Michigan St. 73, Valparaiso 62

VALPARAISO (0-3)

Morrison 2-8 0-0 5, Dunson 3-7 0-0 6, Frederick 5-12 3-3 15, Weinman 1-5 2-2 5, White 7-11 4-5 22, Brown 0-1 0-0 0, VanKempen 1-2 0-0 2, Earnest 3-8 0-1 7, Gunn 0-0 0-0 0, Sheehan 0-0 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 22-54 9-11 62

MICHIGAN ST. (3-0)

Smith 1-1 0-0 2, Clouden 5-9 6-6 18, Ekh 4-10 1-1 11, Joiner 4-11 0-0 9, Winston 6-19 1-1 17, Parks 2-3 0-0 4, Farquhar 5-8 2-2 12, Jacqmain 0-0 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 27-61 10-10 73

Valparaiso 12 16 16 18 — 62 Michigan St. 23 13 24 13 — 73

3-Point Goals_Valparaiso 9-31 (Morrison 1-5, Dunson 0-1, Frederick 2-8, Weinman 1-5, White 4-8, Brown 0-1, VanKempen 0-1, Earnest 1-2), Michigan St. 9-21 (Clouden 2-2, Ekh 2-4, Joiner 1-5, Winston 4-10). Assists_Valparaiso 10 (Frederick 2), Michigan St. 20 (Clouden 7). Fouled Out_None. Rebounds_Valparaiso 22 (White 1-6), Michigan St. 41 (Farquhar 6-10). Total Fouls_Valparaiso 17, Michigan St. 14. Technical Fouls_None. A_3,524.

