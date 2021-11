N. Arizona 97, Benedictine at Mesa 48

BENEDICTINE AT MESA (0-1)

Walton 1-6 0-0 2, Carolina 2-7 1-2 5, Grijalva 2-5 0-0 4, Small 2-9 1-1 5, James 2-8 1-2 6, Crawford 3-5 3-4 9, Parker 2-6 0-2 5, Davis 2-4 2-2 6, Briggs 2-5 0-0 6, Ahlstrom 0-2 0-0 0, Esinduy 0-0 0-0 0, Chanthavongsa 0-1 0-0 0, Moon 0-0 0-1 0. Totals 18-58 8-14 48.

N. ARIZONA (1-2)

Haymon 7-10 2-2 21, Mains 8-13 1-1 20, Towt 5-7 2-2 12, Cone 4-12 2-2 12, Lewis 3-7 0-0 6, Stark 2-7 2-2 8, Brown 1-3 0-0 2, Jackson 1-1 2-3 5, Aguek 3-5 2-3 9, Green 1-5 0-0 2, Roberts 0-1 0-0 0. Totals 35-71 13-15 97.

Halftime_N. Arizona 51-23. 3-Point Goals_Benedictine at Mesa 4-12 (Briggs 2-2, Parker 1-2, James 1-3, Grijalva 0-1, Walton 0-1, Small 0-3), N. Arizona 14-26 (Haymon 5-7, Mains 3-5, Stark 2-4, Cone 2-5, Jackson 1-1, Aguek 1-2, Lewis 0-2). Fouled Out_Walton. Rebounds_Benedictine at Mesa 27 (James 5), N. Arizona 42 (Towt 12). Assists_Benedictine at Mesa 7 (Small, Davis 2), N. Arizona 22 (Cone, Lewis 6). Total Fouls_Benedictine at Mesa 20, N. Arizona 16. A_625 (11,230).

