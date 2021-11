NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns

G No KRYd Avg N.Reed, Colorado 5 1 100 100.00 R.Ali, Marshall 12 1 97 97.00 T.Magee, Louisiana Tech 7 1 46 46.00 B.Bowling, Utah St. 12 1 45 45.00 C. Burt, W. Kentucky 9 1 43 43.00 D.Douglas, Liberty 11 1 42 42.00 I.Kelly-Martin, Iowa 9 2 81 40.50 C.Stone, Wyoming 6 5 200 40.00 M.Jones, Houston 12 11 418 38.00 D.Martin, New Mexico 9 2 75 37.50 J.Williams, Alabama 12 9 337 37.44 I.Holiness, San Jose St. 5 1 37 37.00 B.Presley, Oklahoma St. 12 10 366 36.60 I.Abanikanda, Pittsburgh 11 5 182 36.40 M.Haywood, Navy 6 9 325 36.11 C.Holmes, Kent St. 9 1 35 35.00 J.Skinner, Boise St. 11 1 35 35.00 Z.Knight, NC State 12 16 550 34.38 B.Massey, SMU 10 20 686 34.30 B.Farrell, Stanford 10 2 68 34.00 L.Griffin, Mississippi St. 9 13 439 33.77 J.Spielman, TCU 4 9 302 33.56 D.Achane, Texas A&M 12 9 301 33.44 M.Logan-Green, New Mexico 4 9 299 33.22 L.Brown, Oklahoma St. 4 4 132 33.00 M.Knowles, Kansas St. 12 19 626 32.95 B.Battie, South Florida 12 20 650 32.50 J.Hall, Ball St. 11 12 387 32.25 S.Bracey, Wisconsin 2 6 193 32.17 E.Egbuka, Ohio St. 8 13 417 32.08 M.Buckley, New Mexico 1 1 32 32.00 M. Murray, Arkansas St. 5 1 32 32.00 D.Rencher, Clemson 3 1 32 32.00 V.Davis, Pittsburgh 12 2 63 31.50 J.Virgil, Appalachian St. 11 18 565 31.39 N.Pritchett, Auburn 10 10 313 31.30 T.Hennigan, Appalachian St. 12 3 93 31.00 T.Knox, Mississippi St. 1 1 31 31.00 M.Lee, Virginia Tech 1 1 31 31.00 D.Williams, Oregon 10 1 31 31.00 E.Belmar, Virginia Tech 2 1 30 30.00 T.Morin, Wake Forest 12 3 90 30.00 J.Taylor, Wake Forest 12 7 210 30.00 A.Henning, Michigan 12 6 179 29.83 N.Remigio, California 10 16 475 29.69 D.Davis, TCU 12 16 473 29.56 J.Byrd, San Diego St. 12 17 499 29.35 J.Stuart, Toledo 12 10 292 29.20 K.Allen, UCLA 12 21 612 29.14 D.Bracy, Cent. Michigan 7 1 29 29.00 B.Brewton, Uconn 10 26 754 29.00 K.Williams, Notre Dame 12 1 29 29.00 R.Blackshear, Virginia Tech 12 6 173 28.83 J.Carothers, W. Kentucky 7 3 86 28.67 K.Shakir, Boise St. 12 2 57 28.50 B.Covey, Utah 12 4 113 28.25 V.Jones, Tennessee 12 18 506 28.11 B.Brumm, Liberty 9 1 28 28.00 T.Jackson, Coastal Carolina 7 1 28 28.00 J.Jordan, Louisville 3 1 28 28.00 G. Porter, Arizona St. 5 1 28 28.00 J.Watkins, Louisville 12 1 28 28.00 K.Logan, Kansas 12 15 419 27.93 B.Mitchell, Toledo 8 10 277 27.70 J.Holiday, Tennessee 7 3 83 27.67 M.Wright, Oregon 12 12 332 27.67 U.Bentley, SMU 10 5 138 27.60 B.Rice, Colorado 11 17 469 27.59 C.Tyree, Notre Dame 10 11 303 27.55 T.Levy, Boston College 12 17 468 27.53 W.Wright, West Virginia 12 22 602 27.36 W.Shipley, Clemson 9 14 380 27.14 C.Beal-Smith, Wake Forest 10 1 27 27.00 L.Grimm, Kansas 10 1 27 27.00 J. Howard, Syracuse 3 2 54 27.00 O.Wilson, Florida St. 11 1 27 27.00 J.Noel, Iowa St. 12 10 269 26.90 J.Harrison, Marshall 11 15 396 26.40 L.James, Old Dominion 9 15 395 26.33 C.Jones, Iowa 12 23 605 26.30 J.McDowell, South Carolina 10 15 394 26.27 Y.Ali, Middle Tennessee 10 1 26 26.00 G.Cook, FAU 1 1 26 26.00 D.Estrada, Baylor 9 1 26 26.00 J.Irish, Oregon St. 6 3 78 26.00 T.Jay, Florida St. 10 4 104 26.00 M.Landers, Toledo 9 1 26 26.00 J.Ozougwu, Arkansas St. 12 1 26 26.00 G.Spurrier, Duke 1 1 26 26.00 G.Bryant, Southern Cal 10 16 413 25.81 T.Pannunzio, Colorado St. 11 18 461 25.61 J. Gibbs, Georgia Tech 12 23 589 25.61 T.Tucker, Cincinnati 12 19 482 25.37 B.Corum, Michigan 10 12 304 25.33 M.Williams, Appalachian St. 12 5 126 25.20 S.Lewis, Louisiana Tech 3 10 251 25.10 T.Rudolph, N. Illinois 12 14 351 25.07 A.Dumas, New Mexico 11 1 25 25.00 D.Fleming, Louisiana-Lafayette 11 2 50 25.00 R.O’Keefe, UCF 12 5 125 25.00 X.Restrepo, Miami 12 4 100 25.00 D.Taylor, UTSA 7 1 25 25.00 R.White, Arizona St. 11 1 25 25.00 I. Wooden, Kent St. 1 1 25 25.00 G.Rogers, Memphis 10 23 570 24.78 K.King, Virginia Tech 8 12 297 24.75 K.Pearson, Charlotte 8 4 99 24.75 D.Taylor, UTSA 9 7 173 24.71 J.Poke, Kent St. 10 18 443 24.61 N.Peat, Stanford 12 27 663 24.56 C.Harrell, Southern Miss. 12 27 662 24.52 A.Erickson, New Mexico 6 2 49 24.50 S.Scarver, Utah St. 11 23 561 24.39 E.Sanders, Iowa St. 4 3 73 24.33 A.Lamar, Arkansas St. 12 54 1307 24.20 M.Mathison, Akron 11 19 459 24.16 J.Stinson, Duke 12 34 818 24.06 M.Baldwin, Baylor 4 2 48 24.00 N.Bryant, W. Michigan 1 1 24 24.00 J.Houston, NC State 8 3 72 24.00 N.Jones, Ball St. 5 1 24 24.00 S.Smartt, Old Dominion 7 5 120 24.00 D.Stubbs, Liberty 10 2 48 24.00 T.Pena, Syracuse 8 17 405 23.82 P.Cole, Ohio 6 5 119 23.80 J.Moses, W. Kentucky 7 5 119 23.80 K.Pace, Clemson 10 5 118 23.60 J.Barden, Pittsburgh 9 7 165 23.57 J.Bell, Nevada 12 22 518 23.55 T.Davis, Duke 2 2 47 23.50 B.Bishop, W. Kentucky 9 20 469 23.45 J.Ealy, Mississippi 11 11 257 23.36 T.Chandler, North Carolina 12 3 70 23.33 D.Joyner, South Carolina 12 3 70 23.33 G.Jackson, Washington 12 19 442 23.26 M.Lukes, Cent. Michigan 12 20 464 23.20 K.Abrams-Draine, Missouri 12 18 417 23.17 K.Hutson, Oregon 12 7 162 23.14 A.Watkins, Tulsa 12 12 277 23.08 D.Bush, Coastal Carolina 10 1 23 23.00 T.Case, Navy 1 1 23 23.00 C.Holmes, Penn St. 3 1 23 23.00 J.Jeter, Texas State 12 2 46 23.00 Y.Rogers, FAU 1 2 46 23.00 A.Sinkfield, Boston College 12 4 92 23.00 V.Terrell, Navy 1 3 69 23.00 D.Thompkins, Utah St. 12 10 230 23.00 T.Ward, Florida St. 12 2 46 23.00 W.Wieland, Wyoming 6 1 23 23.00 J.Youngblood, Rutgers 3 2 46 23.00 S.Byrd, Charlotte 12 27 616 22.81 J.Reed, Michigan St. 12 17 386 22.71 S.Fresch, Rice 12 13 295 22.69 C.Camp, Charlotte 12 6 136 22.67 T.Mokiao-Atimalala, UCF 12 3 68 22.67 J. Hewitt, Indiana 9 10 226 22.60 P.Dixon, New Mexico 3 6 135 22.50 M.Harley, Miami 12 2 45 22.50 T.Harrell, Louisville 12 4 90 22.50 J.Horne, Kansas 5 2 45 22.50 T.Ebner, Baylor 12 21 471 22.43 D.Moorer, Texas State 7 15 336 22.40 T.Robinson, Army 11 5 112 22.40 D.Torrey, North Texas 12 8 179 22.38 J.Otoviano, Rice 6 14 313 22.36 D.Jamison, Texas 12 19 424 22.32 J.Roberts, Umass 3 7 156 22.29 D.Adams, FAU 7 11 245 22.27 M.Irving, Minnesota 11 8 178 22.25 T.Snead, East Carolina 12 17 378 22.24 J.Marks, Mississippi St. 12 8 177 22.12 J.Bell, South Carolina 12 1 22 22.00 M.Davis, Air Force 9 3 66 22.00 M.Davis, BYU 1 1 22 22.00 M.Fleming, Maryland 7 4 88 22.00 L.Gumms, Cent. Michigan 6 1 22 22.00 C.Hill, Texas State 12 1 22 22.00 D.Holloman, Indiana 4 3 66 22.00 D.Mask, Texas State 9 1 22 22.00 D.McDuffie, Buffalo 12 2 44 22.00 U. Stout, North Texas 3 2 44 22.00 J.Mims, Fresno St. 12 13 285 21.92 C.Turner, Hawaii 13 13 285 21.92 J.Lane, Middle Tennessee 11 12 263 21.92 J.Conley, North Carolina 10 9 197 21.89 D.Morris, North Texas 5 6 131 21.83 S.Hagans, Duke 3 5 109 21.80 T.Keith, Bowling Green 12 23 500 21.74 H.Dixon, Louisiana Tech 8 3 65 21.67 J.Ivory, Memphis 10 3 65 21.67 C.Thomas, Boise St. 7 9 195 21.67 D.Taylor, Arizona St. 10 24 519 21.62 H.Hall, Louisville 9 18 389 21.61 C.McCoy, Marshall 10 5 108 21.60 B.Melton, Rutgers 11 5 108 21.60 N.Thompson, Georgia Southern 7 5 108 21.60 M.Williams, Oklahoma 11 5 108 21.60 C.Wren, Florida St. 5 5 108 21.60 S.Tyler, W. Michigan 12 9 194 21.56 E.Acuna, New Mexico 1 2 43 21.50 D.Ford, Penn St. 7 12 258 21.50 D.Fox, Temple 7 10 215 21.50 C.Smith, Louisiana-Lafayette 12 20 427 21.35 J.Santana, Tulsa 12 3 64 21.33 M.Tucker, Appalachian St. 10 7 149 21.29 S.Louis, Liberty 12 22 468 21.27 T.Cunningham, Arizona 11 15 319 21.27 M.Bailey, Cent. Michigan 9 4 85 21.25 D. Chandler, Wisconsin 4 4 85 21.25 S.Jenkins, UNLV 12 5 106 21.20 J.Jackson, Tulane 12 26 551 21.19 N.Johnson, Kent St. 12 14 296 21.14 J.Perdue, Hawaii 2 7 148 21.14 A.Cruickshank, Rutgers 8 15 316 21.07 R.Cook, Buffalo 12 27 568 21.04 C.Acie, Navy 11 1 21 21.00 A.Anthony, Michigan 7 1 21 21.00 A.Bedgood, Coastal Carolina 8 2 42 21.00 T.Brooks, Texas Tech 8 1 21 21.00 Y.Brown, Texas A&M 2 1 21 21.00 R.Cray, Old Dominion 10 1 21 21.00 A.Crump, San Jose St. 1 1 21 21.00 M.Davis, Florida 11 10 210 21.00 B.Fitzgerald, Indiana 10 1 21 21.00 K.Fulp, Louisiana Tech 5 1 21 21.00 J.Garrett, UTEP 12 4 84 21.00 X.Hutchinson, Iowa St. 12 1 21 21.00 K.Jackson, Georgia 12 5 105 21.00 J.Johnson, Oregon 10 3 63 21.00 J.Jones, Maryland 6 1 21 21.00 D.Jones, Navy 7 6 126 21.00 H.Littles, Ball St. 9 1 21 21.00 C.Lutz, Syracuse 11 7 147 21.00 N.Martinez, Texas Tech 5 1 21 21.00 A.McGary, Bowling Green 5 1 21 21.00 I.Paige, Old Dominion 11 1 21 21.00 D.Scott, Hawaii 4 1 21 21.00 I.Stewart, E. Michigan 6 1 21 21.00 J.Ford, FAU 11 4 83 20.75 D.Lowe, Liberty 12 7 145 20.71 C.Azema, Northwestern 9 3 62 20.67 L.Joseph, FIU 12 23 474 20.61 D.Blankumsee, Toledo 8 5 103 20.60 L.Bishop, Arkansas 10 7 144 20.57 J.Brown, UAB 12 9 185 20.56 C.Hood, North Carolina 5 2 41 20.50 B.Kemp, Virginia 12 4 82 20.50 H.Parrish, Mississippi 12 2 41 20.50 B.Means, Louisiana Tech 11 13 266 20.46 K.Williams, San Diego St. 11 9 184 20.44 T.Harris, Washington St. 12 16 327 20.44 J.Brown, BYU 4 3 61 20.33 T.Palmer, LSU 11 7 142 20.29 L.Wysong, New Mexico 11 15 304 20.27 M.McCrary-Ball, Indiana 10 4 81 20.25 J.Parson, Rutgers 2 4 81 20.25 M.Travis, N. Illinois 12 4 81 20.25 D.Tuggle, Ohio 12 25 506 20.24 J.Burton, FAU 12 13 263 20.23 J.Richardson, UCF 12 15 301 20.07 A.Anderson, Temple 11 15 300 20.00 K.Boutte, LSU 6 1 20 20.00 A.Carter, Miami 8 1 20 20.00 S.Cobbs, Boise St. 8 10 200 20.00 C.DeJean, Iowa 1 1 20 20.00 M.Kelly, Toledo 11 1 20 20.00 L.Summerall, Florida 3 1 20 20.00 T.Tracy, Iowa 11 1 20 20.00 M.Tweten, Iowa St. 1 1 20 20.00 J.Vaughns, UCLA 9 1 20 20.00 Z.Weinmaster, Nebraska 3 1 20 20.00 R.Wilson, Michigan 11 1 20 20.00 T.Wilson, Kansas 12 1 20 20.00 J.Price, New Mexico St. 12 20 398 19.90 D.Rockette, South Alabama 12 11 218 19.82 C.Black, Virginia Tech 3 5 99 19.80 F.Jackson, Coastal Carolina 4 5 99 19.80 L.Katoa, BYU 12 5 99 19.80 T.Hill, Arizona St. 6 4 79 19.75 B.Sanders, Nevada 9 8 158 19.75 C.Bostic, San Jose St. 7 7 138 19.71 J.Walker, Miami (Ohio) 12 10 197 19.70 C.Townsend, Texas Tech 5 11 216 19.64 M.Colvin, Troy 10 12 235 19.58 J.Embry, Bowling Green 12 2 39 19.50 A.Erickson, New Mexico 10 4 78 19.50 C.Jackson, Syracuse 12 4 78 19.50 R.Sanders, Arkansas 12 2 39 19.50 R.Burns, Uconn 8 3 58 19.33 K.Robinson, San Jose St. 12 3 58 19.33 C.Dike, Wisconsin 11 4 77 19.25 S.Emilus, Louisiana Tech 9 4 77 19.25 C.Flemings, Oregon St. 11 8 154 19.25 E.Young, Missouri 8 5 96 19.20 J.Hunter, Auburn 12 8 153 19.12 J.Johnson, Umass 9 8 153 19.12 A.Alce, Louisiana-Monroe 6 1 19 19.00 C.Christensen, BYU 5 3 57 19.00 J.Newton, Toledo 9 3 57 19.00 W.Robinson, Kentucky 12 1 19 19.00

