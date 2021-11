NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg K.Walker, Michigan St. 8 175 1194 14 149.2 S.Tucker, Syracuse 9 201 1267 11 140.8 T.Allgeier, BYU 9 197 1127 16 125.2 T.Badie, Missouri 8 157 989 11 123.6 B.Hall, Iowa St. 8 179 985 12 123.1 M.Durant, Duke 8 186 973 9 121.6 B.Robinson, Texas 8 163 967 11 120.9 L.Nichols, Cent. Michigan 8 166 919 5 114.9 H.Waylee, N. Illinois 5 101 574 4 114.8 A.Smith, Baylor 8 125 898 11 112.2 D.Torrey, North Texas 8 178 896 8 112.0 S.McCormick, UTSA 8 191 891 9 111.4 B.Baylor, Oregon St. 8 131 872 10 109.0 Z.Evans, TCU 6 92 648 5 108.0 J.Ford, Cincinnati 8 135 864 14 108.0 J.Warren, Oklahoma St. 8 175 850 6 106.2 T.Henderson, Ohio St. 8 107 845 12 105.6 B.Roberts, Air Force 8 185 845 8 105.6 C.Rodriguez, Kentucky 8 135 809 5 101.1 R.Ali, Marshall 8 149 808 15 101.0 B.Robinson, Alabama 7 142 706 11 100.9 C.Brown, Illinois 7 111 704 4 100.6 I.Spiller, Texas A&M 8 124 778 5 97.2 B.Corum, Michigan 8 129 774 10 96.8 N.Noel, Appalachian St. 8 130 767 2 95.9 K.Ingram, Southern Cal 8 125 761 5 95.1 K.Mitchell, East Carolina 8 104 756 5 94.5 E.Hull, Northwestern 8 116 750 5 93.8 C.Williams, UNLV 8 162 749 8 93.6 C.Mellusi, Wisconsin 8 158 740 4 92.5 B.Watson, Old Dominion 6 114 551 2 91.8 J.Corbin, Florida St. 8 95 714 5 89.2 K.Brooks, Oklahoma 9 131 802 9 89.1 Z.Charbonnet, UCLA 9 136 797 8 88.6 K.Williams, Notre Dame 8 143 707 7 88.4 D.Vaughn, Kansas St. 8 143 692 9 86.5 P.Garwo, Boston College 8 116 689 5 86.1 T.Evans, Tennessee 6 80 516 6 86.0 X.Valladay, Wyoming 8 129 684 4 85.5 D.McDuffie, Buffalo 9 140 769 9 85.4 K.Vidal, Troy 7 115 591 5 84.4 T.Chandler, North Carolina 8 122 671 9 83.9 G.Bell, San Diego St. 8 138 666 6 83.2 T.Bigsby, Auburn 8 125 666 7 83.2 H.Haskins, Michigan 8 138 661 10 82.6 B.Thomas, Memphis 8 112 661 8 82.6 I.Bowser, UCF 6 109 495 7 82.5 C.Peoples, Appalachian St. 6 91 493 12 82.2 L.Wright, Georgia Southern 8 100 654 6 81.8 B.Koback, Toledo 8 121 650 6 81.2 L.Brown, West Virginia 8 141 642 11 80.2 J.Ducker, N. Illinois 6 88 478 0 79.7 D.Price, FIU 8 119 637 6 79.6 C.Tyler, Utah St. 6 96 477 4 79.5 S.Tyler, W. Michigan 8 106 631 4 78.9 T.Potts, Minnesota 7 112 552 6 78.9 T.Davis-Price, LSU 8 120 628 6 78.5 D.McBride, UAB 8 106 627 4 78.4 C.Smith, Louisiana-Lafayette 8 98 621 8 77.6 T.Goodson, Iowa 8 149 613 5 76.6 T.Dye, Oregon 8 106 609 10 76.1 D.Achane, Texas A&M 8 86 608 5 76.0 M.Willis, Liberty 9 126 684 9 76.0 G.Shrader, Syracuse 9 120 670 13 74.4 S.Howell, North Carolina 8 114 595 6 74.4 T.Nevens, San Jose St. 8 131 593 6 74.1 S.Brooks, Tulsa 8 119 588 4 73.5 S.Carr, Indiana 8 152 588 6 73.5 D.Bailey, Colorado St. 7 137 514 6 73.4 H.Daniels, Air Force 8 110 575 9 71.9 R.Rivers, Fresno St. 8 116 573 4 71.6 T.Thomas, Utah 8 102 565 10 70.6 E.Merriweather, Umass 8 121 563 2 70.4 T.Ebner, Baylor 8 89 562 0 70.2 M.Cooper, Kent St. 8 118 558 5 69.8 M.Cunningham, Louisville 8 110 556 13 69.5 D.Tuggle, Ohio 8 91 553 5 69.1 T.Gregg, Georgia St. 8 96 552 4 69.0 R.White, Arizona St. 7 86 483 9 69.0 Z.Knight, NC State 8 101 542 3 67.8 F.Gore, Southern Miss. 8 130 526 1 65.8 L.Jefferson, W. Michigan 8 133 525 9 65.6 J.Gibbs, Georgia Tech 8 101 524 2 65.5 M.Corral, Mississippi 8 110 519 10 64.9 T.Siggers, SMU 8 114 517 5 64.6 E.Jones, Florida 8 90 516 3 64.5 M.Johnson, Louisiana-Lafayette 8 86 512 7 64.0 S.McGrew, Washington 6 92 383 6 63.8 M.Borghi, Washington St. 9 112 571 8 63.4 Z.White, Georgia 8 97 505 8 63.1 R.Awatt, UTEP 8 98 504 4 63.0 D.Moore, California 8 92 502 6 62.8 B.Brown, UCLA 9 96 557 6 61.9 J.Mitchell, Louisville 8 109 493 3 61.6 C.Beal-Smith, Wake Forest 8 97 492 7 61.5 K.Marks, Buffalo 6 94 368 5 61.3 T.Tyler, Army 5 72 303 4 60.6 J.Mangham, South Florida 8 108 483 13 60.4 J.McCray, Illinois 8 91 482 1 60.2 A.McCaskill, Houston 8 101 478 9 59.8 T.Taua, Nevada 8 85 470 4 58.8 M.Williams, Louisiana Tech 8 111 467 3 58.4 H.Parrish, Mississippi 8 86 464 2 58.0 R.Person, NC State 8 94 459 4 57.4 T.Smith, Arkansas 8 90 459 4 57.4 J.Price, New Mexico St. 8 83 451 5 56.4 D.Neal, Kansas 8 101 443 4 55.4 J.Brown, UAB 8 80 441 3 55.1 R.Harris, East Carolina 8 109 439 3 54.9 I.Ruoss, Navy 8 111 437 2 54.6 I.Abanikanda, Pittsburgh 8 84 431 5 53.9 C.Steele, Ball St. 8 84 428 5 53.5 I.Pacheco, Rutgers 8 116 420 3 52.5 K.Jefferson, Arkansas 8 81 419 5 52.4 H.Hooker, Tennessee 8 102 417 4 52.1 C.Carroll, Tulane 8 81 416 2 52.0 K.Doerue, Purdue 7 92 363 1 51.9 C.Hill, Texas State 8 86 411 0 51.4 N.Carter, Uconn 9 105 462 1 51.3 T.Avery, South Alabama 8 95 409 1 51.1 A.Martinez, Nebraska 9 106 451 11 50.1 D.Irons, Akron 6 90 300 2 50.0 A.Henry, Louisiana-Monroe 8 99 397 3 49.6 J.Travis, Florida St. 7 82 340 4 48.6 A.Dumas, New Mexico 8 83 387 1 48.4 J.Bean, Kansas 8 88 386 2 48.2 R.Johnson, Nebraska 9 96 433 4 48.1 E.Noa, Utah St. 8 86 374 2 46.8 S.Byrd, Charlotte 8 91 372 1 46.5 D.Crum, Kent St. 8 99 368 6 46.0 A.Brown, Oregon 8 80 365 6 45.6 D.Hankins, UTEP 7 85 318 5 45.4 D.Thompson-Robinson, UCLA 8 97 363 6 45.4 J.Broussard, Colorado 8 90 359 2 44.9 K.Mozee, Miami (Ohio) 8 80 342 3 42.8 T.Centeio, Colorado St. 8 83 329 1 41.1 T.Lavatai, Navy 6 117 242 5 40.3 J.Myers, Rice 8 82 316 7 39.5 D.Boone, E. Michigan 8 83 308 6 38.5 V.Davis, Pittsburgh 8 85 308 3 38.5 C.Rogers, Louisiana-Monroe 8 96 279 0 34.9 B.Burmeister, Virginia Tech 8 83 272 2 34.0 N.Cain, Penn St. 8 83 258 4 32.2 J.Buchanan, Army 7 71 213 6 30.4 M.Pratt, Tulane 8 73 96 4 12.0 M.Pratt, UAB 9 19 0 0.0

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.