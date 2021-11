NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD J.Sterns, W. Kentucky 11 123 1511 137.4 D.Thompkins, Utah St. 11 82 1508 137.1 D.London, Southern Cal 8 88 1084 135.5 D.Bell, Purdue 10 87 1207 120.7 J.Tolbert, South Alabama 11 72 1283 116.6 J.Addison, Pittsburgh 11 74 1272 115.6 J.Cowing, UTEP 11 62 1267 115.2 J.Williams, Alabama 11 59 1218 110.7 J.Sorenson, Miami (Ohio) 11 65 1209 109.9 J.Downs, North Carolina 11 90 1198 108.9 D.Wicks, Virginia 11 54 1148 104.4 S.Moore, W. Michigan 10 78 1041 104.1 J.Smith-Njigba, Ohio St. 11 69 1132 102.9 C.Austin, Memphis 11 72 1129 102.6 D.Demus, Maryland 5 28 507 101.4 R.Doubs, Nevada 10 75 1012 101.2 C.Rambo, Miami 11 71 1071 97.4 W.Robinson, Kentucky 11 85 1067 97.0 J.Dotson, Penn St. 11 83 1045 95.0 K.Shakir, Boise St. 11 71 1043 94.8 M.Tinsley, W. Kentucky 11 62 1042 94.7 G.Wilson, Ohio St. 10 60 939 93.9 A.Perry, Wake Forest 11 52 1031 93.7 T.McBride, Colorado St. 11 84 1008 91.6 T.Burks, Arkansas 11 59 975 88.6 N.Dell, Houston 11 65 965 87.7 J.Roberson, Wake Forest 11 57 953 86.6 J.Heiligh, Coastal Carolina 11 53 947 86.1 D.Cephas, Kent St. 11 62 943 85.7 K.Boutte, LSU 6 38 509 84.8 Z.Franklin, UTSA 10 64 847 84.7 T.Chambers, FIU 11 40 928 84.4 X.Worthy, Texas 11 56 916 83.3 J.Metchie, Alabama 11 77 895 81.4 K.Pimpleton, Cent. Michigan 11 54 891 81.0 M.Polk, Mississippi St. 11 88 891 81.0 C.Jackson, Washington St. 11 57 887 80.6 D.Gray, SMU 10 49 803 80.3 K.Thompson, Virginia 11 70 882 80.2 T.Knue, E. Michigan 3 21 237 79.0 D.Drummond, Mississippi 10 53 786 78.6 H.Beydoun, E. Michigan 11 78 861 78.3 J.Reed, Michigan St. 11 47 857 77.9 B.Singleton, FIU 10 41 772 77.2 C.Olave, Ohio St. 11 58 848 77.1 X.Hutchinson, Iowa St. 11 75 846 76.9 T.Martin, Oklahoma St. 10 54 765 76.5 J.Johnson, Tulsa 11 68 841 76.5 T.Thornton, Baylor 11 51 838 76.2 R.Bell, Michigan 1 1 76 76.0 S.Toure, Nebraska 11 40 831 75.5 P.Nacua, BYU 10 39 754 75.4 T.Rudolph, N. Illinois 11 44 827 75.2 C.Tillman, Tennessee 11 51 825 75.0 C.Sutton, Appalachian St. 11 54 821 74.6 N.Mardner, Hawaii 12 44 885 73.8 J.Nailor, Michigan St. 8 31 587 73.4 Q.Williams, Buffalo 11 61 805 73.2 M.Burke, Florida 1 2 73 73.0 J.Simon, W. Kentucky 1 3 73 73.0 G.Dubose, Charlotte 11 53 798 72.5 I.Likely, Coastal Carolina 11 49 795 72.3 T.Harris, Washington St. 11 68 778 70.7 K.Philips, UCLA 10 53 707 70.7 C.Gammage, Marshall 11 62 775 70.5 Q.Johnston, TCU 9 33 634 70.4 T.Snead, East Carolina 11 61 769 69.9 J.Bobo, Duke 11 71 762 69.3 E.Ezukanma, Texas Tech 10 46 691 69.1 T.Hunt, Arkansas St. 11 52 758 68.9 J.Cropper, Fresno St. 11 69 751 68.3 Z.Flowers, Boston College 11 43 745 67.7 T.Turner, Virginia Tech 10 40 675 67.5 J.Kelly, Fresno St. 11 48 742 67.5 G.Romney, BYU 8 31 539 67.4 C.Rucker, Arkansas St. 11 51 741 67.4 J.Cephus, UTSA 11 64 740 67.3 A.Jennings, Old Dominion 11 47 740 67.3 C.Turner, Nevada 10 60 672 67.2 M.Williams, Appalachian St. 11 47 735 66.8 M.Mayer, Notre Dame 10 55 663 66.3 C.Kolar, Iowa St. 10 53 658 65.8 K.Mumpfield, Akron 11 61 723 65.7 D.Douglas, Liberty 10 45 657 65.7 C.Turner, Hawaii 12 68 786 65.5 C.Tucker, N. Illinois 7 33 458 65.4 J.Bailey, Rice 11 56 714 64.9 I.Neyor, Wyoming 11 36 713 64.8 M.Mathison, Akron 11 56 706 64.2 D.Wright, Colorado St. 8 39 511 63.9 R.Burns, North Texas 11 52 702 63.8 V.Jones, Tennessee 11 50 700 63.6 M.Hippenhammer, Miami (Ohio) 11 41 696 63.3 K.Coleman, Liberty 1 1 63 63.0 J.Hall, W. Michigan 11 43 693 63.0 S.Harris, Louisiana Tech 11 65 693 63.0 E.Emezie, NC State 11 55 690 62.7 D.Deese, San Jose St. 11 44 687 62.5 D.Dixon, Cent. Michigan 11 43 686 62.4 J.Calhoun, Duke 11 52 685 62.3 S.Robinson, Northwestern 10 45 622 62.2 S.Jenkins, UNLV 11 44 683 62.1 R.O’Keefe, UCF 11 72 682 62.0 J.Sullivan, Cent. Michigan 9 38 558 62.0 T.Johnson, Troy 11 63 679 61.7 M.Wright, Purdue 11 51 679 61.7 J.Ali, Kentucky 9 37 553 61.4 J.Robinson, UCF 5 16 306 61.2 T.Shropshire, UAB 11 24 670 60.9 J.Hall, Ball St. 10 59 606 60.6 A.Pierce, Cincinnati 11 40 666 60.5 T.Clark, California 10 29 604 60.4 P.Washington, Penn St. 11 53 662 60.2 K.Williams, UNLV 10 42 601 60.1 T.Richie, N. Illinois 9 44 540 60.0 K.Austin, Notre Dame 11 36 658 59.8 R.Jarrett, Maryland 11 49 658 59.8 S.Berryhill, Arizona 11 74 656 59.6 Z.Kuntz, Old Dominion 11 66 656 59.6 T.Broden, Bowling Green 10 36 596 59.6 R.Jones, Temple 8 40 476 59.5 J.Wayne, Pittsburgh 10 41 594 59.4 V.Tucker, Charlotte 10 44 587 58.7 M.Mims, Oklahoma 11 29 644 58.5 W.Wright, West Virginia 11 57 643 58.5 J.Mingo, Mississippi 5 16 292 58.4 J.Vann, South Carolina 11 39 641 58.3 B.Kemp, Virginia 11 67 640 58.2 X.Weaver, South Florida 11 37 640 58.2 G.Bryant, Southern Cal 9 39 523 58.1 G.Dulcich, UCLA 11 36 639 58.1 A.Pitre, Rice 7 27 404 57.7 T.Mack, Pittsburgh 8 27 461 57.6 G.Prince, UAB 11 30 633 57.5 C.Crooms, W. Michigan 11 39 627 57.0 T.Harris, Syracuse 3 16 171 57.0 B.Melton, Rutgers 10 51 570 57.0 W.Johnson, Marshall 11 32 625 56.8 J.Garrett, UTEP 11 45 624 56.7 B.Yurosek, Stanford 10 37 566 56.6 R.Rice, SMU 11 58 620 56.4 D.Drummond, E. Michigan 11 54 616 56.0 I.Garcia-Castaneda, New Mexico St. 9 32 500 55.6 C.Pierce, Vanderbilt 11 53 609 55.4 K.Lassiter, Kansas 11 52 608 55.3 M.Stovall, Nevada 11 52 608 55.3 D.Singer, Arizona 4 16 221 55.2 L.Wester, FAU 11 51 607 55.2 J.Ngata, Clemson 8 23 438 54.8 A.Allen, Nebraska 10 36 547 54.7 T.Horton, Nevada 10 48 546 54.6 E.Higgins, Stanford 9 42 491 54.6 T.Bynum, Washington 8 26 436 54.5 J.Ruiz, Buffalo 2 7 109 54.5 S.Cobbs, Boise St. 7 28 381 54.4 T.Hennigan, Appalachian St. 11 46 594 54.0 B.Sanders, Mississippi 9 22 486 54.0 D.Clark, UTSA 11 39 589 53.5 J.Shorter, North Texas 2 6 107 53.5 J.Woods, Virginia 10 37 534 53.4 J.Jackson, Ball St. 11 48 580 52.7 N.Pau’u, BYU 10 46 526 52.6 S.Crawford, Tulsa 9 27 472 52.4 J.Ross, Clemson 10 47 524 52.4 J.Copeland, Florida 11 36 575 52.3 M.Corley, W. Kentucky 11 62 574 52.2 R.Roberson, SMU 11 47 574 52.2 R.Henry, Virginia 11 32 573 52.1 J.Santana, Tulsa 11 41 569 51.7 J.Walley, Mississippi St. 11 47 569 51.7 S.Dykes, Memphis 11 41 568 51.6 J.Whittington, Texas 7 24 359 51.3 T.Washington, Southern Cal 10 45 511 51.1 S.Olson, San Jose St. 2 4 102 51.0 B.Ford-Wheaton, West Virginia 11 40 560 50.9 B.Johnson, UCF 11 37 558 50.7 K.Wheatfall, Fresno St. 11 34 557 50.6 D.Carter, NC State 11 31 556 50.5 B.Bowling, Utah St. 11 41 555 50.5 C.Autman-Bell, Minnesota 9 33 453 50.3 B.Bowers, Georgia 11 34 552 50.2 D.Wright, Utah St. 11 35 549 49.9 K.Crawford, California 9 31 449 49.9 J.Banks, Texas State 11 36 548 49.8 T.Thomas, NC State 11 47 548 49.8 D.Davis, W. Kentucky 11 35 547 49.7 C.Johnson, Michigan 11 35 546 49.6 R.Sneed, Baylor 11 41 546 49.6 J.Brownlee, Southern Miss. 11 41 545 49.5 T.Dove, Missouri 11 34 542 49.3 J.Knight, Louisiana-Monroe 11 43 541 49.2 K.Hudson, Auburn 10 37 490 49.0 B.Tremayne, Stanford 5 20 245 49.0 J.McMillan, Washington 9 36 439 48.8 J.Hunter, California 8 21 388 48.5 K.Brown, Coastal Carolina 11 30 533 48.5 J.Foreman, Arkansas St. 11 30 532 48.4 A.Davis, Notre Dame 8 27 386 48.2 M.Barkley, TCU 1 1 48 48.0 J.Braddock, San Diego St. 1 4 48 48.0

