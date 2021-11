NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns

G No KRYd Avg NC State 11 15 504 33.60 Texas A&M 11 10 313 31.30 UCLA 11 21 613 29.19 Boston College 11 18 517 28.72 SMU 11 29 826 28.48 Oklahoma St. 11 15 425 28.33 Mississippi St. 11 21 580 27.62 Ohio St. 11 18 497 27.61 California 10 12 325 27.08 Kansas St. 11 22 595 27.05 Tennessee 11 24 641 26.71 Colorado 11 18 479 26.61 Appalachian St. 11 29 766 26.41 Iowa 11 27 704 26.07 West Virginia 11 25 651 26.04 Wyoming 11 13 337 25.92 Toledo 11 29 745 25.69 Notre Dame 11 15 379 25.27 San Diego St. 11 27 680 25.19 Alabama 11 17 428 25.18 Cincinnati 11 20 497 24.85 Clemson 11 20 496 24.80 Colorado St. 11 16 396 24.75 South Carolina 11 17 417 24.53 TCU 11 28 679 24.25 Auburn 11 23 556 24.17 Charlotte 11 30 725 24.17 Oregon 11 23 553 24.04 Pittsburgh 11 15 360 24.00 Navy 10 26 623 23.96 New Mexico 11 39 933 23.92 Stanford 11 29 692 23.86 South Florida 11 32 750 23.44 Kansas 11 19 445 23.42 Virginia Tech 11 28 651 23.25 Arkansas St. 11 58 1345 23.19 Marshall 11 27 626 23.19 Ball St. 11 23 533 23.17 Uconn 11 45 1039 23.09 Southern Miss. 11 30 691 23.03 Utah St. 11 35 804 22.97 Michigan 11 22 503 22.86 W. Kentucky 11 27 606 22.44 Wake Forest 11 20 448 22.40 UTSA 11 8 176 22.00 Baylor 11 23 501 21.78 Indiana 11 17 370 21.76 Houston 11 29 631 21.76 Old Dominion 11 26 565 21.73 Louisville 11 24 518 21.58 Rice 11 24 515 21.46 Memphis 11 28 600 21.43 FAU 11 25 532 21.28 Nevada 11 29 616 21.24 Duke 11 39 827 21.21 Southern Cal 10 21 443 21.10 Washington 11 20 420 21.00 Syracuse 11 33 692 20.97 Boise St. 11 22 461 20.95 Kent St. 11 39 817 20.95 Michigan St. 11 24 501 20.88 Georgia Tech 11 35 730 20.86 Mississippi 11 16 330 20.62 Iowa St. 11 14 288 20.57 Louisiana Tech 11 29 596 20.55 UCF 11 23 472 20.52 Arizona St. 11 29 593 20.45 Middle Tennessee 11 14 286 20.43 Temple 11 25 507 20.28 North Texas 11 20 405 20.25 N. Illinois 11 25 506 20.24 Florida St. 11 22 443 20.14 Miami 11 14 280 20.00 Oklahoma 11 8 159 19.88 Wisconsin 11 16 318 19.88 Tulane 11 28 554 19.79 Buffalo 11 33 649 19.67 Liberty 11 32 628 19.62 Coastal Carolina 11 21 410 19.52 Rutgers 11 27 527 19.52 Louisiana-Lafayette 11 27 524 19.41 Texas Tech 11 19 368 19.37 North Carolina 11 18 345 19.17 Arizona 11 22 417 18.95 Bowling Green 11 35 663 18.94 Hawaii 12 28 529 18.89 Missouri 11 28 528 18.86 Utah 11 6 113 18.83 Fresno St. 11 21 394 18.76 Texas 11 24 449 18.71 East Carolina 11 20 370 18.50 Georgia 11 12 222 18.50 Georgia St. 11 5 92 18.40 Arkansas 11 17 310 18.24 Louisiana-Monroe 11 14 254 18.14 Cent. Michigan 11 29 526 18.14 Texas State 11 38 689 18.13 LSU 11 10 180 18.00 FIU 11 31 554 17.87 Ohio 11 43 765 17.79 Miami (Ohio) 11 18 318 17.67 New Mexico St. 11 24 423 17.62 UTEP 11 27 468 17.33 E. Michigan 11 22 381 17.32 W. Michigan 11 22 381 17.32 Maryland 11 25 432 17.28 Akron 11 32 547 17.09 Kentucky 11 17 289 17.00 UNLV 11 22 374 17.00 Penn St. 11 13 220 16.92 Florida 11 18 304 16.89 Georgia Southern 11 26 435 16.73 Washington St. 11 18 299 16.61 South Alabama 11 18 296 16.44 Tulsa 11 23 378 16.43 Illinois 11 3 49 16.33 Umass 11 29 471 16.24 San Jose St. 11 25 403 16.12 BYU 11 12 192 16.00 Oregon St. 11 13 207 15.92 Virginia 11 13 206 15.85 UAB 11 15 234 15.60 Nebraska 11 12 187 15.58 Minnesota 11 14 216 15.43 Vanderbilt 11 21 324 15.43 Troy 11 15 227 15.13 Northwestern 11 18 270 15.00 Army 10 11 161 14.64 Purdue 11 18 223 12.39 Air Force 11 6 68 11.33

