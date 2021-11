NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns

G No KRYd Avg Texas A&M 8 5 218 43.60 Boston College 8 9 308 34.22 SMU 8 20 658 32.90 Ball St. 8 13 403 31.00 Ohio St. 8 13 386 29.69 Mississippi St. 8 13 384 29.54 UCLA 9 12 346 28.83 West Virginia 8 17 486 28.59 Oklahoma St. 8 13 367 28.23 Stanford 8 15 422 28.13 Alabama 8 14 391 27.93 Iowa 8 16 445 27.81 Kansas St. 8 18 499 27.72 California 8 12 325 27.08 Colorado 8 14 377 26.93 Cincinnati 8 13 350 26.92 San Diego St. 8 19 509 26.79 Appalachian St. 8 25 661 26.44 Utah St. 8 24 632 26.33 TCU 8 23 603 26.22 New Mexico 8 25 654 26.16 Houston 8 19 495 26.05 South Carolina 8 12 312 26.00 Charlotte 8 21 535 25.48 Kansas 8 15 379 25.27 Notre Dame 8 10 252 25.20 UTSA 8 6 151 25.17 Virginia Tech 8 21 527 25.10 Auburn 8 16 395 24.69 Old Dominion 8 16 393 24.56 Georgia St. 8 1 24 24.00 N. Illinois 8 16 383 23.94 Arkansas St. 8 41 971 23.68 Colorado St. 8 8 189 23.62 Tennessee 8 18 423 23.50 Louisiana Tech 8 17 394 23.18 Southern Miss. 8 17 394 23.18 Nevada 8 22 502 22.82 Navy 8 15 342 22.80 Clemson 8 14 319 22.79 Wake Forest 8 17 387 22.76 Michigan St. 8 12 273 22.75 Toledo 8 19 428 22.53 W. Kentucky 8 17 381 22.41 Rice 8 20 446 22.30 Kent St. 8 26 576 22.15 Indiana 8 12 264 22.00 Temple 8 14 308 22.00 UCF 8 17 374 22.00 Fresno St. 9 12 263 21.92 Baylor 8 18 393 21.83 Memphis 8 18 392 21.78 Louisiana-Lafayette 8 19 413 21.74 Arizona St. 8 18 390 21.67 Louisville 8 19 411 21.63 FAU 8 13 281 21.62 Miami (Ohio) 8 11 237 21.55 Georgia 8 7 149 21.29 Florida St. 8 17 361 21.24 South Florida 8 19 402 21.16 Middle Tennessee 8 10 211 21.10 Arizona 8 17 357 21.00 Oregon 8 18 378 21.00 Syracuse 9 25 523 20.92 Boise St. 8 21 439 20.90 Michigan 8 18 372 20.67 North Texas 8 19 389 20.47 Oklahoma 9 7 142 20.29 Rutgers 8 20 404 20.20 Marshall 8 21 423 20.14 NC State 8 8 161 20.12 Uconn 9 37 744 20.11 Texas 8 16 321 20.06 UAB 8 9 180 20.00 Tulane 8 24 479 19.96 Missouri 8 21 417 19.86 Buffalo 9 26 511 19.65 New Mexico St. 8 17 334 19.65 LSU 8 7 137 19.57 Coastal Carolina 8 16 313 19.56 Southern Cal 8 16 313 19.56 Liberty 9 21 407 19.38 Wyoming 8 8 154 19.25 South Alabama 8 9 173 19.22 North Carolina 8 14 269 19.21 Texas Tech 9 17 326 19.18 Arkansas 8 14 266 19.00 Iowa St. 8 12 228 19.00 Mississippi 8 12 227 18.92 Pittsburgh 8 12 227 18.92 Georgia Tech 8 18 338 18.78 East Carolina 8 15 278 18.53 Georgia Southern 8 16 294 18.38 Duke 8 21 385 18.33 Bowling Green 9 26 475 18.27 Louisiana-Monroe 8 14 254 18.14 Texas State 8 27 488 18.07 Cent. Michigan 8 19 343 18.05 E. Michigan 8 13 233 17.92 Umass 8 23 412 17.91 Maryland 8 18 322 17.89 UNLV 8 19 339 17.84 Washington 8 11 196 17.82 Ohio 8 36 638 17.72 Hawaii 9 18 318 17.67 FIU 8 21 366 17.43 Troy 8 11 190 17.27 W. Michigan 8 11 188 17.09 Miami 8 10 170 17.00 Washington St. 9 12 204 17.00 UTEP 8 18 305 16.94 Kentucky 8 13 219 16.85 Penn St. 8 11 185 16.82 Akron 8 18 302 16.78 BYU 9 9 150 16.67 Minnesota 8 13 216 16.62 Tulsa 8 18 296 16.44 Illinois 9 3 49 16.33 Army 7 5 80 16.00 Nebraska 9 8 128 16.00 Oregon St. 8 13 207 15.92 San Jose St. 9 18 276 15.33 Northwestern 8 12 183 15.25 Vanderbilt 9 20 301 15.05 Virginia 9 11 162 14.73 Purdue 8 9 126 14.00 Wisconsin 8 11 154 14.00 Utah 8 4 54 13.50 Florida 8 8 104 13.00 Air Force 8 5 49 9.80

