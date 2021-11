NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Missouri 8 363 2271 22 283.9 Arkansas St. 8 319 2207 22 275.9 Kansas 8 334 2012 30 251.5 Umass 8 322 1914 29 239.2 Northwestern 8 337 1836 22 229.5 Ohio 8 353 1796 19 224.5 Virginia 9 346 1972 18 219.1 Temple 8 367 1747 21 218.4 Akron 8 301 1740 21 217.5 Marshall 8 374 1661 12 207.6 South Florida 8 292 1656 16 207.0 Stanford 8 328 1648 17 206.0 TCU 8 308 1635 19 204.4 Kent St. 8 310 1632 21 204.0 Charlotte 8 297 1624 11 203.0 Texas 8 314 1620 17 202.5 Wake Forest 8 343 1614 11 201.8 Buffalo 9 372 1795 20 199.4 Uconn 9 403 1785 18 198.3 Rice 8 285 1558 24 194.8 Bowling Green 9 435 1746 22 194.0 Arizona 8 332 1536 10 192.0 Texas State 8 318 1508 16 188.5 FIU 8 318 1493 16 186.6 New Mexico St. 8 285 1486 16 185.8 N. Illinois 8 277 1483 20 185.4 Vanderbilt 9 314 1666 16 185.1 Tulane 8 332 1480 21 185.0 Boise St. 8 342 1479 11 184.9 Mississippi 8 354 1474 18 184.2 E. Michigan 8 311 1473 17 184.1 Utah St. 8 287 1441 15 180.1 Duke 8 312 1434 15 179.2 Washington 8 307 1431 12 178.9 Louisiana-Monroe 8 297 1430 15 178.8 Virginia Tech 8 297 1430 10 178.8 North Carolina 8 309 1408 16 176.0 W. Kentucky 8 330 1406 18 175.8 FAU 8 299 1404 12 175.5 Georgia Tech 8 347 1402 10 175.2 Boston College 8 292 1377 11 172.1 Colorado 8 274 1375 13 171.9 Georgia St. 8 343 1358 12 169.8 South Carolina 8 307 1349 12 168.6 Wyoming 8 326 1345 13 168.1 North Texas 8 325 1340 15 167.5 Arkansas 8 315 1335 16 166.9 LSU 8 305 1329 12 166.1 Tulsa 8 322 1299 13 162.4 Florida St. 8 320 1297 12 162.1 Washington St. 9 325 1456 14 161.8 Maryland 8 307 1288 16 161.0 Illinois 9 343 1434 12 159.3 UCF 8 298 1267 14 158.4 Ball St. 8 330 1263 15 157.9 Memphis 8 323 1257 12 157.1 East Carolina 8 278 1245 15 155.6 Georgia Southern 8 273 1242 11 155.2 BYU 9 316 1390 18 154.4 Louisiana Tech 8 289 1232 13 154.0 Louisiana-Lafayette 8 308 1225 9 153.1 Middle Tennessee 8 307 1223 13 152.9 Hawaii 9 336 1368 17 152.0 Utah 8 294 1208 8 151.0 New Mexico 8 322 1188 13 148.5 Southern Cal 8 277 1187 15 148.4 Penn St. 8 320 1186 6 148.2 Toledo 8 323 1174 4 146.8 Coastal Carolina 8 289 1167 12 145.9 Florida 8 285 1165 10 145.6 Tennessee 8 318 1155 15 144.4 Rutgers 8 291 1150 8 143.8 Texas Tech 9 302 1285 14 142.8 San Jose St. 9 349 1284 6 142.7 UNLV 8 280 1137 12 142.1 SMU 8 296 1126 6 140.8 Appalachian St. 8 286 1121 14 140.1 Purdue 8 280 1118 10 139.8 Cincinnati 8 325 1116 9 139.5 Miami (Ohio) 8 293 1112 8 139.0 Notre Dame 8 271 1106 13 138.2 Nebraska 9 326 1235 8 137.2 Southern Miss. 8 275 1093 10 136.6 Miami 8 272 1084 11 135.5 Arizona St. 8 291 1078 11 134.8 Louisville 8 262 1072 11 134.0 Cent. Michigan 8 295 1071 10 133.9 Oregon St. 8 266 1071 12 133.9 Liberty 9 351 1202 11 133.6 Navy 8 263 1056 18 132.0 Oregon 8 299 1053 9 131.6 Baylor 8 290 1043 10 130.4 Texas A&M 8 280 1035 5 129.4 Auburn 8 313 1017 8 127.1 Michigan 8 265 1015 8 126.9 Nevada 8 263 1015 12 126.9 W. Michigan 8 257 1010 9 126.2 Syracuse 9 342 1131 10 125.7 West Virginia 8 274 1001 7 125.1 Indiana 8 269 1000 12 125.0 Michigan St. 8 289 993 5 124.1 Fresno St. 9 311 1115 10 123.9 California 8 256 975 9 121.9 Old Dominion 8 287 969 8 121.1 Kansas St. 8 273 968 12 121.0 South Alabama 8 284 948 9 118.5 UCLA 9 279 1049 17 116.6 Kentucky 8 257 928 8 116.0 UAB 8 285 925 6 115.6 Clemson 8 295 905 2 113.1 Colorado St. 8 295 885 7 110.6 Troy 8 300 877 8 109.6 Oklahoma 9 291 978 8 108.7 Ohio St. 8 289 869 8 108.6 NC State 8 246 867 1 108.4 Pittsburgh 8 255 829 11 103.6 Iowa St. 8 267 815 6 101.9 Air Force 8 229 796 8 99.5 Iowa 8 278 788 7 98.5 UTEP 8 261 788 9 98.5 Houston 8 278 783 8 97.9 Oklahoma St. 8 264 759 8 94.9 Minnesota 8 221 743 7 92.9 Army 7 178 648 13 92.6 San Diego St. 8 255 738 4 92.2 Mississippi St. 8 212 717 4 89.6 Alabama 8 250 697 7 87.1 UTSA 8 255 635 3 79.4 Georgia 8 245 605 2 75.6 Wisconsin 8 229 397 5 49.6

