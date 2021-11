NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Arkansas St. 10 407 2648 26 264.8 Missouri 10 431 2496 26 249.6 Kansas 10 396 2418 35 241.8 Stanford 10 424 2307 26 230.7 TCU 10 406 2303 28 230.3 Akron 10 388 2296 25 229.6 Northwestern 10 419 2289 27 228.9 Umass 10 393 2239 35 223.9 Virginia 10 384 2221 19 222.1 Temple 10 454 2210 27 221.0 South Florida 10 367 2119 24 211.9 N. Illinois 10 355 2089 27 208.9 Washington 10 420 2046 17 204.6 Texas 10 392 2045 23 204.5 FIU 10 406 2036 22 203.6 Charlotte 10 381 2019 18 201.9 Wake Forest 10 413 2018 17 201.8 Bowling Green 10 477 2015 26 201.5 Marshall 10 468 1992 15 199.2 Kent St. 10 401 1984 29 198.4 Buffalo 10 408 1980 22 198.0 Ohio 10 404 1971 21 197.1 Duke 10 395 1951 20 195.1 E. Michigan 10 385 1949 21 194.9 Uconn 10 445 1914 21 191.4 Vanderbilt 10 350 1902 17 190.2 Mississippi 10 438 1899 22 189.9 Virginia Tech 10 400 1860 13 186.0 Colorado 10 358 1840 21 184.0 Texas State 10 415 1840 20 184.0 New Mexico St. 10 358 1831 20 183.1 Georgia Tech 10 427 1771 14 177.1 Washington St. 10 372 1762 18 176.2 Boston College 10 366 1752 13 175.2 Arizona 10 400 1738 13 173.8 Tulane 10 410 1722 22 172.2 North Carolina 10 379 1720 19 172.0 Georgia St. 10 425 1710 18 171.0 Rice 10 334 1707 26 170.7 Louisiana-Monroe 10 363 1696 18 169.6 South Carolina 10 379 1689 13 168.9 Boise St. 10 398 1688 12 168.8 Wyoming 10 399 1675 14 167.5 FAU 10 366 1658 15 165.8 Tennessee 10 408 1654 22 165.4 W. Kentucky 10 400 1653 21 165.3 Colorado St. 10 421 1640 12 164.0 UCF 10 369 1640 19 164.0 Southern Cal 9 319 1469 19 163.2 Louisiana Tech 10 354 1627 22 162.7 Hawaii 11 428 1789 22 162.6 Ball St. 10 401 1601 18 160.1 Maryland 10 384 1575 18 157.5 Florida 10 359 1563 14 156.3 Purdue 10 344 1563 15 156.3 North Texas 10 385 1562 16 156.2 Southern Miss. 10 360 1557 14 155.7 Tulsa 10 388 1545 15 154.5 Georgia Southern 10 349 1540 15 154.0 Rutgers 10 374 1540 11 154.0 Illinois 10 378 1523 13 152.3 Cincinnati 10 420 1514 13 151.4 Arkansas 10 383 1512 16 151.2 Memphis 10 408 1503 16 150.3 Utah St. 10 345 1503 17 150.3 LSU 10 371 1476 13 147.6 Louisiana-Lafayette 10 382 1475 11 147.5 East Carolina 10 333 1464 16 146.4 BYU 10 346 1461 19 146.1 UNLV 10 356 1454 13 145.4 Oregon St. 10 337 1429 14 142.9 Coastal Carolina 10 367 1428 16 142.8 Toledo 10 398 1428 8 142.8 Florida St. 10 380 1426 12 142.6 Indiana 10 357 1406 18 140.6 Utah 10 355 1392 10 139.2 Miami 10 352 1379 16 137.9 Penn St. 10 388 1378 7 137.8 Cent. Michigan 10 377 1374 15 137.4 Texas Tech 10 327 1374 16 137.4 Texas A&M 10 365 1365 6 136.5 Nevada 10 330 1362 13 136.2 Middle Tennessee 10 362 1361 15 136.1 New Mexico 10 387 1361 16 136.1 Miami (Ohio) 10 364 1356 11 135.6 Notre Dame 10 356 1354 13 135.4 San Jose St. 11 426 1484 8 134.9 Liberty 10 379 1344 13 134.4 Navy 9 294 1206 21 134.0 Louisville 10 337 1335 12 133.5 Fresno St. 11 399 1464 14 133.1 Nebraska 10 356 1325 8 132.5 California 9 308 1177 10 130.8 Auburn 10 367 1306 8 130.6 Syracuse 10 374 1294 11 129.4 SMU 10 361 1281 10 128.1 Oklahoma 10 338 1274 10 127.4 Arizona St. 10 348 1265 15 126.5 West Virginia 10 346 1265 10 126.5 UTEP 10 352 1247 13 124.7 UCLA 10 326 1242 19 124.2 W. Michigan 10 319 1242 12 124.2 Appalachian St. 10 347 1241 14 124.1 Michigan 10 342 1231 9 123.1 Troy 10 391 1229 11 122.9 Baylor 10 353 1215 13 121.5 Oregon 10 348 1199 12 119.9 Old Dominion 10 353 1197 9 119.7 South Alabama 10 352 1190 13 119.0 Kentucky 10 314 1169 9 116.9 Michigan St. 10 345 1152 7 115.2 Kansas St. 10 329 1133 12 113.3 Iowa St. 10 336 1126 8 112.6 Clemson 10 367 1111 5 111.1 UAB 10 349 1098 9 109.8 Ohio St. 10 342 1073 9 107.3 Iowa 10 359 1070 7 107.0 Pittsburgh 10 343 1060 12 106.0 Air Force 10 309 1033 13 103.3 Mississippi St. 10 284 1025 9 102.5 NC State 10 317 1021 5 102.1 Minnesota 10 294 999 9 99.9 Houston 10 328 992 11 99.2 Army 9 248 862 14 95.8 Oklahoma St. 10 329 909 9 90.9 UTSA 10 334 899 4 89.9 San Diego St. 10 300 831 4 83.1 Alabama 10 317 815 7 81.5 Georgia 10 316 781 2 78.1 Wisconsin 10 293 606 5 60.6

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.