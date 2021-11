NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts Cincinnati 11 320 169 16 1710 7 94.92 Georgia 11 354 198 12 1750 5 95.34 Washington 11 285 167 10 1475 6 102.00 Iowa 11 390 211 21 2322 13 104.35 Wisconsin 11 311 171 14 1908 8 106.00 Texas A&M 11 363 210 10 2006 10 107.85 Penn St. 11 390 229 11 2232 9 108.77 Oklahoma St. 11 321 181 8 2002 6 109.96 Michigan 11 337 184 7 1962 11 110.12 NC State 11 386 203 14 2344 18 111.73 Marshall 11 339 184 10 2063 13 112.15 Notre Dame 11 354 207 15 2364 7 112.62 Arizona St. 11 328 190 14 2050 11 112.96 UCF 11 399 237 11 2338 12 113.03 Wyoming 11 319 183 9 1807 14 113.79 Houston 11 324 177 14 2148 13 114.92 Clemson 11 374 218 9 2348 10 115.04 San Diego St. 11 423 237 12 2600 17 115.25 Appalachian St. 11 339 192 15 2369 11 117.20 Toledo 11 337 191 7 2126 13 118.24 UTEP 11 343 181 7 2332 13 118.31 Liberty 11 306 169 8 1988 13 118.59 Middle Tennessee 11 401 236 15 2531 18 119.20 Boston College 11 276 159 9 1846 11 120.42 Fresno St. 11 335 180 10 2323 15 120.79 California 10 344 198 13 2325 15 121.16 Oregon 11 397 235 14 2658 16 121.68 W. Kentucky 11 415 249 18 2944 15 122.84 New Mexico 11 326 178 9 2317 14 122.95 South Alabama 11 321 190 14 2325 12 123.64 Washington St. 11 369 226 10 2435 14 123.78 Coastal Carolina 11 284 159 3 1932 11 123.80 Baylor 11 338 202 12 2476 10 123.96 South Carolina 11 297 175 14 2046 15 124.03 Nevada 11 392 243 11 2492 17 124.09 Louisiana-Lafayette 11 324 177 9 2309 15 124.21 Ohio St. 11 417 251 11 2773 18 125.02 Minnesota 11 300 166 6 2045 15 125.09 Boise St. 11 287 166 13 2193 11 125.61 Utah 11 360 220 7 2308 16 125.74 East Carolina 11 349 207 13 2484 15 125.83 Florida 11 338 191 7 2300 17 126.12 Virginia Tech 11 320 180 9 2220 17 126.43 Purdue 11 301 178 12 2188 13 126.48 Mississippi 11 365 224 10 2614 12 126.90 Nebraska 11 377 248 10 2451 14 127.34 BYU 11 352 227 14 2578 10 127.43 Illinois 11 338 201 8 2459 12 127.56 Air Force 11 300 169 8 2193 14 127.80 FAU 11 381 223 13 2790 18 128.81 Oregon St. 11 372 226 13 2618 18 128.85 Tennessee 11 410 257 9 2811 17 129.57 Colorado 11 380 233 8 2729 14 129.59 Hawaii 12 477 271 14 3580 23 129.90 UCLA 11 415 262 10 2996 15 130.88 Tulsa 11 331 195 8 2483 14 131.05 Florida St. 11 366 210 11 2580 23 131.32 San Jose St. 11 370 228 6 2485 19 131.74 Louisville 11 403 258 10 2792 18 131.99 Bowling Green 11 284 168 9 2131 15 133.28 Stanford 11 305 185 5 2246 13 133.30 Northwestern 11 336 227 5 2356 10 133.30 Iowa St. 11 290 177 9 2043 17 133.35 UAB 11 346 200 9 2426 23 133.43 Colorado St. 11 308 174 6 2231 19 133.80 Utah St. 11 353 220 11 2717 14 133.83 E. Michigan 11 343 204 6 2671 13 133.90 Alabama 11 339 217 12 2426 18 134.57 Pittsburgh 11 386 235 11 2916 19 134.88 Arkansas 11 327 201 10 2516 15 135.12 Kansas St. 11 342 233 8 2488 11 135.17 Miami 11 401 249 7 2850 21 135.59 Southern Miss. 11 288 176 9 2193 15 136.01 Troy 11 284 178 16 2199 17 136.20 Kent St. 11 410 266 13 3090 18 136.33 Wake Forest 11 346 207 11 2592 21 136.42 Michigan St. 11 522 341 9 3739 23 136.59 N. Illinois 11 326 187 1 2490 16 137.10 Indiana 11 352 213 5 2548 20 137.22 Mississippi St. 11 339 215 10 2527 18 137.66 North Carolina 11 339 203 11 2605 21 138.38 Memphis 11 403 262 7 2864 21 138.43 West Virginia 11 323 206 6 2392 16 138.62 Texas 11 363 245 7 2623 16 138.88 Rutgers 11 299 162 7 2438 19 138.96 Army 10 253 147 8 2120 13 139.12 Georgia St. 11 355 212 8 2818 19 139.55 Miami (Ohio) 11 317 195 5 2325 19 139.75 UTSA 11 322 187 10 2586 20 139.82 Kentucky 11 345 230 5 2423 18 139.98 Uconn 11 370 222 9 2756 26 140.89 LSU 11 358 229 8 2576 23 141.14 Missouri 11 300 175 11 2331 23 141.57 Virginia 11 361 218 8 2738 24 141.60 Auburn 11 357 238 6 2595 19 141.93 Ohio 11 350 237 6 2616 16 142.16 Temple 11 293 180 6 2063 23 142.39 Old Dominion 11 369 231 5 2695 24 142.70 Ball St. 11 337 227 11 2766 14 143.48 Maryland 11 362 214 5 2934 22 144.49 North Texas 11 324 194 6 2552 22 144.74 Louisiana Tech 11 386 255 8 2968 22 145.31 W. Michigan 11 288 161 3 2279 22 145.50 Oklahoma 11 375 247 8 2883 22 145.54 Syracuse 11 300 195 3 2242 18 145.58 SMU 11 371 221 8 3093 26 148.41 Cent. Michigan 11 351 219 5 2974 20 149.52 Arkansas St. 11 326 194 11 2811 25 150.50 Vanderbilt 11 373 246 13 3010 27 150.65 Texas State 11 353 230 3 2685 25 150.72 Southern Cal 10 278 178 12 2449 18 150.76 Rice 11 340 219 11 2982 20 151.03 Tulane 11 362 241 10 2919 25 151.57 Arizona 11 268 154 4 2195 23 151.60 Texas Tech 11 367 248 9 2933 26 153.18 Georgia Southern 11 379 238 5 3252 26 154.87 Louisiana-Monroe 11 393 266 11 3267 29 156.27 Navy 10 268 182 7 2412 15 156.76 TCU 11 278 177 10 2615 18 156.86 South Florida 11 353 235 10 3073 25 157.40 UNLV 11 343 239 9 2853 26 159.32 FIU 11 366 250 2 3032 26 160.24 Duke 11 353 206 8 3351 29 160.68 Buffalo 11 267 165 3 2478 19 160.99 Akron 11 266 180 6 2321 22 163.75 Charlotte 11 298 192 6 2802 24 165.96 Umass 11 273 172 2 2575 22 167.36 Georgia Tech 11 315 205 3 3021 24 168.88 Kansas 11 292 204 6 2667 24 169.60 New Mexico St. 11 346 240 10 3368 31 174.92

