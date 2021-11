NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Wisconsin 10 569 2163 216.3 Georgia 10 633 2473 247.3 Oklahoma St. 10 618 2828 282.8 Air Force 10 565 2875 287.5 Alabama 10 625 2883 288.3 Houston 10 606 2924 292.4 Minnesota 10 575 2967 296.7 Michigan 10 646 3015 301.5 San Diego St. 10 689 3059 305.9 Iowa St. 10 607 3073 307.3 Clemson 10 697 3089 308.9 Iowa 10 713 3144 314.4 Cincinnati 10 713 3147 314.7 Liberty 10 660 3166 316.6 UAB 10 659 3201 320.1 South Alabama 10 644 3204 320.4 Troy 10 651 3216 321.6 Arizona St. 10 658 3225 322.5 Army 9 488 2904 322.7 UTSA 10 634 3231 323.1 Syracuse 10 650 3233 323.3 Coastal Carolina 10 625 3254 325.4 NC State 10 682 3299 329.9 Toledo 10 697 3301 330.1 Wyoming 10 676 3301 330.1 W. Michigan 10 583 3346 334.6 Boston College 10 608 3347 334.7 UTEP 10 657 3349 334.9 Texas A&M 10 716 3364 336.4 Mississippi St. 10 596 3382 338.2 Kansas St. 10 636 3408 340.8 Washington 10 680 3409 340.9 Kentucky 10 624 3411 341.1 Fresno St. 11 734 3787 344.3 Colorado St. 10 688 3465 346.5 Arkansas 10 670 3469 346.9 Utah 10 680 3469 346.9 Pittsburgh 10 678 3489 348.9 New Mexico 10 688 3490 349.0 Appalachian St. 10 665 3501 350.1 West Virginia 10 639 3505 350.5 Penn St. 10 750 3517 351.7 Baylor 10 662 3537 353.7 South Carolina 10 644 3547 354.7 Navy 9 530 3213 357.0 Miami (Ohio) 10 651 3573 357.3 Louisiana-Lafayette 10 669 3578 357.8 Old Dominion 10 671 3579 357.9 Purdue 10 620 3592 359.2 San Jose St. 11 796 3969 360.8 Notre Dame 10 682 3622 362.2 California 9 609 3263 362.6 Nebraska 10 715 3631 363.1 Southern Miss. 10 622 3650 365.0 Middle Tennessee 10 740 3655 365.5 Arizona 10 646 3674 367.4 Oregon 10 727 3679 367.9 Ohio St. 10 721 3688 368.8 Florida 10 671 3698 369.8 Rutgers 10 641 3720 372.0 Virginia Tech 10 687 3723 372.3 Auburn 10 709 3744 374.4 Indiana 10 689 3758 375.8 UCF 10 726 3804 380.4 Marshall 10 766 3810 381.0 Nevada 10 717 3831 383.1 Oklahoma 10 661 3847 384.7 Louisville 10 690 3852 385.2 Florida St. 10 722 3858 385.8 LSU 10 700 3859 385.9 Boise St. 10 678 3863 386.3 Tulsa 10 682 3866 386.6 Oregon St. 10 682 3881 388.1 Illinois 10 698 3899 389.9 East Carolina 10 678 3911 391.1 UCLA 10 694 3913 391.3 BYU 10 683 3917 391.7 Bowling Green 10 741 3919 391.9 North Texas 10 676 3927 392.7 FAU 10 695 3940 394.0 Southern Cal 9 575 3569 396.6 Washington St. 10 699 3975 397.5 Temple 10 717 3976 397.6 Utah St. 10 683 3978 397.8 Texas Tech 10 655 4068 406.8 SMU 10 704 4079 407.9 Miami 10 725 4081 408.1 Ball St. 10 712 4085 408.5 Memphis 10 777 4103 410.3 UNLV 10 674 4115 411.5 Maryland 10 706 4157 415.7 Cent. Michigan 10 689 4178 417.8 Colorado 10 683 4181 418.1 Texas State 10 739 4206 420.6 Northwestern 10 716 4222 422.2 North Carolina 10 708 4232 423.2 Tennessee 10 786 4249 424.9 Georgia St. 10 732 4255 425.5 Buffalo 10 648 4261 426.1 Stanford 10 700 4269 426.9 Mississippi 10 760 4272 427.2 W. Kentucky 10 773 4310 431.0 E. Michigan 10 699 4313 431.3 Rice 10 639 4323 432.3 Texas 10 711 4367 436.7 Wake Forest 10 739 4400 440.0 Hawaii 11 857 4842 440.2 Uconn 10 783 4413 441.3 N. Illinois 10 658 4417 441.7 Ohio 10 740 4437 443.7 Michigan St. 10 824 4442 444.2 Tulane 10 736 4467 446.7 Georgia Southern 10 699 4480 448.0 Louisiana Tech 10 727 4485 448.5 Georgia Tech 10 716 4490 449.0 Akron 10 639 4551 455.1 Charlotte 10 652 4554 455.4 Missouri 10 698 4560 456.0 Vanderbilt 10 687 4586 458.6 Virginia 10 703 4619 461.9 Louisiana-Monroe 10 722 4644 464.4 TCU 10 654 4663 466.3 New Mexico St. 10 669 4740 474.0 Umass 10 654 4772 477.2 FIU 10 758 4835 483.5 South Florida 10 695 4866 486.6 Kansas 10 672 4919 491.9 Kent St. 10 790 4963 496.3 Duke 10 723 4999 499.9 Arkansas St. 10 712 5307 530.7

