NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Wisconsin 8 452 1717 214.6 Georgia 8 482 1813 226.6 Air Force 8 450 2251 281.4 Houston 8 485 2307 288.4 Iowa St. 8 476 2332 291.5 Cincinnati 8 562 2355 294.4 Oklahoma St. 8 508 2360 295.0 UTEP 8 500 2365 295.6 Iowa 8 555 2372 296.5 Liberty 9 605 2700 300.0 Minnesota 8 468 2425 303.1 San Diego St. 8 561 2441 305.1 Alabama 8 494 2450 306.2 Michigan 8 500 2488 311.0 Colorado St. 8 536 2497 312.1 Mississippi St. 8 456 2506 313.2 Purdue 8 488 2510 313.8 Troy 8 504 2511 313.9 Syracuse 9 596 2851 316.8 Wyoming 8 535 2559 319.9 South Alabama 8 525 2566 320.8 W. Michigan 8 459 2566 320.8 Clemson 8 569 2593 324.1 UAB 8 521 2598 324.8 Washington 8 531 2606 325.8 Toledo 8 555 2620 327.5 NC State 8 520 2622 327.8 Texas A&M 8 553 2634 329.2 Arizona St. 8 523 2647 330.9 Coastal Carolina 8 500 2653 331.6 Army 7 363 2328 332.6 UTSA 8 518 2668 333.5 Arkansas 8 517 2675 334.4 Kentucky 8 518 2684 335.5 Florida 8 520 2709 338.6 Baylor 8 532 2715 339.4 Pittsburgh 8 519 2721 340.1 Penn St. 8 595 2737 342.1 Southern Miss. 8 476 2743 342.9 Boston College 8 488 2769 346.1 South Carolina 8 519 2769 346.1 Fresno St. 9 610 3121 346.8 Navy 8 469 2783 347.9 Nebraska 9 631 3136 348.4 Kansas St. 8 506 2789 348.6 New Mexico 8 559 2790 348.8 Miami (Ohio) 8 515 2799 349.9 Old Dominion 8 550 2836 354.5 San Jose St. 9 630 3192 354.7 Ohio St. 8 585 2846 355.8 Auburn 8 570 2848 356.0 Rutgers 8 497 2879 359.9 Louisiana-Lafayette 8 521 2880 360.0 UCF 8 569 2894 361.8 West Virginia 8 517 2921 365.1 California 8 527 2932 366.5 Utah 8 561 2973 371.6 Bowling Green 9 674 3380 375.6 Appalachian St. 8 536 3018 377.2 Nevada 8 567 3020 377.5 Indiana 8 554 3027 378.4 Marshall 8 623 3031 378.9 Virginia Tech 8 543 3034 379.2 FAU 8 557 3046 380.8 Oklahoma 9 593 3434 381.6 Temple 8 568 3080 385.0 Arizona 8 519 3084 385.5 Florida St. 8 583 3099 387.4 Washington St. 9 630 3534 392.7 Oregon 8 615 3142 392.8 Southern Cal 8 513 3142 392.8 E. Michigan 8 560 3146 393.2 Middle Tennessee 8 613 3148 393.5 Tennessee 8 617 3150 393.8 Ball St. 8 571 3152 394.0 UCLA 9 618 3554 394.9 Notre Dame 8 560 3160 395.0 Tulsa 8 562 3168 396.0 North Carolina 8 542 3176 397.0 Colorado 8 534 3204 400.5 Illinois 9 633 3610 401.1 Stanford 8 557 3213 401.6 Boise St. 8 565 3219 402.4 Maryland 8 551 3220 402.5 Texas Tech 9 588 3623 402.6 Oregon St. 8 565 3259 407.4 LSU 8 571 3268 408.5 BYU 9 624 3679 408.8 Cent. Michigan 8 533 3277 409.6 Memphis 8 618 3278 409.8 SMU 8 548 3283 410.4 Buffalo 9 584 3725 413.9 North Texas 8 562 3316 414.5 Miami 8 581 3318 414.8 Louisville 8 566 3323 415.4 N. Illinois 8 524 3363 420.4 Northwestern 8 577 3364 420.5 Wake Forest 8 584 3372 421.5 Texas State 8 573 3379 422.4 Georgia St. 8 587 3383 422.9 Rice 8 514 3387 423.4 Michigan St. 8 666 3397 424.6 East Carolina 8 562 3402 425.2 Ohio 8 575 3416 427.0 Georgia Tech 8 582 3422 427.8 Mississippi 8 609 3437 429.6 W. Kentucky 8 607 3457 432.1 Louisiana Tech 8 601 3460 432.5 Texas 8 564 3471 433.9 Utah St. 8 549 3481 435.1 Uconn 9 684 3937 437.4 TCU 8 511 3546 443.2 UNLV 8 559 3579 447.4 Charlotte 8 506 3582 447.8 Akron 8 501 3593 449.1 Louisiana-Monroe 8 575 3672 459.0 Hawaii 9 724 4150 461.1 New Mexico St. 8 527 3696 462.0 Vanderbilt 9 629 4173 463.7 South Florida 8 554 3714 464.2 Virginia 9 641 4196 466.2 Duke 8 578 3790 473.8 Kent St. 8 614 3795 474.4 Missouri 8 570 3805 475.6 Tulane 8 602 3808 476.0 Georgia Southern 8 557 3821 477.6 Kansas 8 534 3841 480.1 FIU 8 602 3856 482.0 Umass 8 536 4069 508.6 Arkansas St. 8 562 4474 559.2

