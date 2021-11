NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 8 532 4381 547.6 Virginia 9 683 4904 544.9 W. Kentucky 8 591 4269 533.6 Mississippi 8 638 4252 531.5 Pittsburgh 8 628 4233 529.1 Coastal Carolina 8 495 4181 522.6 SMU 8 599 4033 504.1 Marshall 8 609 4024 503.0 Wake Forest 8 581 3964 495.5 Alabama 8 584 3952 494.0 Florida 8 571 3867 483.4 North Carolina 8 562 3863 482.9 Fresno St. 9 672 4324 480.4 Oklahoma 9 592 4293 477.0 Utah St. 8 645 3803 475.4 Nebraska 9 632 4231 470.1 Baylor 8 527 3724 465.5 Arkansas 8 562 3722 465.2 Appalachian St. 8 566 3714 464.2 Memphis 8 567 3701 462.6 Southern Cal 8 583 3660 457.5 Tennessee 8 585 3658 457.2 Nevada 8 574 3653 456.6 Michigan 8 573 3652 456.5 Missouri 8 574 3632 454.0 Duke 8 620 3622 452.8 Auburn 8 561 3618 452.2 Kent St. 8 609 3598 449.8 Cent. Michigan 8 615 3596 449.5 Louisville 8 564 3584 448.0 Texas 8 532 3579 447.4 Liberty 9 604 4008 445.3 Michigan St. 8 520 3557 444.6 Oregon 8 548 3545 443.1 UTSA 8 594 3530 441.2 Miami 8 582 3523 440.4 BYU 9 592 3960 440.0 Oregon St. 8 521 3496 437.0 Tulsa 8 559 3494 436.8 TCU 8 523 3493 436.6 W. Michigan 8 606 3467 433.4 Maryland 8 565 3449 431.1 Texas Tech 9 575 3877 430.8 Arizona St. 8 511 3441 430.1 Iowa St. 8 517 3426 428.2 East Carolina 8 585 3423 427.9 Buffalo 9 683 3844 427.1 Mississippi St. 8 611 3402 425.2 Louisiana-Lafayette 8 548 3401 425.1 California 8 553 3389 423.6 Georgia 8 499 3365 420.6 UCF 8 548 3364 420.5 Georgia Tech 8 533 3336 417.0 NC State 8 555 3334 416.8 Utah 8 536 3332 416.5 FAU 8 554 3327 415.9 Hawaii 9 631 3740 415.6 UCLA 9 649 3739 415.4 Syracuse 9 613 3736 415.1 Cincinnati 8 492 3282 410.2 North Texas 8 649 3280 410.0 Arkansas St. 8 582 3271 408.9 Colorado St. 8 615 3230 403.8 West Virginia 8 555 3224 403.0 Army 7 497 2800 400.0 N. Illinois 8 554 3184 398.0 FIU 8 512 3181 397.6 South Alabama 8 561 3169 396.1 Texas A&M 8 530 3169 396.1 Air Force 8 574 3167 395.9 Oklahoma St. 8 583 3157 394.6 UTEP 8 537 3151 393.9 Florida St. 8 510 3135 391.9 Notre Dame 8 561 3113 389.1 Miami (Ohio) 8 516 3107 388.4 Tulane 8 559 3100 387.5 Charlotte 8 543 3098 387.2 Georgia St. 8 559 3098 387.2 Purdue 8 608 3093 386.6 Louisiana Tech 8 544 3080 385.0 New Mexico St. 8 619 3060 382.5 LSU 8 542 3056 382.0 Houston 8 552 3035 379.4 Toledo 8 524 3035 379.4 Georgia Southern 8 562 3004 375.5 Penn St. 8 561 3001 375.1 Washington St. 9 597 3375 375.0 UAB 8 489 2995 374.4 E. Michigan 8 537 2981 372.6 Boise St. 8 575 2971 371.4 Minnesota 8 525 2960 370.0 Kentucky 8 491 2930 366.2 Kansas St. 8 471 2909 363.6 Ohio 8 484 2881 360.1 Troy 8 534 2871 358.9 Boston College 8 542 2849 356.1 South Florida 8 550 2846 355.8 Arizona 8 578 2842 355.2 Old Dominion 8 600 2831 353.9 Wisconsin 8 561 2824 353.0 Washington 8 536 2823 352.9 San Jose St. 9 555 3170 352.2 Virginia Tech 8 536 2799 349.9 Rutgers 8 582 2738 342.2 Middle Tennessee 8 527 2733 341.6 Stanford 8 477 2727 340.9 Northwestern 8 540 2722 340.2 San Diego St. 8 525 2708 338.5 Texas State 8 571 2697 337.1 Ball St. 8 535 2680 335.0 Bowling Green 9 566 3008 334.2 Akron 8 528 2671 333.9 Wyoming 8 527 2655 331.9 South Carolina 8 512 2628 328.5 Clemson 8 527 2626 328.2 Indiana 8 570 2614 326.8 Illinois 9 610 2921 324.6 Temple 8 488 2580 322.5 Rice 8 518 2565 320.6 Louisiana-Monroe 8 541 2501 312.6 Kansas 8 501 2481 310.1 Vanderbilt 9 604 2711 301.2 UNLV 8 488 2370 296.2 Iowa 8 527 2332 291.5 Umass 8 508 2287 285.9 Navy 8 558 2264 283.0 Uconn 9 583 2527 280.8 Southern Miss. 8 533 2039 254.9 New Mexico 8 499 2034 254.2 Colorado 8 456 2008 251.0

