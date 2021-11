NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 10 685 5500 550.0 Pittsburgh 10 790 5310 531.0 Mississippi 10 786 5222 522.2 W. Kentucky 10 736 5208 520.8 Virginia 10 747 5182 518.2 SMU 10 750 4987 498.7 Wake Forest 10 762 4985 498.5 Coastal Carolina 10 629 4928 492.8 Florida 10 696 4924 492.4 Alabama 10 725 4847 484.7 North Carolina 10 711 4793 479.3 Marshall 10 732 4740 474.0 Kent St. 10 760 4736 473.6 Utah St. 10 790 4670 467.0 Fresno St. 11 808 5077 461.5 Nebraska 10 697 4592 459.2 Oklahoma 10 645 4553 455.3 Baylor 10 651 4535 453.5 BYU 10 668 4520 452.0 Tennessee 10 716 4506 450.6 Appalachian St. 10 704 4505 450.5 Memphis 10 711 4505 450.5 Michigan St. 10 658 4496 449.6 Cent. Michigan 10 747 4490 449.0 Liberty 10 685 4465 446.5 UTSA 10 725 4461 446.1 Oregon St. 10 678 4446 444.6 Miami 10 728 4445 444.5 W. Michigan 10 751 4445 444.5 Michigan 10 709 4424 442.4 Southern Cal 9 655 3972 441.3 Oregon 10 693 4413 441.3 Texas Tech 10 642 4406 440.6 Arkansas 10 698 4398 439.8 TCU 10 653 4390 439.0 Utah 10 678 4381 438.1 Nevada 10 722 4378 437.8 East Carolina 10 755 4375 437.5 Mississippi St. 10 760 4375 437.5 Louisville 10 688 4363 436.3 Texas 10 677 4360 436.0 Georgia 10 632 4357 435.7 Duke 10 785 4349 434.9 Iowa St. 10 657 4347 434.7 Missouri 10 710 4343 434.3 Auburn 10 701 4327 432.7 N. Illinois 10 729 4322 432.2 Tulsa 10 719 4322 432.2 Maryland 10 723 4319 431.9 Arizona St. 10 646 4244 424.4 UCLA 10 717 4241 424.1 North Texas 10 821 4240 424.0 Toledo 10 669 4238 423.8 NC State 10 701 4216 421.6 Miami (Ohio) 10 662 4212 421.2 Buffalo 10 753 4205 420.5 Louisiana-Lafayette 10 686 4201 420.1 Cincinnati 10 625 4178 417.8 Purdue 10 764 4168 416.8 Oklahoma St. 10 733 4166 416.6 Houston 10 698 4127 412.7 Air Force 10 727 4077 407.7 FAU 10 687 4064 406.4 Arkansas St. 10 723 4008 400.8 Georgia Tech 10 672 4008 400.8 Army 9 618 3602 400.2 Charlotte 10 666 3995 399.5 UCF 10 670 3974 397.4 Notre Dame 10 684 3966 396.6 Kentucky 10 648 3955 395.5 Texas A&M 10 661 3955 395.5 Louisiana Tech 10 691 3930 393.0 E. Michigan 10 698 3923 392.3 Syracuse 10 670 3920 392.0 UTEP 10 661 3907 390.7 California 9 606 3511 390.1 Wisconsin 10 700 3900 390.0 Colorado St. 10 745 3895 389.5 Hawaii 11 747 4240 385.5 Old Dominion 10 758 3843 384.3 Florida St. 10 655 3840 384.0 Boise St. 10 724 3826 382.6 UAB 10 610 3810 381.0 Ohio 10 611 3789 378.9 Penn St. 10 727 3789 378.9 South Alabama 10 713 3788 378.8 Georgia St. 10 693 3778 377.8 FIU 10 632 3771 377.1 Washington St. 10 658 3746 374.6 Kansas St. 10 586 3712 371.2 West Virginia 10 683 3702 370.2 Boston College 10 667 3700 370.0 Tulane 10 685 3687 368.7 LSU 10 694 3659 365.9 Minnesota 10 673 3658 365.8 Georgia Southern 10 689 3632 363.2 Virginia Tech 10 646 3607 360.7 South Florida 10 691 3591 359.1 Troy 10 670 3570 357.0 New Mexico St. 10 756 3545 354.5 Rice 10 680 3537 353.7 Akron 10 662 3520 352.0 Arizona 10 725 3502 350.2 Middle Tennessee 10 681 3496 349.6 Texas State 10 716 3485 348.5 Ball St. 10 666 3472 347.2 Clemson 10 693 3447 344.7 San Jose St. 11 686 3769 342.6 Wyoming 10 647 3420 342.0 South Carolina 10 643 3337 333.7 Northwestern 10 675 3324 332.4 Louisiana-Monroe 10 714 3305 330.5 San Diego St. 10 657 3297 329.7 Rutgers 10 708 3265 326.5 Washington 10 650 3255 325.5 Bowling Green 10 631 3204 320.4 Illinois 10 668 3186 318.6 Kansas 10 634 3175 317.5 UNLV 10 623 3139 313.9 Stanford 10 580 3124 312.4 Indiana 10 704 3071 307.1 Vanderbilt 10 663 2977 297.7 Iowa 10 646 2970 297.0 Temple 10 599 2966 296.6 Umass 10 638 2914 291.4 Colorado 10 600 2759 275.9 Navy 9 616 2448 272.0 Uconn 10 641 2626 262.6 New Mexico 10 609 2516 251.6 Southern Miss. 10 639 2457 245.7

