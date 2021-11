No. 15 Houston 67, Virginia 47

VIRGINIA (1-2)

Gardner 1-4 2-2 4, Shedrick 2-4 0-3 4, Beekman 3-9 0-0 6, Clark 2-9 2-2 8, Franklin 3-7 5-6 11, Caffaro 0-0 3-6 3, Stattmann 3-5 0-0 8, McCorkle 0-1 0-0 0, Murray 0-2 1-2 1, Milicic 0-1 0-0 0, Poindexter 0-0 0-0 0, Coleman 1-1 0-0 2. Totals 15-43 13-21 47.

HOUSTON (3-0)

Chaney 2-2 1-4 5, Moore 2-7 0-0 5, White 3-6 0-0 6, Edwards 5-10 3-4 18, Sasser 6-14 3-4 19, Shead 2-3 0-0 5, Carlton 3-6 1-3 7, Roberts 1-1 0-0 2, Elvin 0-0 0-0 0, Francis 0-0 0-0 0. Totals 24-49 8-15 67.

Halftime_Houston 36-23. 3-Point Goals_Virginia 4-19 (Stattmann 2-3, Clark 2-6, McCorkle 0-1, Milicic 0-1, Shedrick 0-1, Beekman 0-3, Franklin 0-4), Houston 11-20 (Edwards 5-6, Sasser 4-7, Shead 1-2, Moore 1-5). Fouled Out_Shead. Rebounds_Virginia 24 (Clark 6), Houston 32 (White 8). Assists_Virginia 6 (Clark 2), Houston 15 (Sasser 4). Total Fouls_Virginia 12, Houston 17.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.