PGA Tour FedEx Cup Leaders

Through Oct. 31

Points Money 1. Sam Burns 647 $1,716,219 2. Sungjae Im 594 $1,546,538 3. Hideki Matsuyama 594 $2,045,423 4. Max Homa 503 $1,276,575 5. Rory McIlroy 500 $1,755,000 5. Lucas Herbert 500 $1,170,000 7. Collin Morikawa 373 $1,312,322 8. Cameron Tringale 357 $1,138,516 9. Maverick McNealy 349 $879,505 10. Matthew Wolff 343 $849,683 11. Brendan Steele 300 $987,133 12. Nick Watney 284 $700,038 13. Talor Gooch 284 $820,219 14. Marc Leishman 283 $723,635 15. Mito Pereira 255 $595,738 16. Patrick Reed 248 $595,758 17. Cameron Young 245 $623,000 17. Danny Lee 245 $578,500 19. Patrick Rodgers 221 $539,350 20. Aaron Wise 209 $601,469 21. Hayden Buckley 192 $497,945 22. Scott Stallings 191 $471,913 23. Si Woo Kim 187 $489,608 24. Adam Schenk 178 $451,510 25. Rickie Fowler 173 $596,942 26. Lanto Griffin 171 $519,092 27. Matt Wallace 166 $525,017 28. Mackenzie Hughes 166 $517,386 29. Keith Mitchell 163 $565,500 30. C.T. Pan 156 $403,500 31. Henrik Norlander 156 $413,698 32. Rory Sabbatini 145 $371,000 32. Taylor Pendrith 145 $329,949 34. Tom Hoge 141 $354,780 35. Harold Varner III 135 $317,610 36. Peter Malnati 126 $290,257 37. Kyoung-Hoon Lee 125 $302,974 38. Sebastian Munoz 123 $432,990 39. Will Zalatoris 123 $298,662 40. Luke List 122 $362,735 41. Adam Scott 115 $377,329 42. Adam Hadwin 114 $284,189 43. Trey Mullinax 114 $295,820 44. Harry Higgs 112 $331,091 45. Nate Lashley 110 $224,793 46. Andrew Landry 109 $280,000 47. Andrew Putnam 104 $246,022 48. Chad Ramey 104 $228,275 49. J.J. Spaun 102 $240,405 50. Robert Streb 102 $309,698 51. Seamus Power 99 $208,242 52. Keegan Bradley 95 $310,932 53. Mark Hubbard 94 $184,063 54. Sahith Theegala 92 $236,865 55. Charley Hoffman 92 $198,170 56. Russell Knox 92 $193,705 57. Alex Smalley 90 $189,740 58. Tommy Fleetwood 88 $296,957 59. Matt Jones 85 $203,296 60. Seth Reeves 85 $219,635 61. Davis Riley 85 $206,595 62. Sam Ryder 85 $292,236 63. Vincent Whaley 84 $205,895 64. Chris Kirk 82 $229,055 65. Curtis Thompson 80 $190,775 66. Taylor Moore 79 $148,633 67. Webb Simpson 78 $211,940 68. Stephan Jaeger 77 $137,125 69. Branden Grace 76 $276,579 70. Troy Merritt 75 $167,030 71. Russell Henley 72 $149,723 72. Sung Kang 71 $157,231 73. Gary Woodland 70 $243,750 73. Cameron Smith 70 $243,750 75. Xander Schauffele 70 $180,111 76. Emiliano Grillo 68 $179,723 77. Greyson Sigg 67 $118,165 78. Jim Knous 67 $165,035 79. Matthew NeSmith 66 $154,858 80. Louis Oosthuizen 66 $151,385 81. Martin Laird 65 $162,750 81. Austin Cook 65 $165,060 83. Wyndham Clark 63 $137,565 84. Adam Long 63 $127,870 85. Scott Piercy 61 $150,150 86. Graeme McDowell 61 $143,235 87. Jhonattan Vegas 60 $189,827 88. Brian Gay 58 $129,025 89. Roger Sloan 58 $145,163 90. Corey Conners 58 $115,033 91. Denny McCarthy 57 $112,358 92. Tyler Duncan 55 $127,750 93. Viktor Hovland 54 $139,781 94. James Hahn 54 $172,135 94. Abraham Ancer 54 $169,065 96. Joaquin Niemann 51 $119,137 97. Nick Hardy 50 $86,858 98. Dylan Frittelli 49 $85,713 99. Justin Lower 49 $99,125 100. Beau Hossler 48 $103,250 100. Bronson Burgoon 48 $103,250 102. Alex Noren 48 $137,730 103. Jimmy Walker 45 $82,796 104. Jonathan Byrd 44 $82,875 105. William McGirt 43 $86,683 106. Justin Thomas 43 $116,331 106. Ian Poulter 43 $116,331 106. Jordan Spieth 43 $116,331 106. Tyrrell Hatton 43 $116,331 110. Joel Dahmen 43 $79,184 111. Adam Svensson 42 $74,093 111. Chase Seiffert 42 $74,093 113. Chesson Hadley 41 $86,794 114. Danny Willett 41 $79,217 115. Brendon Todd 41 $84,338 116. Kevin Streelman 40 $82,438 117. Sean O’Hair 40 $73,043 118. Lee Hodges 40 $80,985 119. Erik Van Rooyen 40 $94,884 120. Camilo Villegas 39 $68,725 120. Carlos Ortiz 39 $88,434 122. Matt Kuchar 37 $67,468 122. Dawie Van der Walt 37 $65,333 122. David Lipsky 37 $65,333 125. Patton Kizzire 34 $69,138 126. Cameron Davis 31 $64,981 127. Paul Casey 31 $70,506 127. Sergio Garcia 31 $70,506 129. Kramer Hickok 31 $61,500 130. Chez Reavie 30 $51,100 131. Peter Uihlein 29 $53,045 132. Hudson Swafford 27 $67,430 133. Paul Barjon 27 $53,200 134. Matt Fitzpatrick 26 $41,600 134. Seung-Yul Noh 26 $41,600 136. Kevin Tway 24 $42,875 137. David Skinns 23 $48,285 138. Brandon Hagy 23 $68,189 139. Doug Ghim 23 $62,349 140. Garrick Higgo 22 $50,482 141. Scott Gutschewski 21 $42,405 142. Brandon Wu 20 $33,865 143. Kyle Stanley 20 $50,098 144. Dylan Wu 19 $37,523 145. Lucas Glover 19 $57,458 146. Brooks Koepka 18 $52,195 147. Phil Mickelson 18 $32,608 147. Aaron Baddeley 18 $32,608 149. Joseph Bramlett 17 $40,740 150. Michael Thompson 15 $47,474

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.