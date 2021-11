Portugal Masters Scores

Thursday

At Dom Pedro Victoria Golf Course

Quarteira, Portugal

Purse: $1.7 million

Yardage: 7,191; Par: 71

First Round

Nino Bertasio, Italy 31-30—61 Adri Arnaus, Spain 33-32—65 Gavin Green, Malaysia 31-35—66 Lucas Bjerregaard, Denmark 34-33—67 Padraig Harrington, Ireland 34-33—67 Benjamin Hebert, France 33-34—67 Nicolai Hojgaard, Denmark 34-33—67 Rasmus Hojgaard, Denmark 35-32—67 Callum Shinkwin, England 33-34—67 Pep Angles, Spain 35-33—68 Marcus Armitage, England 34-34—68 Wil Besseling, Netherlands 34-34—68 Steven Brown, England 31-37—68 Grant Forrest, Scotland 34-34—68 Sam Horsfield, England 34-34—68 Mikko Korhonen, Finland 33-35—68 David Law, Scotland 36-32—68 Min Woo Lee, Australia 34-34—68 Matthieu Pavon, France 34-34—68 Thomas Pieters, Belgium 35-33—68 Kalle Samooja, Finland 34-34—68 Oliver Wilson, England 32-36—68 Kristoffer Broberg, Sweden 34-35—69 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 36-33—69 Nicolas Colsaerts, Belgium 35-34—69 Stephen Gallacher, Scotland 31-38—69 Joachim B. Hansen, Denmark 36-33—69 Alexander Levy, France 32-37—69 Tapio Pulkkanen, Finland 33-36—69 Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-33—69 Richard Bland, England 35-35—70 Laurie Canter, England 34-36—70 John Catlin, United States 34-36—70 George Coetzee, South Africa 35-35—70 Sean Crocker, United States 35-35—70 Oliver Fisher, England 35-35—70 David Horsey, England 36-34—70 Jazz Janewattananond, Thailand 35-35—70 Matthew Jordan, England 32-38—70 Maximilian Kieffer, Germany 37-33—70 Francesco Laporta, Italy 37-33—70 Pablo Larrazabal, Spain 35-35—70 Mike Lorenzo-Vera, France 35-35—70 Robert Macintyre, Scotland 34-36—70 Ross McGowan, England 34-36—70 Richie Ramsay, Scotland 35-35—70 Antoine Rozner, France 33-37—70 Ricardo Santos, Portugal 35-35—70 Andy Sullivan, England 36-34—70 Sami Valimaki, Finland 34-36—70 Alexander Bjork, Sweden 35-36—71 Pedro Figueiredo, Portugal 34-37—71 Ross Fisher, England 33-38—71 Tomas Gouveia, Portugal 34-37—71 Peter Hanson, Sweden 36-35—71 Raphael Jacquelin, France 35-36—71 Scott Jamieson, Scotland 33-38—71 Romain Langasque, France 36-35—71 Vitor Lopes, Portugal 35-36—71 Chris Paisley, England 33-38—71 Jack Senior, England 34-37—71 Julian Suri, United States 36-35—71 Justin Walters, South Africa 36-35—71 Chris Wood, England 37-34—71 David Drysdale, Scotland 35-37—72 James Du Preez, South Africa 33-39—72 Nacho Elvira, Spain 35-37—72 Daniel Gavins, England 36-36—72 Andrew Johnston, England 33-39—72 Marcus Kinhult, Sweden 35-37—72 Niklas Lemke, Sweden 36-36—72 Jose-Filipe Lima, Portugal 34-38—72 Joost Luiten, Netherlands 36-36—72 Edoardo Molinari, Italy 35-37—72 Thorbjorn Olesen, Denmark 37-35—72 Adrian Otaegui, Spain 33-39—72 Renato Paratore, Italy 36-36—72 Victor Perez, France 39-33—72 Jack Singh Brar, England 35-37—72 Jordan L. Smith, England 34-38—72 Matt Wallace, England 34-38—72 Thomas Bjorn, Denmark 39-34—73 Jamie Donaldson, Wales 39-34—73 Zander Lombard, South Africa 36-37—73 Richard McEvoy, England 37-36—73 Eddie Pepperell, England 39-34—73 Alvaro Quiros, Spain 38-35—73 Robert Rock, England 35-38—73 Robin Roussel, France 36-37—73 Connor Syme, Scotland 33-40—73 Oliver Farr, Wales 37-37—74 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 36-38—74 Julien Guerrier, France 37-37—74 Graeme Storm, England 38-36—74 Marc Warren, Scotland 39-35—74 Ashley Chesters, England 40-35—75 Scott Hend, Australia 40-35—75 David Howell, England 38-37—75 Haydn Porteous, South Africa 40-35—75 Lorenzo Gagli, Italy 38-38—76 Calum Hill, Scotland 36-40—76 Cormac Sharvin, Northern Ireland 33-43—76 Sebastian Soderberg, Sweden 38-38—76 Joel Stalter, France 39-37—76 Victor Dubuisson, France 37-40—77 Pedro Clare Neves, Portugal 37-41—78 Jorge Campillo, Spain 42-37—79 Matthew Southgate, England WD

