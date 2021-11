The RSM Classic Scores

Thursday

Sea Island, Ga.

a-Plantation Course at Sea Island Golf Club (Host Course)

7,060 yards; Par 72

b-Seaside Course at Sea Island Golf Club

7,005 yards; Par 70

Purse: $7.2 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Sebastian Munoz 30b-30b—60 Zach Johnson 30b-31b—61 Mackenzie Hughes 33a-30a—63 Chez Reavie 33a-30a—63 Scott Stallings 30a-33a—63 Corey Conners 29b-33b—62 Talor Gooch 34a-30a—64 Russell Henley 32a-32a—64 Jhonattan Vegas 34a-30a—64 Mickey DeMorat 32b-31b—63 Chesson Hadley 31b-32b—63 John Huh 30b-33b—63 Nate Lashley 32b-31b—63 Seamus Power 33b-30b—63 Scottie Scheffler 32b-31b—63 Bill Haas 33a-32a—65 Lee Hodges 33a-32a—65 Tom Hoge 32a-33a—65 Doc Redman 35a-30a—65 Vincent Whaley 34a-31a—65 Jonathan Byrd 34b-30b—64 Brian Gay 29b-35b—64 Brandon Hagy 32b-32b—64 Hank Lebioda 32b-32b—64 Patrick Rodgers 33b-31b—64 Greyson Sigg 32b-32b—64 David Skinns 32b-32b—64 Cameron Smith 32b-32b—64 J.J. Spaun 33b-31b—64 Max McGreevy 34a-32a—66 Troy Merritt 36a-30a—66 Taylor Moore 34a-32a—66 Dylan Wu 33a-33a—66 Joel Dahmen 33b-32b—65 Michael Gligic 33b-32b—65 Lanto Griffin 33b-32b—65 Jim Herman 34b-31b—65 Kelly Kraft 32b-33b—65 Matt Kuchar 32b-33b—65 Sam Ryder 32b-33b—65 Austin Smotherman 34b-31b—65 Matt Wallace 34b-31b—65 Cameron Young 33b-32b—65 Branden Grace 36a-31a—67 Adam Hadwin 34a-33a—67 Sung Kang 34a-33a—67 Kurt Kitayama 34a-33a—67 Patton Kizzire 35a-32a—67 Ben Kohles 34a-33a—67 Adam Long 33a-34a—67 Justin Lower 34a-33a—67 Andrew Novak 35a-32a—67 Justin Rose 36a-31a—67 Chris Stroud 33a-34a—67 Kiradech Aphibarnrat 32b-34b—66 Wyndham Clark 29b-37b—66 Brice Garnett 34b-32b—66 Doug Ghim 35b-31b—66 Brian Harman 34b-32b—66 Max Homa 34b-32b—66 Stephan Jaeger 33b-33b—66 Denny McCarthy 32b-34b—66 William McGirt 33b-33b—66 Andrew Putnam 33b-33b—66 Brendan Steele 34b-32b—66 Michael Thompson 34b-32b—66 Brendon Todd 35b-31b—66 Stewart Cink 34a-34a—68 Joshua Creel 34a-34a—68 Luke Donald 35a-33a—68 David Hearn 35a-33a—68 Kramer Hickok 34a-34a—68 Charles Howell III 33a-35a—68 Anirban Lahiri 35a-33a—68 Andrew Landry 34a-34a—68 Luke List 33a-35a—68 Davis Love III 35a-33a—68 Keith Mitchell 33a-35a—68 Taylor Pendrith 35a-33a—68 Aaron Rai 34a-34a—68 Brandt Snedeker 33a-35a—68 Robert Streb 35a-33a—68 Rory Sabbatini 37a-31a—68 Ryan Armour 33b-34b—67 Keegan Bradley 34b-33b—67 Hayden Buckley 33b-34b—67 Bronson Burgoon 35b-32b—67 Chris Kirk 35b-32b—67 Russell Knox 34b-33b—67 David Lipsky 34b-33b—67 Trey Mullinax 33b-34b—67 Matthew NeSmith 32b-35b—67 Joaquin Niemann 34b-33b—67 Mito Pereira 36b-31b—67 Davis Riley 33b-34b—67 Matthias Schwab 33b-34b—67 Adam Scott 33b-34b—67 Roger Sloan 33b-34b—67 Alex Smalley 32b-35b—67 Paul Barjon 32a-37a—69 Harris English 36a-33a—69 Danny Lee 37a-32a—69 Tyler McCumber 37a-32a—69 Scott Piercy 35a-34a—69 Webb Simpson 33a-36a—69 Brian Stuard 34a-35a—69 Emiliano Grillo 36b-32b—68 Scott Gutschewski 35b-33b—68 Matt Jones 35b-33b—68 Peter Malnati 35b-33b—68 Graeme McDowell 32b-36b—68 Henrik Norlander 35b-33b—68 Sepp Straka 32b-36b—68 Kevin Streelman 36b-32b—68 Jared Wolfe 32b-36b—68 Jason Day 36a-34a—70 Tyler Duncan 36a-34a—70 Seth Reeves 34a-36a—70 Kyle Stanley 35a-35a—70 Sahith Theegala 37a-33a—70 Kevin Tway 33a-37a—70 Dawie Van der Walt 33a-37a—70 Camilo Villegas 37a-33a—70 Dylan Frittelli 35b-34b—69 Nick Hardy 34b-35b—69 Louis Oosthuizen 36b-33b—69 Jimmy Walker 33b-36b—69 Lucas Glover 37a-34a—71 J.P. Griffin 37a-34a—71 Adam Svensson 36a-35a—71 Davis Thompson 37a-34a—71 D.J. Trahan 35a-36a—71 Peter Uihlein 38a-33a—71 Nick Watney 37a-34a—71 Richy Werenski 37a-34a—71 Carl Yuan 37a-34a—71 Harry Higgs 34b-36b—70 Callum Tarren 34b-36b—70 Martin Trainer 34b-36b—70 Ludvig Aberg 39a-33a—72 Brett Drewitt 38a-34a—72 Hudson Swafford 36a-36a—72 Joseph Bramlett 34b-37b—71 Alex Noren 37b-34b—71 J.T. Poston 34b-37b—71 Kevin Yu 35b-36b—71 Cameron Davis 35a-38a—73 Chad Ramey 40a-33a—73 Vaughn Taylor 36a-37a—73 Curtis Thompson 37a-36a—73 Kyle Wilshire 34a-39a—73 Brandon Wu 37a-36a—73 Ben Crane 36a-38a—74 Austin Cook 36b-37b—73 Kevin Kisner 38a-38a—76 Jonas Blixt 40a-37a—77

