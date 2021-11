WTA Money Leaders

Through Nov. 7

1 Viktorija Golubic $3,914,987 2 Barbora Krejcikova $3,356,883 3 Emma Raducanu $2,803,036 4 Aryna Sabalenka $2,689,281 5 Karolina Pliskova $2,538,865 6 Naomi Osaka $2,306,222 7 Paula Badosa $2,295,962 8 Elise Mertens $2,013,133 9 Leylah Fernandez $1,772,625 10 Anastasia Pavlyuchenkova $1,730,375 11 Iga Swiatek $1,703,151 12 Maria Sakkari $1,669,990 13 Ons Jabeur $1,621,879 14 Angelique Kerber $1,473,946 15 Jessica Pegula $1,439,421 16 Cori Gauff $1,436,264 17 Victoria Azarenka $1,426,628 18 Karolina Muchova $1,351,039 19 Su-Wei Hsieh $1,325,910 20 Jennifer Brady $1,315,239 21 Elina Svitolina $1,296,599 22 Elena Rybakina $1,280,541 23 Garbiñe Muguruza $1,276,871 24 Veronika Kudermetova $1,165,069 25 Anett Kontaveit $1,158,757 26 Shelby Rogers $1,150,273 27 Belinda Bencic $1,132,234 28 Jelena Ostapenko $1,091,204 29 Ajla Tomljanovic $998,564 30 Katerina Siniakova $1,064,914 31 Shuai Zhang $984,327 32 Tamara Zidansek $947,471 33 Marketa Vondrousova $944,469 34 Daria Kasatkina $905,299 35 Simona Halep $896,380 36 Serena Williams $884,004 37 Petra Kvitova $847,988 38 Sorana Cirstea $826,314 39 Bianca Andreescu $804,694 40 Danielle Collins $787,698 41 Viktorija Golubic $780,381 42 Sloane Stephens $754,378 43 Ekaterina Alexandrova $753,650 44 Jil Teichmann $749,904 45 Sara Sorribes Tormo $737,752 46 Camila Giorgi $733,471 47 Samantha Stosur $276,130 48 Liudmila Samsonova $695,255 49 Yulia Putintseva $684,401 50 Petra Martic $684,143

