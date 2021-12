Arkansas 81, Elon 55

ELON (3-9)

Graham 7-9 0-0 14, Hannah 1-4 0-0 3, Burford 5-12 0-1 12, McIntosh 2-7 0-0 5, Gillens-Butler 1-6 1-4 3, Watson 1-7 2-2 5, Woods 2-6 0-0 5, Wooten 1-3 2-2 5, Ervin 1-4 0-0 3, Daugherty 0-0 0-0 0, Mendys 0-0 0-0 0, Noord 0-0 0-0 0, Sherry 0-1 0-0 0. Totals 21-59 5-9 55.

ARKANSAS (10-2)

Vanover 0-2 0-0 0, Wade 3-5 1-2 7, Lykes 4-8 12-12 21, Notae 5-13 2-2 15, J.Robinson 4-7 3-3 14, Davis 0-0 1-2 1, Williams 1-3 1-1 3, Johnson 3-4 9-13 15, K.Robinson 1-3 0-0 3, Toney 0-1 0-0 0, Umude 1-1 0-0 2, Arbogast 0-1 0-0 0, Blake 0-0 0-0 0. Totals 22-48 29-35 81.

Halftime_Arkansas 38-26. 3-Point Goals_Elon 8-26 (Burford 2-4, Hannah 1-2, McIntosh 1-3, Wooten 1-3, Ervin 1-4, Woods 1-4, Watson 1-5, Gillens-Butler 0-1), Arkansas 8-22 (J.Robinson 3-6, Notae 3-9, K.Robinson 1-2, Lykes 1-4, Arbogast 0-1). Fouled Out_Woods. Rebounds_Elon 26 (Woods 7), Arkansas 38 (Notae, Johnson 7). Assists_Elon 13 (Woods 4), Arkansas 14 (Davis 6). Total Fouls_Elon 23, Arkansas 16.

