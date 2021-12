ATP Money Leaders

Through Dec. 13

1 Novak Djokovic $9,100,547 2 Daniil Medvedev $7,481,271 3 Alexander Zverev $6,420,344 4 Stefanos Tsitsipas $3,579,155 5 Andrey Rublev $3,331,378 6 Matteo Berrettini $3,231,908 7 Cameron Norrie $2,623,881 8 Casper Ruud $2,314,629 9 Hubert Hurkacz $2,313,289 10 Jannik Sinner $2,233,199 11 Felix Auger-Aliassime $2,144,102 12 Aslan Karatsev $1,873,966 13 Diego Schwartzman $1,774,027 14 Nikoloz Basilashvili $1,691,935 15 Denis Shapovalov $1,669,641 16 Carlos Alcaraz $1,632,676 17 Rafael Nadal $1,478,830 18 Taylor Fritz $1,431,817 19 Lloyd Harris $1,387,252 20 Grigor Dimitrov $1,383,093 21 Roberto Bautista Agut $1,372,817 22 Karen Khachanov $1,319,971 23 Pablo Carreno Busta $1,316,429 24 Frances Tiafoe $1,295,951 25 Fabio Fognini $1,277,392 26 Alex de Minaur $1,260,688 27 Reilly Opelka $1,237,238 28 Alexander Bublik $1,228,163 29 Daniel Evans $1,207,495 30 Marton Fucsovics $1,196,896 31 Lorenzo Sonego $1,168,473 32 Sebastian Korda $1,128,413 33 Dusan Lajovic $1,073,042 34 Pierre-Hugues Herbert $1,068,971 35 Jan-Lennard Struff $1,064,676 36 Kei Nishikori $1,044,856 37 Gael Monfils $1,013,517 38 Mackenzie McDonald $982,801 39 Cristian Garin $980,602 40 Dominik Koepfer $960,683 41 Benoit Paire $947,839 42 Filip Krajinovic $925,795 43 Marin Cilic $923,606 44 Tommy Paul $896,438 45 Joe Salisbury $894,653 46 Alejandro Davidovich Fokina $882,541 47 Rajeev Ram $878,723 48 Ilya Ivashka $873,921 49 Alexei Popyrin $857,143 50 Botic van de Zandschulp $855,362

