Boise St. 65, Fresno St. 55

FRESNO ST. (10-3)

Robinson 10-17 0-1 22, Ballard 0-5 0-0 0, Campbell 3-7 0-0 6, Hill 3-12 1-1 9, Colimerio 3-5 0-0 6, Yap 2-4 0-0 4, Stroud 3-7 0-0 6, Meah 1-1 0-0 2. Totals 25-58 1-2 55.

BOISE ST. (10-4)

Armus 4-7 4-6 12, Degenhart 2-3 0-0 6, Kigab 3-7 0-2 6, Akot 5-9 0-0 12, Shaver 7-12 0-0 18, Rice 1-3 2-2 4, N.Smith 3-4 0-0 7. Totals 25-45 6-10 65.

Halftime_Boise St. 35-25. 3-Point Goals_Fresno St. 4-18 (Hill 2-4, Robinson 2-4, Colimerio 0-1, Stroud 0-1, Yap 0-1, Campbell 0-2, Ballard 0-5), Boise St. 9-19 (Shaver 4-7, Degenhart 2-3, Akot 2-5, N.Smith 1-2, Kigab 0-1, Rice 0-1). Rebounds_Fresno St. 17 (Robinson 5), Boise St. 32 (Kigab 8). Assists_Fresno St. 7 (Robinson 3), Boise St. 15 (Kigab 6). Total Fouls_Fresno St. 16, Boise St. 10.

