CS Bakersfield 61, Dartmouth 57

DARTMOUTH (3-8)

Ogbu 0-0 0-0 0, Rai 3-9 1-3 7, Wade 4-8 1-2 12, Barry 5-11 4-4 19, Samuels 1-7 0-0 3, Krystowiak 2-4 0-0 5, Cornish 3-8 2-3 8, Slajchert 0-1 0-0 0, Adelekun 0-1 0-0 0, Myrthil 1-1 0-0 3. Totals 19-50 8-12 57.

CS BAKERSFIELD (5-4)

Stith 3-5 0-0 6, Easter 1-2 2-2 4, Edler-Davis 4-12 0-0 9, McCall 7-11 2-2 16, Higgins 2-9 2-2 8, Walker 5-6 1-5 11, Panopio 1-3 0-0 2, Washington 0-1 0-0 0, Smith 0-3 3-4 3, Reynolds 0-0 0-0 0, Williams 1-1 0-0 2, Collum 0-0 0-0 0. Totals 24-53 10-15 61.

Halftime_Dartmouth 31-26. 3-Point Goals_Dartmouth 11-32 (Barry 5-10, Wade 3-7, Krystowiak 1-1, Myrthil 1-1, Samuels 1-6, Slajchert 0-1, Rai 0-2, Cornish 0-4), CS Bakersfield 3-12 (Higgins 2-5, Edler-Davis 1-3, Easter 0-1, Panopio 0-1, Smith 0-1, Walker 0-1). Rebounds_Dartmouth 25 (Rai 9), CS Bakersfield 30 (Edler-Davis 7). Assists_Dartmouth 12 (Rai, Barry, Samuels, Cornish, Adelekun 2), CS Bakersfield 8 (Easter, Edler-Davis, McCall 2). Total Fouls_Dartmouth 14, CS Bakersfield 15. A_840 (3,800).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.