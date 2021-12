Kansas St. 74, McNeese St. 59

MCNEESE ST. (3-8)

Taylor 1-3 0-2 2, Medley-Bacon 4-9 1-1 9, M.Lewis 2-5 0-0 4, Scott 4-8 0-0 11, Warren 3-5 0-0 8, English 2-10 0-0 4, Shumate 8-11 1-2 18, Massie 0-3 0-0 0, Francois 1-4 0-0 3, Lucas 0-0 0-0 0, Passmore 0-0 0-0 0. Totals 25-58 2-5 59.

KANSAS ST. (8-3)

Ezeagu 0-0 0-0 0, Massoud 1-5 0-0 3, Nowell 5-9 7-8 18, Pack 7-15 0-0 18, Smith 2-5 2-4 7, McGuirl 1-5 2-2 5, Miguel 6-9 3-4 17, Bradford 3-4 0-1 6, Kasubke 0-1 0-0 0, Landers 0-0 0-0 0. Totals 25-53 14-19 74.

Halftime_Kansas St. 35-28. 3-Point Goals_McNeese St. 7-20 (Scott 3-6, Warren 2-4, Shumate 1-1, Francois 1-4, M.Lewis 0-1, Massie 0-1, Taylor 0-1, English 0-2), Kansas St. 10-26 (Pack 4-8, Miguel 2-3, Massoud 1-3, McGuirl 1-3, Nowell 1-4, Smith 1-4, Kasubke 0-1). Rebounds_McNeese St. 25 (Shumate 6), Kansas St. 34 (Smith 10). Assists_McNeese St. 13 (English, Massie 3), Kansas St. 17 (Nowell 10). Total Fouls_McNeese St. 17, Kansas St. 9.

