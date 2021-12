Louisiana Tech 99, Crowley’s Ridge 56

CROWLEY’S RIDGE (0-1)

Cousins 7-12 4-4 20, K.Roberson 5-7 0-0 14, Mero 6-9 0-1 14, B.Roberson 0-11 0-0 0, Smith 0-12 0-0 0, Brown 0-1 0-0 0, Perkins 0-1 0-0 0, McGowan 1-4 2-2 5, Boan 0-1 0-0 0, Carter 1-2 0-0 3, Ellenburg 0-0 0-0 0, Parks 0-3 0-0 0. Totals 20-63 6-7 56.

LOUISIANA TECH (9-3)

Lofton 7-11 0-0 14, Archibald 7-12 5-5 20, Christon 2-4 0-0 5, C.Williams 4-4 2-2 10, Willis 4-8 2-2 13, Bradford 1-5 2-2 5, T.Williams 5-9 0-0 10, Green 0-4 2-2 2, Hunter 5-6 0-0 10, Thomas 3-3 0-4 6, Ponder 2-4 0-0 4. Totals 40-70 13-17 99.

Halftime_Louisiana Tech 50-22. 3-Point Goals_Crowley’s Ridge 10-30 (K.Roberson 4-5, Cousins 2-2, Mero 2-4, Carter 1-1, McGowan 1-4, Boan 0-1, Brown 0-1, Perkins 0-1, Parks 0-2, B.Roberson 0-4, Smith 0-5), Louisiana Tech 6-27 (Willis 3-7, Christon 1-3, Archibald 1-4, Bradford 1-4, Lofton 0-1, Ponder 0-2, Green 0-3, T.Williams 0-3). Rebounds_Crowley’s Ridge 23 (B.Roberson 5), Louisiana Tech 44 (Willis, T.Williams 7). Assists_Crowley’s Ridge 14 (B.Roberson 5), Louisiana Tech 21 (Bradford, Green 4). Total Fouls_Crowley’s Ridge 16, Louisiana Tech 7. A_1,898 (8,000).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.