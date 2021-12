Louisville 73, Wake Forest 69

WAKE FOREST (11-2)

Mucius 3-4 0-0 9, Walton 3-9 0-0 6, A.Williams 4-14 6-7 15, D.Williamson 6-11 0-0 14, LaRavia 4-11 7-9 15, Sy 2-6 1-2 6, Hildreth 2-6 0-0 4, Whitt 0-2 0-0 0. Totals 24-63 14-18 69.

LOUISVILLE (8-4)

M.Williams 3-8 3-4 11, Locke 5-8 2-2 17, West 1-4 6-6 8, Davis 0-3 0-0 0, S.Williamson 3-4 6-7 12, Faulkner 3-10 4-6 11, Withers 2-5 0-0 6, Cross 0-2 2-2 2, Ellis 0-1 0-3 0, Curry 2-3 2-4 6, Wheeler 0-0 0-0 0. Totals 19-48 25-34 73.

Halftime_Wake Forest 31-26. 3-Point Goals_Wake Forest 7-27 (Mucius 3-4, D.Williamson 2-6, Sy 1-3, A.Williams 1-6, Whitt 0-1, Hildreth 0-2, Walton 0-2, LaRavia 0-3), Louisville 10-22 (Locke 5-7, M.Williams 2-4, Withers 2-4, Faulkner 1-3, Cross 0-1, Ellis 0-1, West 0-2). Rebounds_Wake Forest 35 (Walton, LaRavia 7), Louisville 40 (S.Williamson, Withers 8). Assists_Wake Forest 12 (A.Williams 7), Louisville 12 (Faulkner 5). Total Fouls_Wake Forest 24, Louisville 18. A_14,120 (22,090).

