Louisville 86, SE Louisiana 60

SE LOUISIANA (4-7)

Burkhardt 1-6 0-0 3, Clergeot 6-15 7-8 21, Hinton 1-3 1-1 3, Kasperzyk 4-11 1-1 10, Okafor 2-8 2-2 6, Caldwell 3-6 1-3 8, McFarlane 0-1 0-0 0, Strange 1-2 0-0 3, Brackmann 1-2 0-0 2, Warren 0-2 0-0 0, Howell 1-2 0-0 2, Larvadain 0-1 2-2 2, Gordon 0-3 0-2 0. Totals 20-62 14-19 60.

LOUISVILLE (7-3)

Cross 5-8 2-2 13, Williams 6-10 3-3 15, Locke 0-5 0-0 0, West 3-6 1-2 8, Davis 1-3 4-4 6, Faulkner 5-8 0-0 12, Withers 1-3 1-2 3, Williamson 2-6 3-4 7, Ellis 4-5 3-4 13, Wheeler 2-2 2-2 6, Traynor 1-1 0-0 3, Wiznitzer 0-0 0-0 0, Curry 0-1 0-0 0, Colbert 0-0 0-0 0. Totals 30-58 19-23 86.

Halftime_Louisville 42-31. 3-Point Goals_SE Louisiana 6-33 (Clergeot 2-5, Strange 1-2, Caldwell 1-4, Burkhardt 1-6, Kasperzyk 1-6, Howell 0-1, Larvadain 0-1, Gordon 0-2, Warren 0-2, Okafor 0-4), Louisville 7-20 (Ellis 2-3, Faulkner 2-4, Traynor 1-1, Cross 1-3, West 1-3, Williams 0-1, Locke 0-5). Fouled Out_Gordon. Rebounds_SE Louisiana 32 (Hinton 10), Louisville 39 (Williams 10). Assists_SE Louisiana 9 (Clergeot 3), Louisville 12 (West 5). Total Fouls_SE Louisiana 20, Louisville 21.

