McNeese St. 115, Ecclesia 66

ECCLESIA (0-4)

Kowouto 0-1 0-0 0, Claudio 7-13 5-7 22, Dotson 5-9 5-6 16, Gobert 2-12 0-0 5, McGee 4-14 2-4 13, Spencer 0-1 0-1 0, Terrazas 1-2 0-0 3, Lynch 0-4 0-0 0, Green 3-6 0-0 7. Totals 22-62 12-18 66.

MCNEESE ST. (4-9)

Taylor 7-16 6-9 20, Lewis 7-8 7-10 21, Scott 5-11 0-0 13, Shumate 8-15 4-5 21, Warren 4-11 2-5 11, Francois 4-8 0-0 12, Lucas 2-6 0-2 4, Passmore 3-6 0-0 7, Rawls 2-2 2-2 6. Totals 42-83 21-33 115.

Halftime_McNeese St. 49-26. 3-Point Goals_Ecclesia 10-29 (Claudio 3-6, McGee 3-10, Green 1-1, Terrazas 1-2, Dotson 1-3, Gobert 1-4, Spencer 0-1, Lynch 0-2), McNeese St. 10-25 (Francois 4-8, Scott 3-6, Shumate 1-1, Passmore 1-3, Warren 1-4, Taylor 0-3). Fouled Out_Kowouto, Rawls. Rebounds_Ecclesia 29 (Dotson 11), McNeese St. 53 (Taylor 13). Assists_Ecclesia 11 (McGee 3), McNeese St. 23 (Francois 7). Total Fouls_Ecclesia 22, McNeese St. 16. A_1,101 (8,500).

