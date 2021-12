Miami (Ohio) 80, Spalding 56

SPALDING (0-2)

Campbell 5-7 0-0 10, Stewart 3-9 0-0 6, Johnson 5-9 0-0 11, Mann 5-12 0-0 10, Obidike 0-2 3-4 3, Lockard 2-4 6-6 10, Henson 1-3 0-0 2, Toliver 0-1 0-0 0, Tribble 0-4 2-2 2, Chatman 0-4 2-4 2, Jefferson 0-1 0-0 0, Ross 0-1 0-0 0, Linden 0-0 0-0 0. Totals 21-57 13-16 56.

MIAMI (OHIO) (6-5)

Ayah 6-7 2-2 14, Brown 2-6 0-0 4, Grant 3-13 4-5 10, Lairy 5-10 0-0 12, White 3-7 0-0 8, Williams 1-4 0-0 3, Harrison 3-4 0-0 6, Coleman-Lands 4-5 2-2 14, Ames 0-2 0-0 0, Eller 1-1 1-1 3, McNamara 2-3 0-0 4, Kenyon 0-0 0-0 0, Stevens 1-2 0-0 2. Totals 31-64 9-10 80.

Halftime_Miami (Ohio) 46-23. 3-Point Goals_Spalding 1-14 (Johnson 1-2, Henson 0-1, Lockard 0-1, Obidike 0-1, Ross 0-1, Stewart 0-1, Chatman 0-2, Mann 0-2, Tribble 0-3), Miami (Ohio) 9-28 (Coleman-Lands 4-5, White 2-5, Lairy 2-6, Williams 1-3, Brown 0-3, Grant 0-6). Rebounds_Spalding 27 (Campbell 6), Miami (Ohio) 39 (Grant 9). Assists_Spalding 7 (Johnson 2), Miami (Ohio) 17 (Grant 8). Total Fouls_Spalding 14, Miami (Ohio) 12. A_722 (6,400).

