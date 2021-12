Montana St. 124, SAGU American Indian College 73

SAGU AMERICAN INDIAN COLLEGE (0-4)

Conway Fox 6-11 1-2 13, Davis 5-15 0-0 11, Maggi 11-18 3-3 28, Pate 3-8 0-0 8, Webb 0-1 0-0 0, Haywood 6-12 1-2 13, Godfree 0-2 0-0 0. Totals 31-67 5-7 73.

MONTANA ST. (9-4)

Belo 5-8 2-3 13, Mohamed 2-2 0-0 6, Adamu 4-4 0-0 9, Bishop 5-9 0-0 11, Patterson 3-7 0-0 9, Gazelas 6-9 0-0 18, McMahon 5-9 0-0 10, Battle 4-6 0-0 9, Osobor 5-6 6-8 16, Lecholat 2-4 0-0 4, Gatkuoth 4-8 0-0 10, Fernandez 1-2 0-0 2, Tynes 0-2 0-0 0, Ash 1-2 0-0 3, Spears 2-4 0-0 4. Totals 49-82 8-11 124.

Halftime_Montana St. 57-26. 3-Point Goals_SAGU American Indian College 6-23 (Maggi 3-8, Pate 2-5, Davis 1-5, Webb 0-1, Conway Fox 0-2, Godfree 0-2), Montana St. 18-36 (Gazelas 6-9, Patterson 3-7, Mohamed 2-2, Gatkuoth 2-6, Adamu 1-1, Ash 1-1, Belo 1-1, Bishop 1-2, Battle 1-3, Lecholat 0-1, Spears 0-1, McMahon 0-2). Rebounds_SAGU American Indian College 25 (Conway Fox 7), Montana St. 40 (Mohamed, Adamu 6). Assists_SAGU American Indian College 8 (Maggi 5), Montana St. 33 (Bishop 10). Total Fouls_SAGU American Indian College 11, Montana St. 10. A_2,026 (8,455).

