Murray St. 106, SE Missouri 81

SE MISSOURI (5-9)

S.Thompson 2-3 0-0 4, Branson 2-4 2-2 7, Reed 8-14 0-2 20, N.Russell 1-8 2-3 5, P.Russell 3-14 8-8 15, Harris 4-8 4-4 15, Long 1-3 0-0 3, Akenten 1-7 0-0 3, Patterson 1-2 2-2 4, Johnson 2-2 1-2 5. Totals 25-65 19-23 81.

MURRAY ST. (11-2)

Burns 3-4 3-4 9, Williams 8-14 3-4 21, Brown 4-13 6-7 17, Collins 0-1 1-2 1, Hill 9-15 2-2 26, Skipper-Brown 3-3 2-2 8, Hannibal 6-8 3-4 15, D.Smith 2-4 1-1 5, McMullen 1-1 1-2 3, Bostick 0-0 1-2 1, Sivills 0-0 0-0 0, Thomas 0-1 0-0 0. Totals 36-64 23-30 106.

Halftime_Murray St. 59-40. 3-Point Goals_SE Missouri 12-35 (Reed 4-9, Harris 3-5, Long 1-2, Branson 1-3, Akenten 1-4, N.Russell 1-4, P.Russell 1-8), Murray St. 11-23 (Hill 6-10, Brown 3-8, Williams 2-3, D.Smith 0-1, Thomas 0-1). Rebounds_SE Missouri 28 (Branson, Akenten 6), Murray St. 38 (Williams 11). Assists_SE Missouri 15 (P.Russell 6), Murray St. 16 (Brown, Hill 5). Total Fouls_SE Missouri 19, Murray St. 19. A_3,630 (8,602).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.